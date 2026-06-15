A mákolaj fantasztikus hatása - Gyógyító elixír aranyló cseppekbe zárva

A mákolaj hatása az egészségünkre felbecsülhetetlen érték. Naponta egyetlen teáskanálnyi hidegen sajtolt mákolaj már képes látványos változást hozni az általános közérzetünkben. Nem véletlen, hogy egyre több dietetikus és természetgyógyász ajánlja a rendszeres fogyasztását – írja a Fanny magazin.

A mákolaj hatása: csonterősítő, immunerősítő, támogatja az éjszakai alvást / Fotó: ibrahim kavus / Shutterstock

1. Mákolaj hatása a csontokra

A mákolaj az egyik leggazdagabb növényi kalciumforrás, így kifejezetten ajánlott csontritkulás megelőzésére vagy a csontozat erősítésére. Egy evőkanálnyi mákolaj akár 140 mg kalciumot is tartalmazhat, ami kiemelkedően magas érték. Az olajban található foszfor és magnézium segíti a kalcium beépülését, így valóban képes hasznosulni a szervezetben. A mákolaj hatása a csontritkulásra különösen kedvező, ezért fontos ez a menopauza idején, illetve a növekedésben lévő fiatalok számára. Rendszeres fogyasztásával a haj és a köröm is erősebbé válik, a bőr pedig rugalmasabb marad.

2. Az idegrendszer és alvás támogatója

A mákolaj különleges hatása, hogy természetes idegbalzsamként működik. Magas B-vitamin-tartalma és az omega-6 zsírsavak kombinációja segíti az idegsejtek regenerálódását, csökkenti a feszültséget és elősegíti a mély, pihentető alvást. Sokak szerint már néhány napos kúra után érezhető, hogy javul a koncentráció és csökken a belső nyugtalanság. Este, lefekvés előtt egy teáskanálnyi mákolaj természetes és gyengéd altatóként hat – mellékhatások nélkül.

3. A mákolaj szívünk fiatalságának őrzője

A mákolaj hatása a szervezetre sokrétű: gazdag linolsavban és olajsavban, amelyek hozzájárulnak a koleszterinszint optimalizálásához, a szív- és érrendszer egészségéhez. Antioxidánsai védik a sejteket az oxidatív stressztől, ezáltal késleltetik az öregedési folyamatokat. Külsőleg is csodát tesz velünk: bőrápolóként hidratál, nyugtat és regenerál, különösen a száraz vagy ekcémás bőr számára hoz jelentős enyhülést. Immunerősítő hatása miatt a hidegebb hónapokban is érdemes napi rendszerességgel fogyasztani.

Kleopátra szépségének titka A mákolajat már az ókori Egyiptomban is nagy becsben tartották. A legenda szerint ez volt Kleopátra szépségének a titka, ezzel ápolta bőrét és haját. A modern kutatások pedig ezt igazolták: a benne lévő gamma-tokoferol – a természet egyik leghatékonyabb E-vitamin-formája – valóban segíti a sejtek fiatalon tartását, így nemcsak belülről, hanem kívülről is ragyogóvá tesz minket.

Ha szeretnél többet megtudni a hidegen sajtolt növényi olajokról, nézd meg a videót!

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