Nélküle mi lett volna? Robbie Keane óriásit segített a magyar labdarúgásnak

Noha csak másfél évet töltött Magyarországon, letette a névjegyét labdarúgásunkban Robbie Keane. A Fradi mestere hivatalosan is szerződést bontott a zöld-fehérekkel, a klub közleménye szerint maga kezdeményezte a szakítást. A Bors ugyanakkor úgy tudja, az edzőt mindenképpen menesztette volna a klub, még akkor is, ha sok mindent köszönhet neki a magyar foci. A legmagasabb szintre juttatta például a még mindig csak 20 éves Tóth Alexet.

Robbie Keane 17 hónapig volt a Fradi edzője Fotó: David Balogh - UEFA

Robbie Keane másfél év alatt NB I-es aranyat és ezüstöt, kupaaranyat és kupaezüstöt szerzett a Fradival. Emellett idén bejuttatta a klubot az Európa-liga nyolcaddöntőjébe. Összeállításunkban három pontban összefoglaljuk, mit köszönhet a Fradi és a magyar futball a távozó írnek.

1. Robbie Keane felfedezte Tóth Alexet

A legnagyobb dolog, amit az ír szakember elért. 2025 januárjában a Ferencváros a harmadosztályba kölcsönözte volna a középpályást, akinek az akkor érkező Robbie Keane esélyt adott. Tóth Alex ifistából a felnőttcsapat megkerülhetetlen alapembere lett, 2025 márciusában már a válogatottban is bemutatkozott, az év felfedezettje lett, idén januárban pedig 12 millió fontért igazolt a Bournemouth-hoz. Ki tudja, mi lett volna, ha Keane tavaly januárban nem engedi el a csapatból Tóth Alexet?

2. Parádé az európai kupában

A nemzetközi porondon a Ferencváros Keane keze alatt 11 hazai meccsen mindössze egyszer kapott ki a Groupama Arénában. Emellett nyolcszor nyert saját közönsége előtt, kétszer pedig döntetlent játszott. Az egyetlen vereség fájó, a Qarabag elleni hazai kudarc (1-3) után kevés volt az idegenbeli, 3-2-es győzelem, a Fradi nem jutott a Bajnokok Ligája alapszakaszába.

3. Győztes tavaszi kupacsata

Idén 41 év után nyert újra magyar csapat egy párharcot az európai kupák tavaszi sorozatában. A Ferencváros az Európa-ligában a Ludogorec ellen jutott be a nyolcaddöntőbe.