Nyilvánosságra hozták Kaylee Hottle boncolási jegyzőkönyvét, kiderült, mi okozta a halálát

Újabb szívszorító részletek derültek ki Kaylee Hottle haláláról. A Godzilla Kong ellen című film fiatal sztárja mindössze 18 éves volt, amikor Maryland államban autóbaleset következtében meghalt. A hatóságok most nyilvánosságra hozták a boncolás eredményét is, amelyből kiderül, hogy pontosan mi okozta a halálát.
A Marylandi Orvosszakértői Hivatal tájékoztatása szerint Kaylee Hottle halálát többszörös tompa erőbehatásból származó sérülések okozták. A hivatal a tragédiát balesetnek minősítette. Az eredmény tehát megerősítette azokat a korábbi információkat, amelyek szerint a fiatal színésznő a súlyos autóbaleset következtében vesztette életét. A Godzilla Kong ellen című film sztárja volt az egyetlen halálos áldozata a balesetnek. A sofőrt könnyebb sérülésekkel szállították kórházba, míg a másik utas nem kért orvosi ellátást. A 18 éves siket színésznőt életveszélyes állapotban vitték egy közeli traumatológiai központba, de útközben leállt a szíve, és az orvosok már nem tudták megmenteni az életét.
Édesapja, Joshua Hottle később Facebook-oldalán egy jelnyelven közzétett videóban erősítette meg a tragédiát.
Egy olyan repülőútra indulok, amelyre soha nem szerettem volna felszállni.
Kaylee Hottle halálhíre után filmes kollégái és a siket közösség is egymás után búcsúztak tőle. Rebecca Hall megható közös fotókat osztott meg, Millie Bobby Brown Instagram-oldalán vallotta be, hogy teljesen összetört a hír hallatán. A Texas School for the Deaf pedig gyászmegemlékezést szervezett a színésznő emlékére, és pszichológiai segítséget biztosított a diákoknak és a tanároknak.
A végzetes baleset július 21-én hajnalban történt Maryland államban, Ijamsville közelében. A rendőrség tájékoztatása szerint egy 19 éves férfi vezette az 1995-ös Honda Accordot, amelyben Kaylee Hottle két másik utassal együtt utazott. Az autó egy kétsávos úton haladt, amikor a sofőr elveszítette uralmát a jármű felett, letért az útról, majd egy beton áteresznek csapódott. A nyomozók előzetes megállapítása szerint a túlzott sebesség jelentősen hozzájárulhatott a tragédiához. A vizsgálat továbbra is folyamatban van.
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