Mick Schumacher végre megszólalt az édesapjáról

Immár több, mint 12 éve annak, hogy Michael Schumacher súlyos síbalesetet szenvedett. A Forma–1 hétszeres világbajnokának egészségi állapotáról és mindennapjairól azóta szinte semmilyen hiteles információ nem látott napvilágot, a család pedig hétpecsétes titokként óvja a német legenda magánéletét. Most azonban fia, az ugyancsak autóversenyző Mick Schumacher ritka és megható gondolatokkal idézte fel emlékeit édesapjáról a LEGO vadonatúj Ferrari F2004-es modelljének bemutatója kapcsán.

Michael Schumacher legendás autójáról LEGO modellt mintáztak Fotó: Paul Gilham

Így emlékszik Michael Schumacherre fia

A LEGO a közösségi médiában jelentette be hivatalosan az ikonikus versenyautó megjelenését, amellyel a sportág legendája utolsó világbajnoki címét szerezte. A cég közzétett egy videót is, amelyben Mick Schumacher személyesen mesél az édesapjáról.

A legkorábbi emlékeim édesapámról azok, amikor a Ferrariban ült. Apa és az autó tökéletes összhangban működtek, és 100%-os tökéletességre törekedtek. A V10-es motorral, az új hátsó felfüggesztéssel, a kifinomult aerodinamikával... az az autó egy szörnyeteg volt. De édesapám meg tudta szelídíteni. Eggyé vált az autóval és folyamatosan a határokat feszegette, anélkül, hogy átlépte volna azokat.

A Ferrari F2004 a 2004-es Ausztrál Nagydíjon mutatkozott be, és minden idők egyik legsikeresebb Forma–1-es versenygépének bizonyult. Schumacher az adott idény 18 futamából 13-at megnyert vele, amivel megszerezte máig rekordnak számító, hetedik világbajnoki címét.