Amit eddig nem árultak el neked – így hat valójában a CBD-olaj

A CBD-olaj megítélése megosztó: az egyik oldalon lelkes felhasználók állnak, akik rengeteg pozitívumát megtapasztalták, a másik oldalon pedig szkeptikusok, akik divathullámnak tartják. A valóság – mint általában – a kettő között van, és a tudományos kutatások alapján árnyaltabb képet mutat, mint a legtöbb marketinganyag.
A CBD – teljes nevén kannabidiol – a Cannabis sativa, azaz a kendernövény egyik hatóanyaga. A köztudatban ismertebb THC-vel – tetrahidrokannabinollal – ellentétben a CBD nem pszichoaktív: nem okoz kábulati hatást, megváltozott tudatállapotot vagy függőséget. A CBD-olajat általában ipari kendernövényből vonják ki, és hordozóolajjal – leggyakrabban kendermagolajjal vagy kókuszolajjal – keverik.
A CBD a szervezet endokannabinoid rendszerén keresztül fejti ki hatását: olyan receptorokhoz kötődik, amelyek az egész testben jelen vannak, és a fájdalomérzékelés, a gyulladás, a hangulat, az alvás és az immunrendszer szabályozásában vesznek részt. Ez az oka, hogy a CBD potenciálisan széles körű hatásokkal bírhat, de egyben az oka annak is, hogy a hatásmechanizmus bonyolult, és nem mindig kiszámítható.
Magyarországon a legfeljebb 0,2 százalék THC-tartalmú CBD-termékek legálisak étrend-kiegészítőként. Gyógyszerként való alkalmazásra – amelyhez magasabb bizonyítéki szint szükséges – egyelőre csak egyetlen CBD-tartalmú készítmény rendelkezik engedéllyel az Európai Unióban: az epilepszia kezelésére alkalmazott Epidiolex.
A legerősebb tudományos bizonyíték a CBD hatékonyságára a gyerekkorban kezdődő, nehezen kezelhető epilepsziás szindrómák – különösen a Dravet-szindróma és a Lennox-Gastaut-szindróma – kezelésében áll rendelkezésre. Klinikai vizsgálatok igazolták, hogy a CBD szignifikánsan csökkenti a rohamok számát ezekben az esetekben, és az FDA (Az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatala) 2018-ban engedélyezte is erre a célra.
Szorongás és stressz esetén több kisebb vizsgálat ígéretes eredményeket mutatott: a CBD csökkentette a szociális szorongás tüneteit és a stresszreakciót. Ezek az eredmények azonban kisszámú résztvevőn, rövid időtávon végzett vizsgálatokból származnak, és nagyobb, hosszabb távú kutatások még szükségesek a megerősítéshez. Hasonlóan ígéretes, de még korlátozott a bizonyítékbázis a krónikus fájdalom és az alvászavar területén.
Amire jelenleg nincs meggyőző tudományos bizonyíték, hogy a CBD gyógyítaná a rákot, megállítaná a neurodegeneratív betegségeket, valamint helyettesítene bizonyított gyógyszeres kezeléseket. A piac tele van olyan termékekkel és állításokkal, amelyek messze meghaladják a rendelkezésre álló tudományos alátámasztást – ezek kritikus szemlélettel kezelendők.
A CBD nem ártalmatlan minden körülmények között. Az egyik legjelentősebb aggodalom a gyógyszer-kölcsönhatás: a CBD ugyanazon májenzimet – a CYP450 rendszert – befolyásolja, amelyen keresztül számos gyógyszer lebomlik. Ez azt jelenti, hogy a CBD lassíthatja egyes gyógyszerek lebontását, megemelheti azok vérszintjét, és fokozhatja a mellékhatásaikat.
Különösen fontos a vérhígítókkal – például warfarinnal –, az epilepszia elleni szerekkel, és az egyes antidepresszánsokkal és szívgyógyszerekkel való kölcsönhatása. Warfarint szedőknél a CBD megemelheti a vérhígítás mértékét, ami fokozott vérzési kockázatot jelent. Epilepsziás betegeknél, akik gyógyszeres kezelés alatt állnak, a CBD bevezetése kizárólag orvosi felügyelet mellett lehetséges.
A CBD mellékhatásai általában enyhék – hasmenés, étvágycsökkenés, fáradtság és szédülés fordulhat elő, különösen nagyobb adagok esetén. Terhesség és szoptatás alatt a CBD szedése nem ajánlott, mivel hatása a magzatra és a csecsemőre nem kellően ismert. Minden esetben érdemes orvossal egyeztetni CBD szedése előtt, különösen ha az érintett gyógyszeres kezelés alatt áll.
A CBD-termékek piaca szabályozatlan és rendkívül változó minőségű: független vizsgálatok rendszeresen találnak olyan termékeket, amelyek a csomagolásán feltüntetett CBD-tartalomnál lényegesen kevesebbet – vagy éppen többet – tartalmaznak, esetenként pedig jogszerűtlen mennyiségű THC-t is. Megbízható CBD-termék vásárlásakor érdemes olyan gyártót választani, amely közzéteszi harmadik fél által végzett laboratóriumi vizsgálat eredményét, úgynevezett tanúsítványt.
A CBD-olaj hatékonysága az adagtól, a szedés módjától és az egyéni szervezettől is függ. Nyelv alá cseppentve gyorsabban és hatékonyabban szívódik fel, mint kapszulában vagy étellel bevéve. Az optimális adag egyénenként változó, és általában alacsony dózissal érdemes kezdeni, majd fokozatosan emelni, szükség esetén orvos vagy gyógyszerész tanácsára.
A CBD-olaj étrend-kiegészítő, nem gyógyszer – és ezt fontos szem előtt tartani. Komoly betegség kezelésében nem helyettesítheti az orvosi diagnózist és a bizonyított terápiákat. Mindazonáltal azok számára, akik enyhébb tünetek – enyhe szorongás, alvási nehézség, izomfeszülés – esetén természetes kiegészítőt keresnek, és nincs ellenjavallt gyógyszeres kezelésük, óvatos kipróbálása megfontolandó lehet.
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.