6 gyalogost ütött el egy debreceni nő egy szabálytalan sávváltás után

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 18. 11:35
A sofőr a megengedett sebességet is túllépte. A gyalogosok fele életét vesztette a balesetben.
Egy nő ellen emelt vádat a Debreceni Járási Ügyészség, miután hat gyalogost is elütött közúti baleset során.

Hat gyalogost ütött el egy sofőr (Fotó: Kálmánczhelyi Ákos)

A vádlott 2024. március 4-én, délután közlekedett Debrecen utcáin személygépkocsijával. Ekkor a sebességhatárt túllépve, szabálytalan sávváltást hajtott végre, és egy másik közlekedő autóval ütközött.

A két jármű ennek következtében a járdára sodródott, ahol elütötték a gyalogosokat. A helyszínen és a kórházban a hat sérült közül hárman vesztették életüket. Rajtuk kívül egy súlyosan, kettő pedig könnyebben sérült.

A Debreceni Járási Ügyészség a vádlott ellen kettőnél több ember halálát eredményező közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt emelt vádat. A járásbíróság a vádlottat hat év fogházbüntetésre ítélheti, és végleges hatállyal eltilthatja a közúti járművek vezetésétől - írja az Ügyészség.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
