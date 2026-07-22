Kaylee Hottle haláláról megrázó részletek kerültek nyilvánosságra

Joshua Hottle július 21-én Facebook-oldalán jelentette be, hogy lánya, Kaylee Hottle meghalt. A Godzilla Kong ellen című film siket színésznője mindössze 18 éves volt, halálát autóbaleset okozta. A tragédiát követően újabb részletek kerültek nyilvánosságra: a segélyhívások hangfelvételei szerint a mentők a helyszínen kétségbeesetten próbáltak jelnyelvi tolmácsot találni, hogy kommunikálni tudjanak a siket színésznővel.
A Page Six által megszerzett segélyhívási hangfelvételek újabb megrázó részleteket tártak fel. A helyszínre érkező elsősegélynyújtók többször is jelnyelvi tolmácsot vagy olyan mobilalkalmazást kértek, amely segíthetett volna kommunikálni a siket színésznővel.
Ha valakinek hozzáférése van a telefonon lévő tolmácsalkalmazáshoz, megtenné, hogy ezzel kezdi? Ugyanis szükségünk van egy jelnyelvi tolmácsra.
A diszpécserszolgálat hangfelvétele során az is kiderült, hogy Kaylee Hottle eszméletlen állapotban volt, amikor a mentők kiérkeztek és próbálták felmérni sérüléseit. A vele utazó ismerős pedig nem rendelkezett a család elérhetőségével, ezért a hatóságoknak külön kellett felkutatniuk hozzátartozóit.
Kaylee Hottle édesapja, Joshua Hottle ,aki szintén siket, Facebook-oldalán egy jelnyelven közzétett videóban erősítette meg lánya halálhírét. Elmondta, hogy Texasban tartózkodott, amikor értesítették a tragédiáról, majd onnan azonnal Marylandbe indult. Megható bejegyzéséhez pedig az alábbit írta:
Egy olyan repülőútra indulok, amelyre soha nem szerettem volna felszállni.
A Frederick megyei seriffhivatal tájékoztatása szerint a tragédia július 21-én hajnalban, nem sokkal három óra előtt történt Ijamsville közelében, Maryland államban. Kaylee Hottle egy 1995-ös Honda Accord utasaként utazott, amikor a 19 éves sofőr elveszítette uralmát a jármű felett. Az autó letért az útról, először egy árokba, majd egy beton áteresznek csapódott. A sofőr könnyebb sérüléseket szenvedett, egy másik utas pedig nem kért orvosi ellátást. Kaylee Hottle azonban súlyos állapotban került ki a roncsból. A mentők azonnal egy közeli traumatológiai központba indultak vele, de a fiatal színésznő szíve útközben leállt, és az orvosok már nem tudták megmenteni az életét. A baleset körülményeit továbbra is vizsgálják.
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