6 gyalogost ütött el egy debreceni nő egy szabálytalan sávváltás után

Egy nő ellen emelt vádat a Debreceni Járási Ügyészség, miután hat gyalogost is elütött közúti baleset során.

Hat gyalogost ütött el egy sofőr (Fotó: Kálmánczhelyi Ákos)

Három gyalogos is életét vesztette

A vádlott 2024. március 4-én, délután közlekedett Debrecen utcáin személygépkocsijával. Ekkor a sebességhatárt túllépve, szabálytalan sávváltást hajtott végre, és egy másik közlekedő autóval ütközött.

A két jármű ennek következtében a járdára sodródott, ahol elütötték a gyalogosokat. A helyszínen és a kórházban a hat sérült közül hárman vesztették életüket. Rajtuk kívül egy súlyosan, kettő pedig könnyebben sérült.

A Debreceni Járási Ügyészség a vádlott ellen kettőnél több ember halálát eredményező közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt emelt vádat. A járásbíróság a vádlottat hat év fogházbüntetésre ítélheti, és végleges hatállyal eltilthatja a közúti járművek vezetésétől - írja az Ügyészség.