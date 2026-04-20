Szoboszlai Dominik végre megszólalt a jövőjéről

Szoboszlai Dominik szerződéshosszabbítása hónapok óta beszédtéma Liverpoolban. A tárgyalások a hírek szerint lassan haladnak, noha a klub nemrég egy másik középpályásával, Ryan Gravenberch már megállapodásra jutott. A magyar válogatott csapatkapitányának ügyében azonban továbbra sincs előrelépés, pedig pályafutása eddigi legjobb szezonját futja.

A Liverpool Echo kérdésére Szoboszlai friss helyzetjelentést adott a tárgyalásokról, amiből egyértelműen kiderült: a bejelentésre egyelőre még várni kell. A portál szerint a játékos képviselői az elmúlt hónapokban folyamatos kapcsolatban álltak a klubvezetéssel, ám áttörés eddig nem született.

Szoboszlai Dominik maradni szeretne Liverpoolban

Nem történt valós előrelépés, így a szerződésem helyzetével kapcsolatban nem tudok újat mondani. Sok meccs van még hátra, és erre koncentrálok

– fogalmazott a magyar válogatott csapatkapitánya, majd hozzátette:

Természetesen hosszú távon is itt képzelem el a jövőm, de ahogy mondtam, ez már nem igazán az én kezemben van. Szeretek itt lenni, ezt már sokszor elmondtam. Szeretem a szurkolókat, és nagyon jól érzem itt magam. A családom is boldog. Teljesen nyugodt vagyok. Még öt meccs van hátra. Pihenni fogok egy nagyot a nyári válogatott meccsek után. Aztán meglátjuk

– mondta Szoboszlai.

A jelenlegi szerződése 2028 nyaráig érvényes, ugyanakkor meglehetősen ritka, hogy a felek az utolsó pillanatig várnak a hosszabbítással: az új megállapodások rendszerint már másfél-két évvel a lejárat előtt megszületnek. Éppen ezért van terítéken a hosszabbítás, illetve a magyar játékos már egy jókora fizetésemelésre is rászolgált, hiszen jelenleg nincs az együttes tíz legjobban kereső futballistája között - írta a Magyar Nemzet.