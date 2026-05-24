Nem lehet véletlen, amit Szalah tett Szoboszlaival és Kerkezzel

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 24. 20:20
Igazán mély barátság alakult ki közöttük. A búcsúmeccse után Mohamed Szalah nem feledkezett meg Szoboszlai Dominikről és Kerkez Milosról.

Ugyan csak 1-1-es döntetlenre futotta a Liverpooltól a Brentford elleni szezonzárón, a mérkőzés így is emlékezetesre sikerült Andy Robertson és Mohamed Szalah búcsúja miatt. A lefújást követően az Anfield gyepén egy megható ünnepség keretében köszönt el a szurkolótábor és a csapat a két klubikontól, a ceremónia alatt egy érdekes jelenet is történt a pályán az egyiptomi sztár, valamint Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos között.

Mohamed Szalah távozásával Szoboszlai Dominik elveszítette egyik legjobb liverpooli barátját / Fotó: Liverpool FC

Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és Mohamed Szalah megható búcsúja

A kilenc év után a Vörösöktől távozó klasszis előtt a Liverpool játékosai tiszteletük jeléül sorfalat álltak. 

Szalah meghatottan sétált társai között, ám a sor végén álló Kerkezhez és Szoboszlaihoz külön odalépett: előbbivel lepacsizott, utóbbit pedig hosszan megölelte.

A liverpooli magyarokon kívül csak Joe Gomezhez és Alisson Beckerhez ment külön oda az egyiptomi, feltehetően azért, mert ők is a távozás küszöbén állnak a szezon végén.

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos vastapssal búcsúztatták Mohamed Szalahot a Liverpool-Brentford meccs után / Fotó: Liverpool FC

A Szoboszlai–Kerkez–Szalah trió köztudottan szoros kapcsolatot ápol: gyakran együtt reggeliznek az edzések előtt, szabadidejükben is rendszeresen találkoznak, sőt a két magyar játékost Szalah már több alkalommal is vendégül látta otthonában.

A következő szezonra azonban az egyiptomi támadót elveszítik a magyar légiósok, ám a látottak alapján a barátságnak remélhetőleg ezzel nincs vége.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
