Megszólalt a bennfentes, ennyi igaz a Schumacher állapotáról szóló szenzációs új hírből

Hétfőn a Daily Mail exkluzív információként kürtölte világgá szenzációs hírét arról, hogy a 2013-as koponyasérülése óta ápolásra szoruló Michael Schumacher már nincs ágyhoz kötve, kerekesszékben is tudják mozgatni. A síbalesetben csaknem életét vesztett Forma-1-legenda hazájában, Németországban persze nem hagyták reakciók nélkül az információt.

2018 óta köztudott, amit hétfőn új szenzációkét tálaltak Michael Schumacher állapota kapcsán / Fotó: AFP

A friss jelentés szerint a hétszeres F1-világbajnok egykori autóversenyző járni ugyan nem tud, de ápolói segítségével, kerekesszékben mozog, így szállítják helikopteren a svájci villája és mallorcai nyaralója között is. A cikk azt csak sugallja, hogy bár Schumacher éber, továbbra sem biztos, hogy felfogja a környezetét. Egy meg nem nevezett bennfentes állítólag azt mondta ezzel kapcsolatban: nem lehet biztosra venni, hogy megért-e bármit is, nem beszél, de mintha a körülötte zajló dolgok egy részét felfogná. Michael Schumacher állapota kapcsán a család a magánélet védelmére hivatkozva gondosan titkol minden információt, Corinna Schumacherék most sem kommentálták a hírt.

Megszólalt viszont a brit bulvárlap szenzációja apropóján Felix Görner, aki a Forma-1-es közvetítéseknek köszönhetően évekig személyes kapcsolatban állt Schumival, szinte testközelből követte végig a pilótakarrierjét és jól ismeri az egész családot.

Az F1-szakértő megerősítette a Daily Mail információját:

"Tehát egy olyan helyzetről van szó, hogy Michael Schumacher már nincs csövekre kötve, hanem gyakorlatilag kerekesszékben már tud mozogni.

Mi is úgy tudjuk, hogy például így szállítják helikopterrel Mallorcára, vagy onnan a családi otthonukba

– helyeselt a német RTL tévéadó sportkommentátora, hozzátéve: Schumacher mentális fejlődéséről továbbra sem tudni semmit.

Évek óta köztudott a nagy hír Michael Schumacherről

A Sport Bild ugyanakkor kijózanítóbban vitte tovább a szigetországi "hírt":

Ez azonban már évek óta ismert.

Georg Gänswein vatikáni érsek (a három éve elhunyt Benedek pápa egykori magántitkára – a szerző) már a Bunténak adott 2018-as interjújában elárulta a két évvel korábbi látogatásáról a Genfi-tó partján álló Schumacher-villában:

A látogatásom elején egy terapeuta behozta Michaelt a nappaliba.

Az volt az érzésem, hogy tudatában volt a környezetének, és belső párbeszédet folytat" – mondta a német főpap a 2016-os találkozásukról, tehát Schumachert már akkor mozgatni tudták az ápoló személyzet tagjai.