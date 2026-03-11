Főiskolára jár és hajnal 3-kor kel a debreceni hajléktalan: "Esélyt szeretnék kapni a sorstól"

Amikor a legtöbben még az igazak álmát alusszák, a debreceni kertek alatt egy férfi már a vonatállomás felé siet. László minden vasárnap hajnali háromkor kel, hogy összesen tíz órát utazzon oda-vissza a főiskolára. Nem a kalandvágy hajtja: az Adventista Teológiai Főiskola hallgatója, aki teológusként és mentálhigiénés szakemberként szeretne új életet kezdeni.

László betegsége és szegénysége ellenére sem adja fel álmát, hogy teológus legyen

Fotó: Tündérkör Alapítvány

„Ez az én szellemi oázisom” – A sors fintora ellenére is teológusnak tanul

Az iskola nekem egy szellemi és lelki oázis, ahol feltöltődök. Nagyon szeretek tanulni, mert feledteti velem a mindennapi élet nyomorúságát

– mondja könnybe lábadt szemmel a férfi, aki 16 éve ragadt benne a közmunka világában. Bár teste már jelzi a megpróbáltatásokat – lábszárfekély, porckopás és gerincbántalmak nehezítik a mindennapjait –, a lelke törhetetlen.

Lakókocsi, ahol megfagy a víz

László élete nem tündérmese. Ha beköszönt a fagy, egy fizetős hajléktalanszállón húzza meg magát, ám amint kisüt a nap, menekül vissza a saját birodalmába: egy 2017-ben vásárolt, apró lakókocsiba. Itt nincs luxus, se villany, se folyóvíz. A 107 ezer forintos fizetéséből a gyógyszerek és a számlák után alig marad élelemre, mégis ebben a puritán környezetben, munka után görnyed a könyvek fölött.

Tóth Zs. Ferenc, a Tündérkör Alapítvány vezetője segít Lászlónak Fotó: Fotó: Tündérkör Alapítvány

Angyalok a földön: A Tündérkör Alapítvány akcióba lépett

Tóth Zs. Ferenc, a Tündérkör Alapítvány vezetője, segítséget nyújtott Lászlónak. Az alapítvány célja most egy 4,5 millió forintos szaniter lakókonténer megvásárlása, amely végre emberi körülményeket biztosítana a tanuláshoz.

Nem segélyt várok, csak esély szeretnék kapni a sorstól

- mondta László.

Egy esélyt arra, hogy diplomával a kezében bebizonyítsa: 50 évesen, a társadalom pereméről is van visszaút. Segítsünk neki, hogy a lelkészi hivatás ne csak egy álom maradjon a debreceni kertek mélyén!

Ha segíteni szeretnél Lászlónak a Tündérkör Alapítvánnyal ITT tudod felvenni a kapcsolatot!