"Végtelenül hálás vagyok!" - Összefogtak olvasóink Fanniért, akinek mind a négy végtagját amputálták

Hatalmas összefogás vette kezdetét: elkezdett gyűlni a pénz Fanni robotkezeire. Alig egy hete rázta meg az országot a Bors exkluzív története a gyönyörű fiatal fodrászlányról, Fanniról, akinek egy rutinműtét utáni komplikáció miatt mindkét kezét és lábát amputálni kellett. Az olvasóinkat mélyen meghatotta a tragédia: valóságos lavinát indított el a segíteni akarás, és már az első egymillió forint is összegyűlt a robotvégtagokra.

Összefogás: elindult a gyűjtés Fanni robotkezeire

Fotó: Beküldött

Összefogás: „Felfoghatatlan ez a szeretet!”

Fanni kifejezett kérése volt, hogy valamilyen formában szeretne köszönetet mondani az eddigi adományokért és kedves szavakért, amikért végtelenül hálás.

Nem is gondolná az ember, hogy idegenek így, ismeretlenül összefognak értem. Nagyon meghatódtam, hogy mindenki milyen kedves. Leírhatatlan az a szeretet, amit kapok, egyszerűen elképesztő! Ez a támogatás ad nekem külön erőt a folytatáshoz

- mondta elcsukló hangon a Borsnak Fanni a kórházi ágyáról.

A fiatal lány élete egyik pillanatról a másikra omlott össze, de ahelyett, hogy feladta volna, hihetetlen erejével és élni akarásával most ő ad reményt másoknak.

Többen írtak, üzentek, azt mondták, hogy az én erőmmel és kitartásommal ösztönzöm őket. Hihetetlen ez az egész! Rettentően jólesik, hogy még én segítek a tragédiámon keresztül másokon.

Ilyen kedves üzeneteket kapott Fanni Fotó: Bors

Fanni azt is elmesélte, hogy volt olyan betegtársa, aki a történetét hallva sírva fakadt és bevallotta, Fanni ereje adott neki hitet a saját küzdelméhez.

A sokkoló történet megindította az embereket, akik nemcsak a pénztárcájukat nyitották meg, hanem a szívüket is. A bátorító üzenetek pedig legalább annyit segítenek Fanninak a rehabilitáció nehéz perceiben, mint az anyagi támogatás.

„Fanni, egy csoda vagy!” - Több mint háromszázan üzentek a hős lánynak

Fanni története nemcsak olvasási rekordot döntött, hanem érzelmileg is megmozgatta az országot. A cikkünk alatt valóságos szeretetlavina indult el: több mint 300 hozzászólás érkezett, amelyekben idegenek biztatják a fiatal fodrászlányt. Fanni elárulta nekünk: szívesen olvasta a kommenteket, ezek a sorok adják neki a legtöbb erőt a legnehezebb reggeleken.