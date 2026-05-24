Nem lehet véletlen, amit Szalah tett Szoboszlaival és Kerkezzel

Ugyan csak 1-1-es döntetlenre futotta a Liverpooltól a Brentford elleni szezonzárón, a mérkőzés így is emlékezetesre sikerült Andy Robertson és Mohamed Szalah búcsúja miatt. A lefújást követően az Anfield gyepén egy megható ünnepség keretében köszönt el a szurkolótábor és a csapat a két klubikontól, a ceremónia alatt egy érdekes jelenet is történt a pályán az egyiptomi sztár, valamint Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos között.
A kilenc év után a Vörösöktől távozó klasszis előtt a Liverpool játékosai tiszteletük jeléül sorfalat álltak.
Szalah meghatottan sétált társai között, ám a sor végén álló Kerkezhez és Szoboszlaihoz külön odalépett: előbbivel lepacsizott, utóbbit pedig hosszan megölelte.
A liverpooli magyarokon kívül csak Joe Gomezhez és Alisson Beckerhez ment külön oda az egyiptomi, feltehetően azért, mert ők is a távozás küszöbén állnak a szezon végén.
A Szoboszlai–Kerkez–Szalah trió köztudottan szoros kapcsolatot ápol: gyakran együtt reggeliznek az edzések előtt, szabadidejükben is rendszeresen találkoznak, sőt a két magyar játékost Szalah már több alkalommal is vendégül látta otthonában.
A következő szezonra azonban az egyiptomi támadót elveszítik a magyar légiósok, ám a látottak alapján a barátságnak remélhetőleg ezzel nincs vége.
