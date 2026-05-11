"Lesokkolt" - csókbetegséggel diagnosztizáltak egy 18 évest, családja már fel sem ismerte

A 18 éves, gyermekgondozóként Mollie Lock meg volt róla győződve, hogy csupán influenzás, miután köhögéssel, torokfájással és hányással küzdött. Kórházba épp ezért csak azok után ment, hogy úgy felfúvódott, mint egy gömbhal. Ekkor habár antibiotikumokat írtak fel neki, a bőre tovább dagadt és kiütései is lettek. Ez után derült csak ki: mirigylázban, másnéven "csókbetegségben" szenved.

Csókbetegséggel diagnosztizálták a fiatalt. Fotó: Pexels

A kiütéseim két nappal azután kezdődtek, hogy először elmentem a háziorvoshoz. Visszamentem, mert egyre rosszabb lett az állapotom, és akkor utalt be a kórházba. Négy órán át vártam ott, miközben a kiütések egyre rosszabbak lettek. Az egész arcom kezdett feldagadni, ekkor vettek fel az osztályra. Az első éjszaka infúziót kaptam, hogy csökkentsék a duzzanatot és segítsenek a mirigyláz kezelésében, de a bőröm tovább dagadt és nagyon foltos lett. Úgy nézett ki, mintha csalánkiütés és allergiás kiütés lenne egyszerre. Borzasztóan viszketett és nagyon irritáló volt. A márciusban kezdődő tüneteim olyan súlyosak lettek, hogy már a családom is alig ismert rám. Engem is lesokkolt, egyáltalán nem tudtam tükörbe nézni. Borzalmasan néztek ki. Mindenki azt mondta, hogy nem hasonlítok magamra

- emlékezett vissza Mollie, akit az irritáló tünetek mellett krónikus fáradtság is gyötörte, ami miatt három hétig az ágyból sem tudott kikelni.

A mirigylázat általában nyál útján lehet elkapni, például közös étel, ital, evőeszköz használatával vagy csókolózással. Mollie-nak erről fogalma sem volt. S habár már egy hónap eltelt a diagnózis óta, még mindig állandóan fáradt:

Még mindig nem érzem magam teljesen önmagamnak. Fokozatosan térek vissza a munkába, lassan próbálom visszanyerni az erőmet. Azt szeretném, ha mindenki tisztában lenne ezzel a betegséggel, és orvoshoz fordulna, még akkor is, ha nem teljesen biztos benne, mi baja

- idézte őt a Mirror.