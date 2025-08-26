„Még él, de...” - Kíméletlen igazság Schumacherről, megszólalt a régi barát

Kevéssel a 2013 végi, csaknem végzetes síbalesete előtt még találkozott Michael Schumacherrel egykori csapattársa, Riccardo Patrese. A borzalmas következményekkel járó fejsérülés után az olasz autóversenyző még felajánlotta a segítségét, de a Forma-1 hétszeres világbajnokának családja udvariasan visszautasította, hogy meglátogassa Schumit. Az 1977 és 1993 között 256 futamon indult, most 71 éves pilóta azóta nem látta exkollégáját, mégis tudni véli a mindenkit érdeklő hogylétét.

Schumacher (balra) és Patrese 1993-ban voltak csapattársak a Benettonnál

Fotó: picture alliance

Schumacher a pályafutása elején, az 1993-as szezonban Benettonnál versenyzett egy csapatban az F1-től éppen akkor búcsúzó Patresével. A 15 évnyi korkülönbségük dacára remekül kijöttek egymással.

– Végső soron a versenyeken jó, a versenyek után pedig nagyon jó volt a kapcsolatunk Michaellel. Aztán a balesete évében, azt hiszem, szeptemberben szervezet egy VIP-rendezvényt Genfben. Nagyszerűen éreztük magunkat együtt. A balesete után felajánlottam a segítségemet, hogy lássam, segít-e, ha meglátogatom. Megpróbáltam, igen, hogy ha akarják, ott lehettem volna segíteni. Ők (Schumacher családja – a szerző) azonban inkább egyedül maradtak, így most semmit sem tudok Michaelről – mondta Patrese, hozzátéve, hogy természetesen tiszteletben tartja Corinna Schumacherék döntését.

Schumachernek kevés az esélye a gyógyulásra

Egykori csapatfőnökükkel, Flavio Briatoréval ellentétben Patresének semmilyen kapcsolata nincs már Schumi rokonaival, de pesszimista Michael Schumacher állapota kérdésében.

Nem hinném, hogy sok reménye lenne. Persze még él, de nem tudom, jelenleg hogyan tölti egy napját.

Senki sem tudja, mert titokban akarják tartani – fogalmazott Riccardo Patrese.

