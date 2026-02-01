Itt a kijózanító igazság Michael Schumacherről: szívszorító, amit régi jó barátja mondott róla

Immár 12 éve nem tudni biztosan, milyen a nyilvánosság elől gondosan elzárva ápolt Michael Schumacher állapota. A 2013 végi, súlyos koponyasérüléssel járt síbalesete óta a családja magánügyként kezeli a Forma-1 hétszeres világbajnokának hogylétét. A rajongók persze kíváncsiak, és a minap olajat öntött a tűzre egy angol bulvárlap szenzációként tálalt információja, mely szerint Schumi már nincs ágyhoz kötve, ha kerekesszékben is, de tudják mozgatni az ápolói – más kérdés, hogy a német sajtóban aztán lehűtötték a kedélyeket azzal, hogy ezt tulajdonképpen 2018 óta köztudott a legendás autóversenyzőről. Ezúttal Schumacher egykori csapattársa és jó barátja, Riccardo Patrese beszélt a nagybetegről.

Michael Schumacher (balra) és Riccardo Patrese 1993-ban, Benettonos csapattársakként / Fotó: picture alliance

Az olaszok most 71 éves volt F1-pilótája a pályafutása utolsó évében, 1993-ban volt Schumi csapattársa a Benetton istállónál, ahol Schumi a következő két évben nyerte meg az első két világbajnoki címét. A kapcsolatuk ez követően is baráti maradt, éppen ezért fáj olyan kegyetlenül Patresének, ami a méribeli sípályán történt. Amikor meghallotta az első híreket barátja szörnyű balesetéről, még senki sem tudta, milyen nagy a baj.

Michael Schumacher nincs tudatában, hogy világbajnok

"Azonnal fogtam a mobilom és küldtem neki egy SMS-t:

Minden rendben, Michael?

Miután nem válaszolt, rögtön tudtam, hogy nagy a baj. Egy csapásra minden megváltozott. Ez volt az utolsó kapcsolat köztünk. Remélem, hogy Michael napról napra jobban van, mert jó barátom. És nagyon szomorú vagyok, hogy ilyen állapotba került. Remélem, javul az állapota. Ez minden szurkoló reménye, pláne barátként az enyém" – mondta Riccardo Patrese.

Az F1 után a pilóták jótékonysági futballmérkőzésein még évekig együtt játszottak, sőt, a két család lovak iránti rajongása is szorosabbra fűzte a kapcsolatukat.

"Évekkel korábban egy barátomtól megtudtam, hogy kicsi jobban van. De a baleset óta én nem találkoztam vele. Csak szóbeszédet hallok arról, hogy fel tudják ültetni, képes a szemkontaktusra. Szóval az évekkel ezelőtti helyzetet írta le a mostani hír is.

A saját világában él, de felismeri a környezetében lévő ismerős arcokat. Azt viszont biztos nem tudja, hogy hétszeres világbajnok.

A baleset után azt mondtam Corinnának (Schumacher felesége - a szerző), hogy odamennék és megpróbálnék beszélni hozzá, hátha felébred. De azt mondta, 'ne aggódj, Riccardo', én pedig megértem, hogy néhány legközelebbi baráton kívül nem akarnak körülötte senkit. Próbáltam volna segíteni, ot lenni neki, de inkább egyedül akartak lenni" – mondta Riccardo Patrese.