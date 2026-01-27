„Sajnos ilyen az élet” – Őrjöngenek Schumacher rajongói, kitálalt róla a Forma-1 sztárja

Michael Schumacher hívei 2026 elején több internetes fórumon csúnyán kiosztották Pierre Gaslyt, amikor meglátták: az Alpine Forma-1-es autóversenyzője hasonló piros szerelésben síelt, mint anno a hétszeres világbajnok szokott, akinek éppen a 2013 végi súlyos síbalesete került csaknem az életébe. A koponyáján sérült, azóta is a nyilvánosságtól teljesen elzártan ápolásra szoruló legenda január 3-i születésnapján különösen morbidnak és tiszteletlennek érezték Gasly Instagram-posztját, és ki-ki a vérmérséklete szerint kritizálta. Magyarul: kapott hideget-meleget Schumacher rajongóitól. Most a 29 éves francia F1-sztár először válaszolt a vádakra.

Michael Schumacher is sokszor síelt hasonló szerelésben, mint nemrég Pierre Gasly

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Pierre Gasly a csapata 2026-os autóbemutatóján beszélt először a kínos esetről.

Nem tiszteletlenségnek szánta: Pierre Gasly Michael Schumacherről

– Magam is nagy rajongója vagyok Michael Schumachernek. Mindig tisztelettel adóztam neki. Azt hiszem, mindig világosan elmondtam, hogy ő volt az egyik példaképem, amikor felnőttem – bizonygatta Gasly.

Hogy akkor mégis, miért feltételezik róla sokan, hogy Schumacher iránti tiszteletlenségből öltözött fel síelni, úgy, ahogy?

Sajnos ilyen az élet, amit manapság élünk. Azt hiszem, mindig is kimutattam, mennyire tisztelettudó vagyok. Volt pár példaképem az életemben, és Michael volt az egyik közülük. Szóval soha, egyetlen másodpercig sem volt semmi negatív célom

– hangsúlyozta Pierre Gasly, hozzátéve: Schumi tragikus példája dacára gyerekkora óta szeret síelni.