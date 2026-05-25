Tűzgolyók és rejtélyes gömbök: döbbenetes, mik derültek ki az újonnan nyilvánosságra hozott UFO-aktákból!

A napokban Donald Trump tisztviselői újabb UFO-dokumentumokat hoztak nyilvánosságra, köztük 46, korábban soha nem látott videót, amelyek bemutatását a törvényhozók kérték. A Hadügyminisztérium oldalán közzétett anyagok közt fényképek és dokumentumok is megtalálhatók, illetve megrázó hanganyag is az Apollo 12 legénységétől, amint rejtélyes objektumokról számolnak be az űrben. A Daily Star nemrég összegyűjtötte a legelképesztőbb jelentéseket.
A beszámolók közt szerepelnek a rejtélyes „tűzgömbök” is, amelyek Új-Mexikóban a levegőben lévő részecske-keresést indítottak el, jelentések egy katonai helikopter körül rajzó narancssárga gömbökről, valamint azonosítatlan légi objektumokról szóló beszámolók egy szovjet katonai bázis közelében.
A törvényhozók korábban 46 videót felfedését követelték Pete Hegseth amerikai védelmi minisztertől. A felvételeken az amerikai parti őrség által követett, Tic Tac alakú UFO-k, valamint több gyorsan, mozgó pilóta nélküli légi jármű is látható, amelyek katonai repülőgépek felett rajzanak a Perzsa-öböl, a Kelet-kínai-tenger és a korlátozott amerikai légtér felett is.
Az egyik videó az amerikai légierő egyik F-16-os repülőgépére is utal, amely állítólag 2023 februárjában egy hatalmas rakétával lelőtt egy UFO-t a Huron-tó felett.
Egy másik felvételen több repülő objektumra utalnak, amelyek szabályos mintázatokban mozogtak együtt. Mások „szabálytalan mozgást” és izzó gömböket írtak le, amelyek mozdulatlanul lebegtek, mielőtt hirtelen nyomuk veszett volna. A dokumentumok emellett néhány bejelentett incidensre is utalnak az Eglin Légibázis, Kabul és a kazahsztáni Karaganda Nemzetközi Repülőtér közelében.
