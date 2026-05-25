Szoboszlai fontos üzenetet kapott, ez vár rá Liverpoolban

A Liverpool-Brentford 1-1-es döntetlennel végződő szezonzáró mérkőzés Andy Robertson és Mohamed Szalah búcsújáról maradt emlékezetes. A lefújást követő jelenetsorok minden bizonnyal a Liverpool-szurkolók többségének emlékezetébe beleégtek: a két klubikon szemmel láthatóan meghatódott az Anfieldtől kapott szeretettől. A szívszorító búcsú pillanatait Szoboszlai Dominik is testközelből élhette át, és nem kizárt, hogy néhány év múlva ő kerülhet hasonló szerepbe.
A idei szezonban gyakori beszédtéma volt a magyar középpályás jövője. Szoboszlait ugyan 2028-ig a Liverpoolhoz köti a szerződése, ám a teljesítménye alapján kiérdemelne egy komolyabb fizetésemelést. Ráadásul a klubnak is érdeke lenne mihamarabb hosszabb távra magához láncolnia az idén világklasszisként futballozó játékost, hiszen ellenkező esetben más topklubok is könnyen megkörnyékezhetik.
Már ősszel is lehetett hallani a Real Madrid érdeklődéséről, amely köztudottan Szoboszlai gyermekkori kedvenc klubja. Emellett a szerződéshosszabbítás ügyében sem történt érdemi előrelépés a középpályás elmondása szerint.
Szoboszlai ugyan nem adta egyértelmű jelét annak, hogy a közeljövőben távozni szeretne Liverpoolból, ugyanakkor egy olyan patinás klub hívásának, mint a Real Madrid, nem könnyű ellenállni.
Nehéz elképzelni, hogy Robertson és Szalah búcsúja után ne fordult volna meg a fejében: egyszer talán ő is hasonló klublegendává válhat az Anfielden. A szurkolók már most is kedvelik, egyedül az idei FA-kupa kiesés utáni reakciója nem nyerte el a drukkerek tetszését.
Ugyan mindössze három szezont töltött eddig a klubnál, már sokan a jövő elsőszámú csapatkapitány-jelöltjeként tekintenek rá, és jó úton halad afelé, hogy egyszer neki is úgy állva tapsoljon az egész stadion, ahogyan tegnap két csapattársának.
