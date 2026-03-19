Orbán Viktor hatalmas bejelentést tett, nincs megállás!

Hatalmas sikerrel zajlik Orbán Viktor országjárása, ugyanis mindenhol rengetegen kíváncsiak Magyarország miniszterelnökére. Eddig Kaposvár, Eger és Dunaújváros voltak az állomások, a héten pedig még Szentendrére, Miskolcra és Hódmezővásárhelyre is ellátogat a kormányfő – most pedig kiderült, hogy nincs megállás, jövő héten ezekkel a városokkal folytatódik az országjárás: Kecskemét, Nagykanizsa, Esztergom, Törökszentmiklós, Veszprém, Győr, Pécel és Békéscsaba.

Orbán Viktor Országjárás Dunaújváros 2026.03.18.

Jövő héten még jobban rákapcsolunk. Gyertek, mutassuk meg, hogy mindenhol többen vagyunk!

– írta Orbán Viktor az alábbi, bejelentő fotóhoz.