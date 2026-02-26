"Végtelenül hálás vagyok!" - Összefogtak olvasóink Fanniért, akinek mind a négy végtagját amputálták

Hatalmas összefogás vette kezdetét: elkezdett gyűlni a pénz Fanni robotkezeire. Alig egy hete rázta meg az országot a Bors exkluzív története a gyönyörű fiatal fodrászlányról, Fanniról, akinek egy rutinműtét utáni komplikáció miatt mindkét kezét és lábát amputálni kellett. Az olvasóinkat mélyen meghatotta a tragédia: valóságos lavinát indított el a segíteni akarás, és már az első egymillió forint is összegyűlt a robotvégtagokra.
Fanni kifejezett kérése volt, hogy valamilyen formában szeretne köszönetet mondani az eddigi adományokért és kedves szavakért, amikért végtelenül hálás.
Nem is gondolná az ember, hogy idegenek így, ismeretlenül összefognak értem. Nagyon meghatódtam, hogy mindenki milyen kedves. Leírhatatlan az a szeretet, amit kapok, egyszerűen elképesztő! Ez a támogatás ad nekem külön erőt a folytatáshoz
- mondta elcsukló hangon a Borsnak Fanni a kórházi ágyáról.
A fiatal lány élete egyik pillanatról a másikra omlott össze, de ahelyett, hogy feladta volna, hihetetlen erejével és élni akarásával most ő ad reményt másoknak.
Többen írtak, üzentek, azt mondták, hogy az én erőmmel és kitartásommal ösztönzöm őket. Hihetetlen ez az egész! Rettentően jólesik, hogy még én segítek a tragédiámon keresztül másokon.
Fanni azt is elmesélte, hogy volt olyan betegtársa, aki a történetét hallva sírva fakadt és bevallotta, Fanni ereje adott neki hitet a saját küzdelméhez.
A sokkoló történet megindította az embereket, akik nemcsak a pénztárcájukat nyitották meg, hanem a szívüket is. A bátorító üzenetek pedig legalább annyit segítenek Fanninak a rehabilitáció nehéz perceiben, mint az anyagi támogatás.
Fanni története nemcsak olvasási rekordot döntött, hanem érzelmileg is megmozgatta az országot. A cikkünk alatt valóságos szeretetlavina indult el: több mint 300 hozzászólás érkezett, amelyekben idegenek biztatják a fiatal fodrászlányt. Fanni elárulta nekünk: szívesen olvasta a kommenteket, ezek a sorok adják neki a legtöbb erőt a legnehezebb reggeleken.
Így üzentek olvasóink Fanninak - válogatás a többszáz megható kommentekből:
Bár a teljes felépüléshez és a csúcsmodell robotkezek használatához még rögös út vezet, hiszen ezek ára összesen a 40-50 millió forintot is elérheti, az első hatalmas lépés megtörtént.
Az első millió már összegyűlt ilyen rövid időn belül
- újságolta boldogan Fanni, aki bár tudja, hogy messze még a cél, nagyon boldog, szinte szárnyal, mert érzi, hogy sikerülni fog az álma az emberek segítségével.
A gyógyulás útja azonban nem mentes a fájdalomtól és a várakozástól. Fanni éppen a beszélgetésünk előtt tudta meg, hogy az új lábai elkészítése kicsit bonyolultabb a vártnál, így a protézisek felhelyezése még várat magára.
Itt voltak a protézissel kapcsolatban méretet venni, meg átbeszélni a dolgokat, Persze jó lett volna már jövő héten, de türelmesen várom, a lényeg, hogy minden tökéletes legyen
- tette hozzá töretlen optimizmussal a fiatal lány.
Fanni küzdelme nem ér véget az első mérföldkőnél. Az összegyűlt egymillió forint, bár hatalmas segítség, a szabadságot jelentő robotvégtagokig még hosszú az út, szükség lesz újabb milliókra.
Ha segíteni szeretnél Fanninak, hozzájárulni ahhoz, hogy megint legyen használható keze, amivel akár dolgozni is tud a szép fodrászlány, bármely összeggel örömet szerezhetsz neki, mert minden utalás közelebb viszi ahhoz, hogy visszakapja régi életét:
Név: Cs. Fanni
Megjegyzés: adomány Fanninak
Unicredit Bank
Számlaszám: 10918001-00000126-44460009
Fanni eldöntötte, hogy a jövőbe néz és nem kesereg. Olyan speciális robotezeket szeretne, amivel újra ollót és hajszárítót tud fogni, szeretne visszatérni imádott szakmájához, a fodrászathoz. A lány hihetetlen ereje, élni akarása, a mosolya rendkívüli. Bízik benne, hogy vágyai teljesülni fognak és a technika segítségével hamarosan újra önálló, méltó életet élhet.
