„Még egy utolsó nagy levegő!” – már csak pár százezer forint hiányzik László lakókonténeréhez!

csoda
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 15. 17:30
lakókonténer
Az ország egy emberként mozdult meg az 50 éves debreceni közmunkás sorsát látva. László hajléktalanszállón és egy fűtetlen lakókocsiban élve küzd a teológusi diplomájáért. A Tündérkör Alapítvány legfrissebb jelentése szerint elképesztő közelségbe került a cél: a 3,8 milliós álomösszegből 3 390 000 forint összegyűlt. Már csak 410 ezer forint hiányzik ahhoz, hogy a jövő lelkésze méltó körülmények között készülhessen a vizsgáira.
