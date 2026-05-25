Amit eddig nem árultak el neked – így hat valójában a CBD-olaj

A CBD – kannabidiol – a kendernövény egyik hatóanyaga, amely nem okoz kábulati hatást.

A THC-vel ellentétben a CBD nem pszichoaktív, és Magyarországon legális étrend-kiegészítőként kapható.

Tudományosan igazolt alkalmazási területe jelenleg az epilepszia egy ritka formájának kezelése.

Szorongás, fájdalom és alvászavar esetén ígéretes kutatási eredmények vannak, de a bizonyítékok még nem teljesek.

A CBD kölcsönhatásba léphet egyes gyógyszerekkel – különösen vérhígítókkal és epilepszia elleni szerekkel.

A termékek minősége és CBD-tartalma rendkívül változó – érdemes megbízható forrásból vásárolni.

A CBD-olaj megítélése megosztó: az egyik oldalon lelkes felhasználók állnak, akik rengeteg pozitívumát megtapasztalták, a másik oldalon pedig szkeptikusok, akik divathullámnak tartják. A valóság – mint általában – a kettő között van, és a tudományos kutatások alapján árnyaltabb képet mutat, mint a legtöbb marketinganyag.

A CBD-olajnak számos pozitív hatása lehet a szervezetre, ám bizonyítottan az epilepszia egy formája ellen lehet igazán hatásos.

Mi a CBD-olaj, és mi a CBD-olaj hatása?

A CBD – teljes nevén kannabidiol – a Cannabis sativa, azaz a kendernövény egyik hatóanyaga. A köztudatban ismertebb THC-vel – tetrahidrokannabinollal – ellentétben a CBD nem pszichoaktív: nem okoz kábulati hatást, megváltozott tudatállapotot vagy függőséget. A CBD-olajat általában ipari kendernövényből vonják ki, és hordozóolajjal – leggyakrabban kendermagolajjal vagy kókuszolajjal – keverik.

A CBD a szervezet endokannabinoid rendszerén keresztül fejti ki hatását: olyan receptorokhoz kötődik, amelyek az egész testben jelen vannak, és a fájdalomérzékelés, a gyulladás, a hangulat, az alvás és az immunrendszer szabályozásában vesznek részt. Ez az oka, hogy a CBD potenciálisan széles körű hatásokkal bírhat, de egyben az oka annak is, hogy a hatásmechanizmus bonyolult, és nem mindig kiszámítható.

Magyarországon a legfeljebb 0,2 százalék THC-tartalmú CBD-termékek legálisak étrend-kiegészítőként. Gyógyszerként való alkalmazásra – amelyhez magasabb bizonyítéki szint szükséges – egyelőre csak egyetlen CBD-tartalmú készítmény rendelkezik engedéllyel az Európai Unióban: az epilepszia kezelésére alkalmazott Epidiolex.