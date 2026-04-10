BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
8°C Székesfehérvár

Zsolt névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Ebből balhé lesz, Szoboszlai már megint kihúzta a gyufát a szurkolóknál

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 10. 10:30
LiverpoolszurkolókBajnokok LigájaPSG
Ezzel biztosan nem lesz népszerűbb a szurkolók körében a magyar futballista. Szoboszlai Dominik kifogásolható dolgot tett a Paris Saint Germain elleni Bajnokok Ligája vereséget követően.

Az elmúlt napok legnagyobb liverpooli sztorija kétségkívül Szoboszlai Dominik és a szurkolók közötti balhé volt. A magyar futballista szombaton a Manchester City elleni megalázó vereséget követő mutogatással és hergeléssel húzta ki a gyufát a drukkereknél. A szerda esti PSG-Liverpool BL-negyeddöntő remek lehetőséget kínált volna arra, hogy visszalopja magát a szurkolók szívébe, ám a pályán nem nyújtott maradandót, és valószínűleg a lefújást követő viselkedése sem segített a megítélésén.

Szoboszlai Dominik a PSG-Liverpool Bajnokok Ligája mérkőzés után is kihúzta a gyufát a szurkolóknál Fotó: NurPhoto

A 2-0-ás vereséget követően a játékosok megköszönték a buzdítást az utazó szurkolóknak. A lelátóról készült felvételek alapján ebből eleinte Szoboszlai is kivette a részét, viszont ő volt az első, aki játékoskijáró felé vette az irányt és leballagott a pályáról.

Pedig a hétvégi események tükrében a szurkolók alighanem valamiféle jelképes bocsánatkérést vártak volna tőle, de biztosan nem ezt.

A történteket természetesen a drukkerek sem hagyták szó nélkül:

"Szoboszlai elsőként az alagútban" – szúrta ki azonnal az egyik hozzászóló.

"Imádom Szoboszlait, de az elmúlt napokban rendkívül furcsán viselkedik" – fogalmazott a másik.

Az persze nem kizárt, hogy Szoboszlainak azért volt ennyire sietős, mert várt rá az őt kérdező tévéstáb.

Szoboszlait vajon kifütyülik az Anfielden?

A Liverpool szombaton 18:30-kor folytatja hazai pályán a Fulham ellen. Ez lesz az első anfieldi mérkőzés a Szoboszlai és a szurkolók közötti incidens óta, így különösen érdekes lesz megfigyelni, milyen fogadtatásban részesül majd.

 

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
