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Ülőlabda az irodában – Tényleg egészséges, vagy csak elhitették róla?

Ülőlabda az irodában – Tényleg egészséges, vagy csak elhitették róla?

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors testtartás
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 16. 17:00
irodalabda
Vajon valóban jót tesz a gerincünknek, ha széket labdára cserélünk? Utánajártunk a tényeknek és a tévhiteknek, lássuk valóban egészséges-e az ülőlabda!
Bakk Lucia
A szerző cikkei

Az utóbbi években igazi trend lett a ülőlabda, mint irodai ülőalkalmatosság. A forgalmazók szerint erősíti a törzsizmokat, javítja a testtartást és megelőzi a hátfájást. Most utána olvastunk a szakértői véleményeknek, hogy kiderüljön az igazság.

Egy ezüst és egy kék ülőlabda amin egy nő és egy férfi ül az irodában
Ülőlabda az irodában – De vajon tényleg egészséges?
Fotó: VGstockstudio /  Shutterstock 
  • Ha sokat ülsz az ülőlabdán, elfáradnak a gerinc tartó izmaid.
  • Leggyakoribb tévhitek az ülőlabdáról.
  • Az ülőlabda helyes használata. 

Az ülőlabda egészséges? Nem egészen!

A valóság az, hogy a fitlabda vagy fitnesslabda remek eszköz edzéshez, de rossz társ napi 8 órányi ülőmunkához. Tornához, egyensúlyfejlesztéshez, rehabilitációhoz kiváló, de irodaszék helyett korlátozottan használható. Miért? A háttámla hiánya és az állandó instabilitás miatt a gerincet tartó izmok folyamatosan dolgoznak – ami rövid ideig hasznos, de hosszabb távon kifárasztja őket.

Mi történik, ha túl sokat ülsz rajta?

Ahogy nem tudsz egész nap guggolásokat végezni, úgy a hátizmaid sem bírják a több órás, háttámla nélküli „stabilizálást”. Egy 2009-es holland kutatás kimutatta, hogy bár a labdán ülve a gerinc több apró mozgást végez, az ágyéki szakaszra ható nyomás annyira megnő, hogy hosszú távon inkább árt, mint használ.

Az izmok fáradása után a gerincre hárul a teljes terhelés, ami fájdalmat, gyulladást vagy akár degeneratív elváltozásokat is okozhat. Ráadásul a labdán ülve is lehet rossz testtartásban görnyedni a monitor fölé.

A leggyakoribb tévhitek az ülőlabdáról

1. „Ha labdán ülök, automatikusan jól tartom magam”

Sajnos nem. A helyes testtartás nem magától jön – tudatos odafigyelést és edzett törzsizmokat igényel. Ha ezek nincsenek meg, a „jó ülés” pár perc után kimerítő lesz.

2. „Akkor egész nap a labdán fogok ülni”

Nem jó ötlet. A fitneszlabda legfeljebb rövid ideig, 15–30 perces szakaszokban használható. Utána érdemes visszaülni egy ergonomikus székbe, vagy – még jobb – felállni és kicsit átmozgatni magunkat.

3. „A labda megoldja az ülőmunka problémáit”

A fitlabda csak egy eszköz a sok közül. Az ergonomikus munkahely kialakítása sokkal több tényezőn múlik: az asztal magasságán, a monitor elhelyezésén, a lábtartáson és persze a rendszeres mozgáson.

Egy nő a lábát egy ülőlabdán pihenteti az irodában
Ülőlabda az irodában – De vajon tényleg egészséges?
Fotó: Josep Suria /  Shutterstock 

Ha már használod, csináld jól!

  • Tartsd a 90–90 szabályt: a térd és a csípő derékszögben legyen
  • Egyenes háttal ülj: ne homorítsd túl, ne dőlj előre
  • Válaszd ki a jó méretet: a csípőd legyen kicsit a térded fölött
  • Mozogj közben: állj fel, nyújtózkodj, sétálj pár percet minden órában
  • A labdát tehát érdemes váltogatni a székkel – így erősödnek a stabilizáló izmok, de nem fáradnak el túlságosan

Bármennyire is trendi az ülőlabda, a legjobb, amit a testedért tehetsz, ha minél kevesebbet ülsz rajta. A kutatások szerint az ülés – bárhogy és bármin – rövidíti az életet.

Ha teheted, használj állítható magasságú íróasztalt, dolgozz néha állva, és iktass be rövid mozgásokat napközben.

Amikor felállsz, nyújtózz, sétálj egyet, vagy akár csinálj pár guggolást. 

Nézd meg az alábbi videót:

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