Joshua Hottle július 21-én Facebook-oldalán jelentette be, hogy lánya, Kaylee Hottle meghalt. A Godzilla Kong ellen című film siket színésznője mindössze 18 éves volt, halálát autóbaleset okozta. A tragédiát követően újabb részletek kerültek nyilvánosságra: a segélyhívások hangfelvételei szerint a mentők a helyszínen kétségbeesetten próbáltak jelnyelvi tolmácsot találni, hogy kommunikálni tudjanak a siket színésznővel.

Kaylee Hottle, a Godzilla Kong ellen című film siket színésznője 18 éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt (Fotó: PA/Northfoto)

A 18 éves siket színésznő július 21-én tragikus hirtelenséggel elhunyt, haláláról újabb részletek kerültek nyilvánosságra

Kaylee Hottle halálhírét édesapja, Joshua Hottle jelentette be a Facebook- oldalán

halálhírét édesapja, jelentette be a oldalán A fiatal sztár a 2021-es és a 2024-es Godzilla-filmek egyik főszereplőjeként vált híressé.

Kaylee Hottle haláláról megrázó részletek kerültek nyilvánosságra

A Page Six által megszerzett segélyhívási hangfelvételek újabb megrázó részleteket tártak fel. A helyszínre érkező elsősegélynyújtók többször is jelnyelvi tolmácsot vagy olyan mobilalkalmazást kértek, amely segíthetett volna kommunikálni a siket színésznővel.

Ha valakinek hozzáférése van a telefonon lévő tolmácsalkalmazáshoz, megtenné, hogy ezzel kezdi? Ugyanis szükségünk van egy jelnyelvi tolmácsra.

A diszpécserszolgálat hangfelvétele során az is kiderült, hogy Kaylee Hottle eszméletlen állapotban volt, amikor a mentők kiérkeztek és próbálták felmérni sérüléseit. A vele utazó ismerős pedig nem rendelkezett a család elérhetőségével, ezért a hatóságoknak külön kellett felkutatniuk hozzátartozóit.

Kaylee Hottle autóbaleset következtében halt meg (Fotó: ZUMAPRESS.com/Northfoto)

Kaylee Hottle halálhírét édesapja erősítette meg

Kaylee Hottle édesapja, Joshua Hottle ,aki szintén siket, Facebook-oldalán egy jelnyelven közzétett videóban erősítette meg lánya halálhírét. Elmondta, hogy Texasban tartózkodott, amikor értesítették a tragédiáról, majd onnan azonnal Marylandbe indult. Megható bejegyzéséhez pedig az alábbit írta:

Egy olyan repülőútra indulok, amelyre soha nem szerettem volna felszállni.

Kaylee Hottle Jia karakterét alakította a Godzilla Kong ellen című filmben (Fotó: PA/Northfoto)

Kaylee Hottle halála

A Frederick megyei seriffhivatal tájékoztatása szerint a tragédia július 21-én hajnalban, nem sokkal három óra előtt történt Ijamsville közelében, Maryland államban. Kaylee Hottle egy 1995-ös Honda Accord utasaként utazott, amikor a 19 éves sofőr elveszítette uralmát a jármű felett. Az autó letért az útról, először egy árokba, majd egy beton áteresznek csapódott. A sofőr könnyebb sérüléseket szenvedett, egy másik utas pedig nem kért orvosi ellátást. Kaylee Hottle azonban súlyos állapotban került ki a roncsból. A mentők azonnal egy közeli traumatológiai központba indultak vele, de a fiatal színésznő szíve útközben leállt, és az orvosok már nem tudták megmenteni az életét. A baleset körülményeit továbbra is vizsgálják.