Őrület: 211 km/órával repesztett a gyorshajtó

A rendőrség felfoghatatlan gyorsaságot mért Kovászna egyik legforgalmasabb országútján: a gyorshajtó 211 km/órás sebességgel száguldozott.

Rendőröket is sokkolta a gyorshajtó

Egy 46 éves férfi ült a Mercedesében, amellyel 110 km/órával lépte túl a sebességhatárt. A március 18-án történt ellenőrzés a 11-es országúton zajlott, és radarkészülék mérte fel a veszélyes tevékenységet.

A rendőrök a súlyos gyorshajtási kategóriába tartozó cselekmény elkövetőjét sikeresen megállították, és szigorú büntetést adtak neki: 1822,50 lejre (kb. 140 ezer forintra) büntették, továbbá 120 napra bevonták a jogosítványát, így négy hónapig nem vezethet.

A Kovászna megyei rendőrség közösségi oldalán azt közölte: „Valószínűleg azt hitte a sofőr, hogy az autójának szárnyai vannak, nem kerekei”, és hangsúlyozták, hogy az utak nem Forma–1-es pályák, így ez a sebesség elfogadhatatlan és rendkívül balesetveszélyes - írja a Maszol.