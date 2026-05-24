Szívszorító búcsú, Szoboszlai mindent megtett az utolsó meccsen

Liverpool
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 24. 19:05
Mohamed SzalahPremier LeagueSzoboszlai Dominik
Nem sikerült felhőtlenül a búcsú. Mohamed Szalah ugyan főszereplő lett a Liverpool-Brentford találkozón, Szoboszlaiék nem tudták győzelemmel zárni a szezont.

Az idény utolsó bajnokiján furcsa kettőség uralkodott az Anfielden: a hazai szurkolók egyrészt megható búcsúra készültek, hiszen a Liverpool-Brentford mérkőzés egyik tétje az volt, hogy méltóképpen elköszönjenek a két klubikontól, Mohamed Szalahtól és Andy Robertsontól. Másrészt a BL-indulás kiharcolása miatt feszült mérkőzésre lehetett számítani.

Szoboszlai Dominik végigjátszotta a Liverpool-Brentford szezonzárót
Szoboszlai Dominik végigjátszotta a Liverpool-Brentford mérkőzést Fotó: Naomi Baker

Liverpool-Brentford: Szoboszlai nagyvonalú volt

A találkozó első említésre méltó jelenete a 19. percben érkezett: A Pool ígéretes helyről végezhetett el szabadrúgást, amelyeket Szoboszlai idén teljes mértékben kiérdemelte magának, ezúttal azonban átengedte a lehetőséget jó barátjának, Szalahnak. 

A magyar klasszis tehát mindent megtett, hogy emlékezetessé sikeredjen az egyiptomi búcsúmérkőzése, ám a klubikon eltekert lövése a kapufán csattant.

A Vörösöknek az első játékrészben több helyzete is volt, ám a félidő végén mégis Alisson bravúrja kellett, hogy 0-0-val vonuljanak pihenőre a felek.

Az 58. percben ismét Szalah került főszerepbe: az egyiptomi a jobb szélen lódult meg, majd külsővel középre passzolt, Curtis Jones pedig közelről lőtt a kapuba. Mindössze azonban néhány percig örülhettek a hazaiak: a 64. percben egy beadás után Kevin Schade fejelt közelről a kapuba.

Több gól már nem született a Liverpool szezonzáróján, a hajrában Szalaht és Robertsont is lecserélte Arne Slot vezetőedző, mindketten elérzékenyülve búcsúztak az Anfield közönségétől.

A Liverpool ezzel az egy ponttal az ötödik, BL-indulást érő helyen zárta a szezont.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
