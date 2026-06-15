Hírek a foci-VB-rőlFidesz KongresszusHorváth ÉvaRubint Réka
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
17°C Székesfehérvár

Jolán, Vid névnapja

Aktuális Sztár Sport Foci-vb 2026 Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

A mákolaj fantasztikus hatása - Gyógyító elixír aranyló cseppekbe zárva

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors egészség
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 15. 07:45
koleszterincsökkentőcsontritkulástermészetesalvás
A mák apró szemcséi ősidők óta az egészség szimbólumai: a belőlük nyert olaj pedig még koncentráltabban hordozza mindazt, amiért a mákot nagy becsben tartjuk. A mákolaj hatása, a bársonyos textúrájú, aranyló színű olaj nem csak az ételeinkkel tesz csodát, de a testünkkel is, hiszen egy értékes gyógyító elixír is.

A mákolaj hatása az egészségünkre felbecsülhetetlen érték. Naponta egyetlen teáskanálnyi hidegen sajtolt mákolaj már képes látványos változást hozni az általános közérzetünkben. Nem véletlen, hogy egyre több dietetikus és természetgyógyász ajánlja a rendszeres fogyasztását – írja a Fanny magazin.

A mákolaj hatása természetes módon járul hozzá a csontok, az idegrendszer és a bőr egészségéhez
A mákolaj hatása: csonterősítő, immunerősítő, támogatja az éjszakai alvást / Fotó: ibrahim kavus /  Shutterstock 

1. Mákolaj hatása a csontokra

A mákolaj az egyik leggazdagabb növényi kalciumforrás, így kifejezetten ajánlott csontritkulás megelőzésére vagy a csontozat erősítésére. Egy evőkanálnyi mákolaj akár 140 mg kalciumot is tartalmazhat, ami kiemelkedően magas érték. Az olajban található foszfor és magnézium segíti a kalcium beépülését, így valóban képes hasznosulni a szervezetben. A mákolaj hatása a csontritkulásra különösen kedvező, ezért fontos ez a menopauza idején, illetve a növekedésben lévő fiatalok számára. Rendszeres fogyasztásával a haj és a köröm is erősebbé válik, a bőr pedig rugalmasabb marad.

2. Az idegrendszer és alvás támogatója

A mákolaj különleges hatása, hogy természetes idegbalzsamként működik. Magas B-vitamin-tartalma és az omega-6 zsírsavak kombinációja segíti az idegsejtek regenerálódását, csökkenti a feszültséget és elősegíti a mély, pihentető alvást. Sokak szerint már néhány napos kúra után érezhető, hogy javul a koncentráció és csökken a belső nyugtalanság. Este, lefekvés előtt egy teáskanálnyi mákolaj természetes és gyengéd altatóként hat – mellékhatások nélkül.

3. A mákolaj szívünk fiatalságának őrzője

A mákolaj hatása a szervezetre sokrétű: gazdag linolsavban és olajsavban, amelyek hozzájárulnak a koleszterinszint optimalizálásához, a szív- és érrendszer egészségéhez. Antioxidánsai védik a sejteket az oxidatív stressztől, ezáltal késleltetik az öregedési folyamatokat. Külsőleg is csodát tesz velünk: bőrápolóként hidratál, nyugtat és regenerál, különösen a száraz vagy ekcémás bőr számára hoz jelentős enyhülést. Immunerősítő hatása miatt a hidegebb hónapokban is érdemes napi rendszerességgel fogyasztani.

Kleopátra szépségének titka

A mákolajat már az ókori Egyiptomban is nagy becsben tartották. A legenda szerint ez volt Kleopátra szépségének a titka, ezzel ápolta bőrét és haját. A modern kutatások pedig ezt igazolták: a benne lévő gamma-tokoferol – a természet egyik leghatékonyabb E-vitamin-formája – valóban segíti a sejtek fiatalon tartását, így nemcsak belülről, hanem kívülről is ragyogóvá tesz minket.

Ha szeretnél többet megtudni a hidegen sajtolt növényi olajokról, nézd meg a videót!

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu