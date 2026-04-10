Ebből balhé lesz, Szoboszlai már megint kihúzta a gyufát a szurkolóknál

Az elmúlt napok legnagyobb liverpooli sztorija kétségkívül Szoboszlai Dominik és a szurkolók közötti balhé volt. A magyar futballista szombaton a Manchester City elleni megalázó vereséget követő mutogatással és hergeléssel húzta ki a gyufát a drukkereknél. A szerda esti PSG-Liverpool BL-negyeddöntő remek lehetőséget kínált volna arra, hogy visszalopja magát a szurkolók szívébe, ám a pályán nem nyújtott maradandót, és valószínűleg a lefújást követő viselkedése sem segített a megítélésén.

A 2-0-ás vereséget követően a játékosok megköszönték a buzdítást az utazó szurkolóknak. A lelátóról készült felvételek alapján ebből eleinte Szoboszlai is kivette a részét, viszont ő volt az első, aki játékoskijáró felé vette az irányt és leballagott a pályáról.

Many of the #LFC players greet the away fans pic.twitter.com/BQdZfkwtWt — Ian Doyle (@IanDoyleSport) April 8, 2026

Pedig a hétvégi események tükrében a szurkolók alighanem valamiféle jelképes bocsánatkérést vártak volna tőle, de biztosan nem ezt.

A történteket természetesen a drukkerek sem hagyták szó nélkül:

"Szoboszlai elsőként az alagútban" – szúrta ki azonnal az egyik hozzászóló.

"Imádom Szoboszlait, de az elmúlt napokban rendkívül furcsán viselkedik" – fogalmazott a másik.

Az persze nem kizárt, hogy Szoboszlainak azért volt ennyire sietős, mert várt rá az őt kérdező tévéstáb.

Szoboszlait vajon kifütyülik az Anfielden?

A Liverpool szombaton 18:30-kor folytatja hazai pályán a Fulham ellen. Ez lesz az első anfieldi mérkőzés a Szoboszlai és a szurkolók közötti incidens óta, így különösen érdekes lesz megfigyelni, milyen fogadtatásban részesül majd.