BékemenetUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
6°C Székesfehérvár

József, Bánk névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Kiderült, mi okozta a Grammy-jelölt énekes rejtélyes halálát

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 19. 07:31
Neil Sedaka februárban vesztette életét. Most kiderült, mi állt az énekes rejtélyes halála mögött.
CJA
A szerző cikkei

Neil Sedaka februárban hunyt el Los Angelesben, most pedig nyilvánosságra hozták a híres énekes rejtélyes halálának okát.

Kiderült mi okozta Neil Sedaka rejtélyes halálát
Illusztráció: 123RF

Betegség vezetett a "rejtélyes halálhoz"

A megszerzett halotti anyakönyvi kivonat szerint veseelégtelenség is hozzájárult, de Sedaka halálát érelmeszesedéses szív- és érrendszeri betegségnek könyvelték el. A dokumentum szerint a hollywoodi temetkezési vállalatnál balzsamozták be, és március 3-án temették el a Los Angeles-i Beth Olam temetőben.

A Cleveland Klinika szerint az ateroszklerotikus szív- és érrendszeri betegséget a plakkok felhalmozódása okozza az artériák falában, ami szűkíti azokat és korlátozza a véráramlást. A szövődmények közé tartozhat a szívroham vagy a stroke.

Sedaka, aki leginkább a 60-as és 70-es évekbeli slágereiről - köztük a Love Will Keep Us Together és a Calendar Girl - ismert, 86 éves volt. Február 27-én Los Angelesben kórházba szállították és bár kezdetben lábadozott, családja később egy közleményben tudatta a halálhírét.

Egy igazi rock and roll legenda, milliók inspirációja, de ami a legfontosabb - legalábbis azok számára, akik elég szerencsések voltak ahhoz, hogy ismerhessék -, egy hihetetlen ember, akit mélyen fogunk hiányolni

- mondta akkor a család.

1959 és 1977 között öt Grammy-díjra jelölték, 1983-ban pedig beiktatták a Dalszerzők Hírességek Csarnokába. Sedaka 1962-ben nősült meg Leba Strassberggel. Két közös gyermekük van: egy lányuk, Dara, egy 62 éves énekesnő, valamint egy fiuk, Marc, egy 59 éves forgatókönyvíró – írja a Page Six.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
