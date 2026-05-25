Elő a naptejjel – érkezik a 30 fokos kánikula!

Lassan beköszönt hozzánk a nyár, a hét elején pedig már igazi kánikula várható.

Pünkösdhétfőn mindenből jut egy kicsi: napsütés, gomolyfelhők, de akár zápor is meglephet minket. Mindezek ellenére 26-31 fokos hőmérséklettel igazi strandolásra alkalmas idő várható.

Kedden 33 fokos maximumra számíthatunk, kevés felhővel és szinte zavartalan napsütéssel. Estétől az északnyugati szél többfelé élénkebbé válhat.

Szerdán egy száraz hidegfront érkezik, de zápor inkább az ország északkeleti részén fordulhat elő, az ország nagy részén továbbra is sok napsütés várható. A hőmérséklet kissé visszaesik, délután általában 24-25 fok körül alakulhat.

Csütörtökön folytatódik a többnyire napos időjárás, amelyet fátyol- és gomolyfelhők színesíthetnek. Északkelet felé helyenként kialakulhat egy-egy futó zápor. Az északi-északkeleti szél élénk lökésekkel kísérheti a napot. A legmelegebb órákban körülbelül 23 fok várható - írja a Köpönyeg.