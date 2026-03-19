„Anya, nem adjuk fel, amíg meg nem találunk!” – Három hónapja tűnt el Renáta, a lánya kétségbeesve keresi

Már közel három hónap telt el azóta, hogy nyoma veszett Vetési Renáta Dórának, aki még 2025. december 24-én tűnt el Budapesten. Az eltűnése óta semmilyen biztos információ nem érkezett a hollétéről, családja pedig azóta is minden lehetséges módon próbál a nyomára bukkanni. Egy biztos: az eltűnt hölgy körül rengeteg a rejtély.

Eltűnt Renáta, tavaly óta próbálják megtalálni

Renáta történetéről a közösségi médiában is lehetett olvasni, ahol az eltűnésének körülményeiről tudtunk meg némi információt. Lapunk megkereste az eltűnt hölgy hozzátartozóját, Cintiát, akinek elmondása szerint utoljára, még az eltűnése napján beszéltek vele telefonon, amikor is édesanyja azt közölte: egy újonnan megismert ismerősénél tartózkodik Budapesten. Úgy volt, hogy a lánya megy érte, ám a pontos címet az édesanya már nem küldte el. A telefonja elhallgatott, a kapcsolat vele pedig végleg megszakadt.

Egy eltűnésekkel foglalkozó Facebook-csoportban közzétett bejegyzésében, Cintia megrendítő sorokat fűzött hozzá a történtekhez:

Három hónapja minden reggel azzal a reménnyel ébredek, hogy megcsörren a telefon… és minden este azzal a súlyos csenddel fekszem le, amit csak az ő hiánya okozhat.

Hogy pontosan hol és milyen körülmények között tűnhetett el Renáta, az máig nem tisztázott. Cintia szerint édesanyja Érden élt, de Budapesten tűnt el. A helyzetet súlyosbítja, hogy Renáta egészségügyi állapota sem volt megfelelő.

Skizofrén, és enyhe memóriazavara van, korábban volt már öngyilkossági szándéka is

– árulta el a lánya.

A Móri Rendőrkapitányság rendelte el a körözést Renáta ügyében.

Cintia őszintén vallott a félelmeiről is. Három hónap után két eshetőséget lát maga előtt: vagy akarata ellenére fogva tartják édesanyját, vagy már nincs az élők sorában.

Ismerem őt annyira, hogy tudjam: ha tehetné, jelentkezne

– mondta megtörten Cintia. Azonban még nem adják fel a reményt. A közösségi médiában folyamatosan kérik az emberek segítségét, hiszen előfordulhat, hogy bármilyen apró információ is közelebb vihet az ügy megoldásához.