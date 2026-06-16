Ülőlabda az irodában – Tényleg egészséges, vagy csak elhitették róla?

Az utóbbi években igazi trend lett a ülőlabda, mint irodai ülőalkalmatosság. A forgalmazók szerint erősíti a törzsizmokat, javítja a testtartást és megelőzi a hátfájást. Most utána olvastunk a szakértői véleményeknek, hogy kiderüljön az igazság.

Ülőlabda az irodában – De vajon tényleg egészséges?

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Ha sokat ülsz az ülőlabdán, elfáradnak a gerinc tartó izmaid.

Leggyakoribb tévhitek az ülőlabdáról.

Az ülőlabda helyes használata.

Az ülőlabda egészséges? Nem egészen!

A valóság az, hogy a fitlabda vagy fitnesslabda remek eszköz edzéshez, de rossz társ napi 8 órányi ülőmunkához. Tornához, egyensúlyfejlesztéshez, rehabilitációhoz kiváló, de irodaszék helyett korlátozottan használható. Miért? A háttámla hiánya és az állandó instabilitás miatt a gerincet tartó izmok folyamatosan dolgoznak – ami rövid ideig hasznos, de hosszabb távon kifárasztja őket.

Mi történik, ha túl sokat ülsz rajta?

Ahogy nem tudsz egész nap guggolásokat végezni, úgy a hátizmaid sem bírják a több órás, háttámla nélküli „stabilizálást”. Egy 2009-es holland kutatás kimutatta, hogy bár a labdán ülve a gerinc több apró mozgást végez, az ágyéki szakaszra ható nyomás annyira megnő, hogy hosszú távon inkább árt, mint használ.

Az izmok fáradása után a gerincre hárul a teljes terhelés, ami fájdalmat, gyulladást vagy akár degeneratív elváltozásokat is okozhat. Ráadásul a labdán ülve is lehet rossz testtartásban görnyedni a monitor fölé.

A leggyakoribb tévhitek az ülőlabdáról

1. „Ha labdán ülök, automatikusan jól tartom magam”

Sajnos nem. A helyes testtartás nem magától jön – tudatos odafigyelést és edzett törzsizmokat igényel. Ha ezek nincsenek meg, a „jó ülés” pár perc után kimerítő lesz.

2. „Akkor egész nap a labdán fogok ülni”

Nem jó ötlet. A fitneszlabda legfeljebb rövid ideig, 15–30 perces szakaszokban használható. Utána érdemes visszaülni egy ergonomikus székbe, vagy – még jobb – felállni és kicsit átmozgatni magunkat.

3. „A labda megoldja az ülőmunka problémáit”

A fitlabda csak egy eszköz a sok közül. Az ergonomikus munkahely kialakítása sokkal több tényezőn múlik: az asztal magasságán, a monitor elhelyezésén, a lábtartáson és persze a rendszeres mozgáson.