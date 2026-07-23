Nyilvánosságra hozták Kaylee Hottle boncolási jegyzőkönyvét, kiderült, mi okozta a halálát

Újabb szívszorító részletek derültek ki Kaylee Hottle haláláról. A Godzilla Kong ellen című film fiatal sztárja mindössze 18 éves volt, amikor Maryland államban autóbaleset következtében meghalt. A hatóságok most nyilvánosságra hozták a boncolás eredményét is, amelyből kiderül, hogy pontosan mi okozta a halálát.

Kaylee Hottle halálát többszörös tompa erőbehatásból származó sérülések okozták

(Fotó: PA/Northfoto)

A Godzilla filmek sztárja július 21-én 18 éves korában autóbaleset következtében elhunyt

filmek sztárja július 21-én 18 éves korában autóbaleset következtében elhunyt Halálhírét apja, Joshua Hottle jelentette be a Facebook-oldalán

jelentette be a Facebook-oldalán Egy nappal később nyilvánosságra hozták a boncolás eredményét is, amelyből kiderült, hogy pontosan mi okozta Kaylee Hottle halálát.

Kaylee Hottle halálának okát nyilvánosságra hozták

A Marylandi Orvosszakértői Hivatal tájékoztatása szerint Kaylee Hottle halálát többszörös tompa erőbehatásból származó sérülések okozták. A hivatal a tragédiát balesetnek minősítette. Az eredmény tehát megerősítette azokat a korábbi információkat, amelyek szerint a fiatal színésznő a súlyos autóbaleset következtében vesztette életét. A Godzilla Kong ellen című film sztárja volt az egyetlen halálos áldozata a balesetnek. A sofőrt könnyebb sérülésekkel szállították kórházba, míg a másik utas nem kért orvosi ellátást. A 18 éves siket színésznőt életveszélyes állapotban vitték egy közeli traumatológiai központba, de útközben leállt a szíve, és az orvosok már nem tudták megmenteni az életét.

Kaylee Hottle halálhírét apja erősítette meg

Édesapja, Joshua Hottle később Facebook-oldalán egy jelnyelven közzétett videóban erősítette meg a tragédiát.

Egy olyan repülőútra indulok, amelyre soha nem szerettem volna felszállni.

Kaylee Hottle halálhíre után filmes kollégái és a siket közösség is egymás után búcsúztak tőle. Rebecca Hall megható közös fotókat osztott meg, Millie Bobby Brown Instagram-oldalán vallotta be, hogy teljesen összetört a hír hallatán. A Texas School for the Deaf pedig gyászmegemlékezést szervezett a színésznő emlékére, és pszichológiai segítséget biztosított a diákoknak és a tanároknak.

Kaylee Hottle Jia karakterét játszotta a Godzilla Kong ellen című filmben

(Fotó: PA/Northfoto)

Kaylee Hottle autóbalesete

A végzetes baleset július 21-én hajnalban történt Maryland államban, Ijamsville közelében. A rendőrség tájékoztatása szerint egy 19 éves férfi vezette az 1995-ös Honda Accordot, amelyben Kaylee Hottle két másik utassal együtt utazott. Az autó egy kétsávos úton haladt, amikor a sofőr elveszítette uralmát a jármű felett, letért az útról, majd egy beton áteresznek csapódott. A nyomozók előzetes megállapítása szerint a túlzott sebesség jelentősen hozzájárulhatott a tragédiához. A vizsgálat továbbra is folyamatban van.