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Kaylee Hottle haláláról megrázó részletek kerültek nyilvánosságra

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors autóbaleset
PUBLIKÁLÁS: 2026. július 22. 16:30
gyászsiketGodzilla Kong ellenjelnyelvgodzilla
A Godzilla Kong ellen című film 18 éves siket színésznője autóbaleset következtében elhunyt. Kaylee Hottle haláláról újabb megrázó részletek derültek ki.
Fekete Ágnes
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Joshua Hottle július 21-én Facebook-oldalán jelentette be, hogy lánya, Kaylee Hottle meghalt. A Godzilla Kong ellen című film siket színésznője mindössze 18 éves volt, halálát autóbaleset okozta. A tragédiát követően újabb részletek kerültek nyilvánosságra: a segélyhívások hangfelvételei szerint a mentők a helyszínen kétségbeesetten próbáltak jelnyelvi tolmácsot találni, hogy kommunikálni tudjanak a siket színésznővel.

Kaylee Hottle életét nem sikerült megmenteni.
Kaylee Hottle, a Godzilla Kong ellen című film siket színésznője 18 éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt (Fotó: PA/Northfoto)
  • A 18 éves siket színésznő július 21-én tragikus hirtelenséggel elhunyt, haláláról újabb részletek kerültek nyilvánosságra
  • Kaylee Hottle halálhírét édesapja, Joshua Hottle jelentette be a Facebook-oldalán
  • A fiatal sztár a 2021-es és a 2024-es Godzilla-filmek egyik főszereplőjeként vált híressé. 

 

Kaylee Hottle haláláról megrázó részletek kerültek nyilvánosságra

A Page Six által megszerzett segélyhívási hangfelvételek újabb megrázó részleteket tártak fel. A helyszínre érkező elsősegélynyújtók többször is jelnyelvi tolmácsot vagy olyan mobilalkalmazást kértek, amely segíthetett volna kommunikálni a siket színésznővel.

 

Ha valakinek hozzáférése van a telefonon lévő tolmácsalkalmazáshoz, megtenné, hogy ezzel kezdi? Ugyanis szükségünk van egy jelnyelvi tolmácsra.

 

A diszpécserszolgálat hangfelvétele során az is kiderült, hogy Kaylee Hottle eszméletlen állapotban volt, amikor a mentők kiérkeztek és próbálták felmérni sérüléseit. A vele utazó ismerős pedig nem rendelkezett a család elérhetőségével, ezért a hatóságoknak külön kellett felkutatniuk hozzátartozóit.

Kaylee Hottle halálának körülményeiről új részletek derültek ki.
Kaylee Hottle autóbaleset következtében halt meg (Fotó: ZUMAPRESS.com/Northfoto)

Kaylee Hottle halálhírét édesapja erősítette meg

Kaylee Hottle édesapja, Joshua Hottle ,aki szintén siket, Facebook-oldalán egy jelnyelven közzétett videóban erősítette meg lánya halálhírét. Elmondta, hogy Texasban tartózkodott, amikor értesítették a tragédiáról, majd onnan azonnal Marylandbe indult. Megható bejegyzéséhez pedig az alábbit írta:

 

Egy olyan repülőútra indulok, amelyre soha nem szerettem volna felszállni.

Kaylee Hottle ígéretes karriernek nézett elébe.
Kaylee Hottle Jia karakterét alakította a Godzilla Kong ellen című filmben (Fotó: PA/Northfoto)

Kaylee Hottle halála

A Frederick megyei seriffhivatal tájékoztatása szerint a tragédia július 21-én hajnalban, nem sokkal három óra előtt történt Ijamsville közelében, Maryland államban. Kaylee Hottle egy 1995-ös Honda Accord utasaként utazott, amikor a 19 éves sofőr elveszítette uralmát a jármű felett. Az autó letért az útról, először egy árokba, majd egy beton áteresznek csapódott. A sofőr könnyebb sérüléseket szenvedett, egy másik utas pedig nem kért orvosi ellátást. Kaylee Hottle azonban súlyos állapotban került ki a roncsból. A mentők azonnal egy közeli traumatológiai központba indultak vele, de a fiatal színésznő szíve útközben leállt, és az orvosok már nem tudták megmenteni az életét. A baleset körülményeit továbbra is vizsgálják.

 

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