BékemenetUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
11°C Székesfehérvár

József, Bánk névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Őrület: 211 km/órával repesztett a gyorshajtó

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 19. 07:58
A rendőrség sikeresen leállította a járművet. A gyorshajtó súlyos büntetést kapott a „szórakozásért”.
A szerző cikkei

A rendőrség felfoghatatlan gyorsaságot mért Kovászna egyik legforgalmasabb országútján: a gyorshajtó 211 km/órás sebességgel száguldozott.

Elkapta a gyorshajtót a rendőrség / Illusztráció: Pexels

Rendőröket is sokkolta a gyorshajtó

Egy 46 éves férfi ült a Mercedesében, amellyel 110 km/órával lépte túl a sebességhatárt. A március 18-án történt ellenőrzés a 11-es országúton zajlott, és radarkészülék mérte fel a veszélyes tevékenységet.

A rendőrök a súlyos gyorshajtási kategóriába tartozó cselekmény elkövetőjét sikeresen megállították, és szigorú büntetést adtak neki: 1822,50 lejre (kb. 140 ezer forintra) büntették, továbbá 120 napra bevonták a jogosítványát, így négy hónapig nem vezethet.

A Kovászna megyei rendőrség közösségi oldalán azt közölte: „Valószínűleg azt hitte a sofőr, hogy az autójának szárnyai vannak, nem kerekei”, és hangsúlyozták, hogy az utak nem Forma–1-es pályák, így ez a sebesség elfogadhatatlan és rendkívül balesetveszélyes - írja a Maszol.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
