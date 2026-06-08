Eperjes Károly elárulta, melyik csapatnak szurkol a vb-n

Eperjes Károly futballszeretete közismert, a 72 éves színész a magyar művészválogatott tagjaként ontotta a gólokat, a Videoton tartalékcsapatában is szerepelt, majd a Vasas és a Fradi öregfiúkkal szintén játszott. Az Aranycsapathoz köthető, '6:3 avagy, Játszd újra Tutti' című film főszereplője érdeklődve várja a csütörtöki vb-rajtot.

Eperjes Károly nagyon várja a vb-rajtot / Fotó: Török Attila

Futballban brazil-kedvelő vagyok. Szokás szerint kiváló szakember, Carlo Ancelotti vezeti őket, és az ő szakmai tudása megkérdőjelezhetetlen

– nyilatkozta a Borsnak Eperjes Károly, aki arról is beszélt, hogy a két veterán sztár, az argentin Lionel Messi, és a portugál Cristiano Ronaldo utolsó világbajnoksága következik.

Azt nem tudom megtippelni, hogy a címvédő argentinok ezúttal is beverekszik-e magukat a döntőbe, netán ismét az első helyen végeznek, de ott lesznek a négy között. Portugália mindent elkövet azért, hogy a vb-színpadról végleg lelépő csillaga, Cristiano Ronaldo méltóképpen búcsúzzon, ezért ők a „sötét ló” szerepében tűnhetnek fel. Angliát nem sorolom a végső esélyesek közé, de Harry Kane kirobbanó formában érkezik a vb-re.

– jegyezte meg a Halhatatlanok Társulatának tagja, utalva arra, hogy az angolok előkészületi mérkőzésen éppen Kane csúsztatott fejesével verték meg Új-Zélandot, de egy távoli lövése is gondot okozott. S hogy kik ígérkeznek a torna legkiemelkedőbb játékosainak?

Eperjes Károly az 1962-es vb-t követte először

Ezt hosszan sorolhatnám, Lamine Yamal, Mbappé, Bellingham, Vincius Jr... Valamennyien kiváló labdarúgók, olyanok, akiket örömmel néz az ember. Bármelyikük a vb sztárja lehet...

– mondta Eperjes Károly, aki zárásként elmesélte az első vb-emléket, ami az 1962-es világbajnoksághoz köthető.

"Nyolcévesen, 1962-ben a rádió előtt kuporogtam és hallgattam a magyar-angol meccset a chilei vébén. Tichy Lajos és Albert Flórián góljával 2-1-re nyertünk. Sose felejtem! De a hatvanhatos vébén, a magyar-brazil (3-1) sem volt akármi, hiszen Albert Flóriék úgy játszottak, hogy az egész világ tapsolt nekik."