Szoboszlai: Liverpool vagy Real Madrid? Felgyorsulnak az események, most dől el minden

A Bournemouth keddi, Manchester City elleni pontvesztésével szinte – a Football Meets Data adatelemzése szerint 99,9%-ig – biztossá vált, hogy a Liverpool a 2026/27-es szezonban is szerepelhet a Bajnokok Ligájában. Ezzel felgyorsulhatnak az események az angol sztárklubnál: véglegesíthetik az átigazolási terveket és nyélbe üthetik a régóta húzódó szerződéshosszabbításokat is. Ez utóbbi Szoboszlai Dominik esetében azért különösen fontos, mert a Vörösök idei legjobbjának helyzetét ugrásra készen figyeli régi kérője, a Real Madrid.
Sőt, a 25 éves magyar középpályás édesapja, Szoboszlai Zsolt egy minapi tévészereplése során sejtelmesen beszélt fia gyerekkori kedvenc csapatának érdeklődéséről. Amikor a Spíler TV adásában a nehézkes liverpooli utazásokra panaszkodott, a másik vendég, Sallói István pedig megjegyezte, hogy Madridba jók a repülőjáratok, Szoboszlai-apuka így reagált:
Úgy legyen! De hát az még távoli egy kicsikét…
− mondta Szoboszlai Zsolt.
A világ legértékesebb játékskeretével sorozatban második idényében trófea nélkül maradt Realnál éppen nagy átalakításra készül Florentino Pérez klubelnök. A régi-új edzőjelölt, José Mourinho mellett ez érintheti a játékosok jövését-menését és a vezetők szintjén várható változásokat is (szó van például a Szoboszlait nagyra tartó egykori klasszis, Toni Kroos visszatéréséről is).
Az egyik spanyol portálon egyenesen arra szólították föl Pérezt, hogy most csapjon le Szoboszlaira, amíg bizonytalan a liverpooli szerződéshosszabbítása.
Szoboszlai Dominik a Liverpoollal kötött szerződése megszüntetését fontolgatja, mivel az angol csapat nagyon nehéz időszakon megy keresztül. Ez a tökéletes idő a madridi aláírására. Florentinónak mindenképpen cselekednie kell, mert egy ilyen kaliberű középpályás megszerzése vissza nem térő alkalom
– írta a Clásico 90.
Szoboszlai Dominikot 2023-ban 70 millió euróért (25,3 milliárd forint) vásárolta ki a Liverpool a lipcsei szerződéséből. A rövidesen záruló szezon sikerült számára a legjobban (52 tétmeccsen 13 gól és 12 gólpassz a mérlege, eddig nyolcból öt hónapban választották meg a Pool legjobbjának), angol csapatának ellenben Premier League-címvédő létére a legrosszabbul. A szerződése ugyan még két évig érvényes, de éppen a neves és tehetős érdeklődő miatt is régóta tárgyalnak a jelentős fizetésemeléssel járó hosszabbításról. Az egyeztetések eddig nem vezettek eredményre, de a BL-szereplés (és a vele járó jelentős bevétel) bebiztosítása után ez is hamar megtörténhet.
