„Négy éven át nem beszéltünk” – Megfagyott a levegő a Séfek Séfében: megjelent egy versenyző anyukája

A Séfek Séfe 2026-os évada a végéhez közeledik, így a versenyzőkön is egyre nagyobb a nyomás, hiszen már az elődöntőbe jutásért küzdöttek. Az egyéni főzés során ráadásul az amatőr és profi szakácsokhoz családtagok is érkeztek, hogy a lelki támogatás mellett a feladat során is segítsék őket. Így Molnár Dávid édesanyjával együtt főzött, bár kiderült, nem volt éppen felhőtlen viszonyuk, sőt évekig nem is beszéltek egymással.

A Séfek Séfe Molnár Dávidja édesanyjával főzött, de nem volt épp zökkenőmentes (Fotó: TV2)

A Séfek Séfe sztárja kiakadt az anyukájára A versenyzők szerdán családtagokkal főztek

Molnár Dávid és az édesanyja nem voltak jóban

A piros csapat sztárja üvöltözni és csapkodni kezdett

A Séfek Séfe versenyzőihez családtagok érkeztek, hogy segítsék őket az utolsó nap séfe kitűzőért folytatott küzdelemben, aminek a legtöbben nagyon örültek. Dávid ennek kapcsán el is árulta, hogy a édesanyjával nem volt mindig ilyen jó a viszonyuk.

Nagyon jó érzés volt anyut látni, hiszen már nem találkozunk minden nap, sőt volt idő édesanyámmal, amikor nem voltunk olyan jó kapcsolatban, és négy éven át nem beszéltünk. De azóta újra közelebb kerültünk egymáshoz

– vallotta be őszintén Vomberg Frigyes csapatának határozott szakácsa.

„Utoljára, amikor anyával főztem, akkor simának tűnt a dolog, így most is erre számítok” – tette hozzá.

A Séfek Séfe 7. évadának vége felé egyre nagyobb a fesztültség, Dávid már tör-zúz (Fotó: TV2)

A Séfek Séfe Dávidja brutálisan kiborult

Vomberg Frigyes versenyzői közül egyértelműen Molnár Dávid a legprofibb, aki foggal-körömmel harcol a győzelemért. Az elődöntő előtti napon azonban úgy tűnik, elszakadt nála a cérna, amikor édesanyjával kellett bizonyítania az egyéni főzésben. Ugyanis, amikor az ételük nem éppen úgy alakult, ahogy tervezték, a szakács kiabálni, csapkodni és dobálózni kezdett.

„Tényleg kiakadtam. Legszívesebben inkább kisétáltam volna” – közölte dühösen, amire már az anyukája sem tudta, hogyan reagáljon.

Dávid időnként hirtelen, ha nem úgy haladnak a dolgok, ahogy szeretné. A kudarctűrés az nem az erőssége, és ilyenkor ingerült tud lenni

– fogalmazta meg finoman Éva, miután látta, hogy a fia már dobálja az eszközöket, sőt még bele is rúgott egy földre esett tálba.