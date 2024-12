Így készül a mákos croissan Paskó atya konyhájában

Paskó Csabát már kisfiúkorában elbűvölték a jobbnál jobb ízek, mégsem ebben az irányban folytatta tanulmányait az érettségi után. A zeneművészetet választotta, majd a papnevelő intézetbe jelentkezett. Már felszentelt pap volt, amikor úgy döntött, hogy továbbra is hódolni fog gyerekkori szenvedélyének, a gasztronómiának. Plébánosként egy közösségi házat is alapított, ahol az ő irányítása alatt finomabbnál finomabb ételkülönlegességeket készítenek.

Paskó Csaba szívesen süt Fotó: Paskó Csaba

A Youtube-on több videót is közzétett, melyen saját receptjeit mutatja be. Így tett egy igazán ünnepi süteménnyel is.

- A croissant általában a pékségben kakaóval, csokoládéval, vaníliával vagy csak simán kínálják. Mi most a karácsonyt megidézve egy különleges máktöltelékkel fogjuk ezt bemutatni – mondta Paskó atya.

Paskó Csaba művészi szinten kreál süteményeket

A croissant tésztája nem tartalmaz semmi extrát, csak az alábbi hozzávalókra van szükség 4 főre:

A recept

85 g kristálycukor

200 g sima fehérliszt

10 g só

1 egész tojás

1 tojás sárgája

1,2 dl tej

1,8 dl víz

30 g zsiradék (vaj/zsír/olaj)

20 g élesztő

Egy rugalmas tésztát kaptunk. Tehát nem túl lágy, de ugyanakkor, nem túl kemény A tészta közé bekerült a vaj és most kezdődik maga a technika, A croissant készítés technikája a hajtogatásból áll, azaz összehajtogatjuk, majd újra kinyújtjuk a tésztát. Ezt minimum háromszor meg kell ismételni, pontosan 27 réteget kapva.



A töltelék

150 g mák

100-120 g szilvalekvár

40 g porcukor

vanília

1 felesnyi szilvapálinka