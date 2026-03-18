6 gyalogost ütött el egy debreceni nő egy szabálytalan sávváltás után

Egy nő ellen emelt vádat a Debreceni Járási Ügyészség, miután hat gyalogost is elütött közúti baleset során.
A vádlott 2024. március 4-én, délután közlekedett Debrecen utcáin személygépkocsijával. Ekkor a sebességhatárt túllépve, szabálytalan sávváltást hajtott végre, és egy másik közlekedő autóval ütközött.
A két jármű ennek következtében a járdára sodródott, ahol elütötték a gyalogosokat. A helyszínen és a kórházban a hat sérült közül hárman vesztették életüket. Rajtuk kívül egy súlyosan, kettő pedig könnyebben sérült.
A Debreceni Járási Ügyészség a vádlott ellen kettőnél több ember halálát eredményező közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt emelt vádat. A járásbíróság a vádlottat hat év fogházbüntetésre ítélheti, és végleges hatállyal eltilthatja a közúti járművek vezetésétől - írja az Ügyészség.
