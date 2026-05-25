Robbanás a MOL telephelyénScherer PéterKincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
23°C Székesfehérvár

Orbán névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Nélküle mi lett volna? Robbie Keane óriásit segített a magyar labdarúgásnak

ferencváros
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 25. 07:00
robbie keanetóth alex
Nem lehetünk elég hálásnak a Fradi távozó edzőjének. Robbie Keane megmentette a magyar foci nagy tehetségét.

Noha csak másfél évet töltött Magyarországon, letette a névjegyét labdarúgásunkban Robbie Keane. A Fradi mestere hivatalosan is szerződést bontott a zöld-fehérekkel, a klub közleménye szerint maga kezdeményezte a szakítást. A Bors ugyanakkor úgy tudja, az edzőt mindenképpen menesztette volna a klub, még akkor is, ha sok mindent köszönhet neki a magyar foci. A legmagasabb szintre juttatta például a még mindig csak 20 éves Tóth Alexet.

Robbie Keane
Robbie Keane 17 hónapig volt a Fradi edzője Fotó: David Balogh - UEFA

Robbie Keane másfél év alatt NB I-es aranyat és ezüstöt, kupaaranyat és kupaezüstöt szerzett a Fradival. Emellett idén bejuttatta a klubot az Európa-liga nyolcaddöntőjébe. Összeállításunkban három pontban összefoglaljuk, mit köszönhet a Fradi és a magyar futball a távozó írnek.

1. Robbie Keane felfedezte Tóth Alexet

A legnagyobb dolog, amit az ír szakember elért. 2025 januárjában a Ferencváros a harmadosztályba kölcsönözte volna a középpályást, akinek az akkor érkező Robbie Keane esélyt adott. Tóth Alex ifistából a felnőttcsapat megkerülhetetlen alapembere lett, 2025 márciusában már a válogatottban is bemutatkozott, az év felfedezettje lett, idén januárban pedig 12 millió fontért igazolt a Bournemouth-hoz. Ki tudja, mi lett volna, ha Keane tavaly januárban nem engedi el a csapatból Tóth Alexet?

2. Parádé az európai kupában

A nemzetközi porondon a Ferencváros Keane keze alatt 11 hazai meccsen mindössze egyszer kapott ki a Groupama Arénában. Emellett nyolcszor nyert saját közönsége előtt, kétszer pedig döntetlent játszott. Az egyetlen vereség fájó, a Qarabag elleni hazai kudarc (1-3) után kevés volt az idegenbeli, 3-2-es győzelem, a Fradi nem jutott a Bajnokok Ligája alapszakaszába.

3. Győztes tavaszi kupacsata

Idén 41 év után nyert újra magyar csapat egy párharcot az európai kupák tavaszi sorozatában. A Ferencváros az Európa-ligában a Ludogorec ellen jutott be a nyolcaddöntőbe. 

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu