Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
15°C Székesfehérvár

Szilárd névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Főiskolára jár és hajnal 3-kor kel a debreceni hajléktalan: "Esélyt szeretnék kapni a sorstól"

teológus
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 11. 16:00
Tündérkör Alapítványhajléktalan
Hajléktalanszállón húzza meg magát, közmunkásként dolgozik havi 107 ezer forintért, mégis minden vasárnap hajnalban útra kel, hogy diplomát szerezzen. Az 50 éves debreceni László története megrendítette az országot: a férfi nem alamizsnát, hanem kitörési lehetőséget kér a sorstól. A Tündérkör Alapítvány most hatalmas összefogást hirdetett, hogy László ne egy víz és villany nélküli lakókocsiban, hanem egy méltó lakókonténerben készülhessen a vizsgáira.

Amikor a legtöbben még az igazak álmát alusszák, a debreceni kertek alatt egy férfi már a vonatállomás felé siet. László minden vasárnap hajnali háromkor kel, hogy összesen tíz órát utazzon oda-vissza a főiskolára. Nem a kalandvágy hajtja: az Adventista Teológiai Főiskola hallgatója, aki teológusként és mentálhigiénés szakemberként szeretne új életet kezdeni.

Teológus
László betegsége és szegénysége ellenére sem adja fel álmát, hogy teológus legyen
Fotó: Tündérkör Alapítvány

„Ez az én szellemi oázisom” – A sors fintora ellenére is teológusnak tanul

Az iskola nekem egy szellemi és lelki oázis, ahol feltöltődök. Nagyon szeretek tanulni, mert feledteti velem a mindennapi élet nyomorúságát

 – mondja könnybe lábadt szemmel a férfi, aki 16 éve ragadt benne a közmunka világában. Bár teste már jelzi a megpróbáltatásokat – lábszárfekély, porckopás és gerincbántalmak nehezítik a mindennapjait –, a lelke törhetetlen.

Lakókocsi, ahol megfagy a víz

László élete nem tündérmese. Ha beköszönt a fagy, egy fizetős hajléktalanszállón húzza meg magát, ám amint kisüt a nap, menekül vissza a saját birodalmába: egy 2017-ben vásárolt, apró lakókocsiba. Itt nincs luxus, se villany, se folyóvíz. A 107 ezer forintos fizetéséből a gyógyszerek és a számlák után alig marad élelemre, mégis ebben a puritán környezetben, munka után görnyed a könyvek fölött.

Fotó: Tündérkör Alapítvány
Tóth Zs. Ferenc, a Tündérkör Alapítvány vezetője segít Lászlónak Fotó: Fotó: Tündérkör Alapítvány

Angyalok a földön: A Tündérkör Alapítvány akcióba lépett

Tóth Zs. Ferenc, a Tündérkör Alapítvány vezetője, segítséget nyújtott Lászlónak. Az alapítvány célja most egy 4,5 millió forintos szaniter lakókonténer megvásárlása, amely végre emberi körülményeket biztosítana a tanuláshoz.

Nem segélyt várok, csak esély szeretnék kapni a sorstól

- mondta László. 

Egy esélyt arra, hogy diplomával a kezében bebizonyítsa: 50 évesen, a társadalom pereméről is van visszaút. Segítsünk neki, hogy a lelkészi hivatás ne csak egy álom maradjon a debreceni kertek mélyén!

Ha segíteni szeretnél Lászlónak a Tündérkör Alapítvánnyal ITT tudod felvenni a kapcsolatot!

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu