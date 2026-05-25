Halálos „vérző szem” betegséget terjeszthetnek - kizárhatják a foci vb-ről az egyik csapatot

A Kongói Demokratikus Köztársaságot kizárhatják a foci-vb 2026-ról, ha a csapat nem hajlandó karanténba vonulni, hogy megakadályozza a halálos ebolavírus terjedését a tornán.
Az amerikai tisztviselők figyelmeztettek, hogy a játékosokat nem engedik be az országba, hacsak nem vállalják, hogy 21 napig elkülönítik magukat az edzőtáborukban. Andrew Giuliani, a világbajnokság Fehér Házi Munkacsoportjának ügyvezető igazgatója elmondta, hogy a tisztviselők azt mondták a FIFA-nak, hogy a keretnek egy elkülönített helyen, Belgiumban kell maradnia, ahol a játékosok a tornára készülnek.
Azt mondta: „Egyértelműen közöltük Kongóval, hogy 21 napig karanténban kell lenniük és nem érintkezhetnek másokkal, mielőtt június 11-én Houstonba jöhetnek. A kongói kormánynak is világossá tettük, hogy fenn kell tartaniuk ezt a karantént, különben fennáll a veszélye annak, hogy nem tudnak az Egyesült Államokba utazni. Ennél világosabban nem is fogalmazhatnánk. Biztosak akarunk lenni abban, hogy semmi sem fog bejutni a határainkra vagy azok közelébe.”
Giuliani azt mondta, a prioritás az „amerikai nép, a részt vevő csapatok és a több millió szurkoló biztonsága”.
„Arra biztatjuk a csapatot, hogy óvják meg játékosaikat a szükségtelen nyilvánosságtól, és őrizzék meg a saját karanténjuk integritását, hogy biztosan részt tudjanak venni a tornán” – mondta Giuliani.
A kongói csapat szóvivője azonban azt mondta, hogy nem változott a menetrendjük, amely június 3-án Liège-ben egy Dánia elleni barátságos mérkőzést, hat nappal később pedig a spanyolországi Cádizban Chile elleni mérkőzést tartalmaz.
„Tartottuk az edzésprogramunkat. A keretben egyetlen játékos sem érkezett a Kongói Demokratikus Köztársaságból” – mondta a tisztviselő.
A játékosok teljes kerete Kongón kívül – többnyire Európában – tartózkodik, akárcsak Sébastien Desabre edző. Néhány csapattisztviselő ezen a héten Kongóból érkezett a belgiumi edzőtáborba.
A csapat egy háromnapos kinshasai kirándulást tervezett a jövő hétre ünnepi búcsúként, mielőtt 52 év után először vesznek részt világbajnokságon. De ezt a tervet lemondták.
Az Egészségügyi Világszervezet „nagyon magasra” emelte a ritka Bundibugyo ebolatörzs kockázatát, amely ellen nincsenek jóváhagyott vakcinák vagy kezelések. Kongóban eddig 82 megerősített esetet és hét halálesetet regisztráltak. A tisztviselők szerint a valós számok akár 750 esetet és 177 halálesetet is jelenthetnek.
