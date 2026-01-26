Michael Schumacher nincs ágyhoz kötve és Forma1-es futamokat néz - Kiszivárgott egy egészségügyi jelentés

Friss jelentések szerint Michael Schumacher nincs ágyhoz kötve, de nem tud járni, és ápolókra van utalva, akik kerekesszékben viszik őt otthonában.
Nagyon kevés információ látott napvilágot a Forma-1-es legenda állapotáról a 13 évvel ezelőtti, 2013 decemberi pusztító síbalesete óta. Schumacher súlyos agysérülést szenvedett, és helikopterrel kórházba szállították, ahol hat hónapig mesterséges kómában tartották.
Felesége, Corinna és a család szándékosan korlátozta a hétszeres F1-es világbajnok helyzetével kapcsolatos információkat. Schumachert több mint egy évtizede nem látták nyilvánosan, és jelenleg egy hatalmas, Mallorcán található Las Brisas-i villában ápolják, amelynek értéke állítólag 30 millió font. A Mail Sport azonban friss híreket közölt, miszerint Schumacher nincs ágyhoz kötve, és tud közlekedni a lakásában, bár csak kerekesszékben, orvosok, gondozók és terapeuták segítségével.
Az 57 éves férfi folyamatos orvosi ellátásban részesül. A hírek szerint ez az ellátás hetente több tízezer fontba kerül a Schumacher családnak.
Rendkívül kevés vendéget engednek be Schumacher otthonába, akár mallorcai birtokán, akár a svájci Glandban található elsődleges otthonában tartózkodik. De egy személynek, a Ferrari korábbi csapatfőnökének, Jean Todtnak, az Express beszámolója szerint szabad bejárása van. Állítólag Todt és Schumacher együtt tekintik meg a nagydíjakat. Todt tizenkét hónappal ezelőtt elárulta, hogy továbbra is „rendszeresen” látogatja barátját.
Így magyarázta: „A család úgy döntött, hogy nem válaszol a kérdésre Schumacher egészségi állapotáról, és ezt a döntést tiszteletben tartom. Rendszeresen és szeretettel látogatom őt és a családját. A köztünk lévő kötelék túlmutat a múltbeli munkán. Ez az életem része, ami ma már nagyon távol áll a Forma-1-től.”
A jelentés azonban azt sugallja, hogy továbbra sem biztos, hogy Schumacher, bár éber, felfogja-e a környezetét. Egy meg nem nevezett bennfentes elárulta: „Nem lehet biztosra venni, hogy mindent ért-e, mert senkinek sem beszél. Az az érzésünk, hogy érti a körülötte zajló dolgok egy részét, de valószínűleg nem az egészet.”
