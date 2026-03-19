Kiderült, mi okozta a Grammy-jelölt énekes rejtélyes halálát

Neil Sedaka februárban hunyt el Los Angelesben, most pedig nyilvánosságra hozták a híres énekes rejtélyes halálának okát.

Kiderült mi okozta Neil Sedaka rejtélyes halálát

Betegség vezetett a "rejtélyes halálhoz"

A megszerzett halotti anyakönyvi kivonat szerint veseelégtelenség is hozzájárult, de Sedaka halálát érelmeszesedéses szív- és érrendszeri betegségnek könyvelték el. A dokumentum szerint a hollywoodi temetkezési vállalatnál balzsamozták be, és március 3-án temették el a Los Angeles-i Beth Olam temetőben.

A Cleveland Klinika szerint az ateroszklerotikus szív- és érrendszeri betegséget a plakkok felhalmozódása okozza az artériák falában, ami szűkíti azokat és korlátozza a véráramlást. A szövődmények közé tartozhat a szívroham vagy a stroke.

Sedaka, aki leginkább a 60-as és 70-es évekbeli slágereiről - köztük a Love Will Keep Us Together és a Calendar Girl - ismert, 86 éves volt. Február 27-én Los Angelesben kórházba szállították és bár kezdetben lábadozott, családja később egy közleményben tudatta a halálhírét.

Egy igazi rock and roll legenda, milliók inspirációja, de ami a legfontosabb - legalábbis azok számára, akik elég szerencsések voltak ahhoz, hogy ismerhessék -, egy hihetetlen ember, akit mélyen fogunk hiányolni

- mondta akkor a család.

1959 és 1977 között öt Grammy-díjra jelölték, 1983-ban pedig beiktatták a Dalszerzők Hírességek Csarnokába. Sedaka 1962-ben nősült meg Leba Strassberggel. Két közös gyermekük van: egy lányuk, Dara, egy 62 éves énekesnő, valamint egy fiuk, Marc, egy 59 éves forgatókönyvíró – írja a Page Six.