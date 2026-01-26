Michael Schumacher nincs ágyhoz kötve és Forma1-es futamokat néz - Kiszivárgott egy egészségügyi jelentés

Friss jelentések szerint Michael Schumacher nincs ágyhoz kötve, de nem tud járni, és ápolókra van utalva, akik kerekesszékben viszik őt otthonában.

Michael Schumacher nincs ágyhoz kötve

Nagyon kevés információ látott napvilágot a Forma-1-es legenda állapotáról a 13 évvel ezelőtti, 2013 decemberi pusztító síbalesete óta. Schumacher súlyos agysérülést szenvedett, és helikopterrel kórházba szállították, ahol hat hónapig mesterséges kómában tartották.

Felesége, Corinna és a család szándékosan korlátozta a hétszeres F1-es világbajnok helyzetével kapcsolatos információkat. Schumachert több mint egy évtizede nem látták nyilvánosan, és jelenleg egy hatalmas, Mallorcán található Las Brisas-i villában ápolják, amelynek értéke állítólag 30 millió font. A Mail Sport azonban friss híreket közölt, miszerint Schumacher nincs ágyhoz kötve, és tud közlekedni a lakásában, bár csak kerekesszékben, orvosok, gondozók és terapeuták segítségével.

Az 57 éves férfi folyamatos orvosi ellátásban részesül. A hírek szerint ez az ellátás hetente több tízezer fontba kerül a Schumacher családnak.

Rendkívül kevés vendéget engednek be Schumacher otthonába, akár mallorcai birtokán, akár a svájci Glandban található elsődleges otthonában tartózkodik. De egy személynek, a Ferrari korábbi csapatfőnökének, Jean Todtnak, az Express beszámolója szerint szabad bejárása van. Állítólag Todt és Schumacher együtt tekintik meg a nagydíjakat. Todt tizenkét hónappal ezelőtt elárulta, hogy továbbra is „rendszeresen” látogatja barátját.

Így magyarázta: „A család úgy döntött, hogy nem válaszol a kérdésre Schumacher egészségi állapotáról, és ezt a döntést tiszteletben tartom. Rendszeresen és szeretettel látogatom őt és a családját. A köztünk lévő kötelék túlmutat a múltbeli munkán. Ez az életem része, ami ma már nagyon távol áll a Forma-1-től.”

A jelentés azonban azt sugallja, hogy továbbra sem biztos, hogy Schumacher, bár éber, felfogja-e a környezetét. Egy meg nem nevezett bennfentes elárulta: „Nem lehet biztosra venni, hogy mindent ért-e, mert senkinek sem beszél. Az az érzésünk, hogy érti a körülötte zajló dolgok egy részét, de valószínűleg nem az egészet.”