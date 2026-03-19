Fontos bejelentés érkezett a Nemzeti Petícióval kapcsolatban

Hidvéghi Balázs a közösségi oldalán közölte egy videóban, hogy a kormány úgy döntött, hogy április 8-ig meghosszabbítja a Nemzeti Petíció kitöltésének határidejét.
A kormány úgy döntött, hogy április 8-ig meghosszabbítja a Nemzeti Petíció határidejét. A Petíció meghirdetése óta Ukrajna minden korábbinál durvább nyomásgyakorlást fejt ki hazánk ellen: politikai zsarolásból elzárták a Barátság kőolajvezetéket, ukrán aranykonvojokat utaztatnak át hazánkon és életveszélyesen megfenyegették Orbán Viktor miniszterelnököt. De bárhogy fenyegetnek, bárhogy erőszakoskodnak, mi ki akarunk maradni a háborújukból. És nem akarjuk a magyarok pénzét elküldeni Ukrajnába. Most nem maradhatunk csendben! Most ki kell állnunk magunkért!
– írta Hidvéghi Balázs az alábbi videóhoz.
