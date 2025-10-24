BékemenetSzolnoki buszbalesetMegasztár
Ezek a legfinomabb őszi desszertek

sütés főzés
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 24. 12:00
sütemény receptekdesszertek
Most használjuk ki, hogy bőséges a kínálat almából, körtéből, szilvából és szőlőből! Az ezekből készült finomságok tökéletes kísérői egy bekuckózós, meghitt délutánnak. Ezért a Fanny magazin összegyűjtötte a legfinomabb őszi desszerteket a szezonra, amiket neked is érdemes elkészítened.
Ősszel olyan finom gyümölcsök állnak rendelkezésünkre, mint az alma, a szőlő, a szilva és a körte. Az egészségünkre gyakorolt jótékony hatásait már mindannyian tudjuk: tele vannak vitaminokkal, ásványi anyagokkal, antioxidánsokkal és rostokkal. Feltöltenek energiával, és segítik az emésztésünket. Az őszi gyümölcsöket fogyaszthatjuk nyersen, eltehetjük őket befőttként, fermentálhatjuk, hogy télen is élvezhessük az áldásos hatásaikat. De süteményekben is érdemes felhasználnunk őket, ezért mutatjuk a legfinomabb őszi desszerteket, amikkel garantáltan sikert aratsz majd a szeretteid körében.

őszi gyümölcsből készült legfinomabb őszi desszertek egyike
Összegyűjtöttük a legfinomabb őszi desszertek receptjeit
Fotó: alely / shutterstock

Ezek a legfinomabb őszi desszertek

Fűszeres-körtés párna recept

HOZZÁVALÓK (10 SZELETHEZ):

  • 300 g liszt
  • 1 tasak porélesztő
  • 1 csipet só
  • 2 csipet szerecsendió
  • 1 csipet őrölt szegfűszeg
  • 1/2 citrom lereszelt héja
  • 80 g porcukor
  • 100 ml habtejszín
  • 100 g 20%-os tejföl
  • 4 tojássárgája
  • 50 g olvasztott vaj
  • 2 tk. őrölt fahéj + a szóráshoz ízlés szerint
  • 50 g kristálycukor
  • 3 nagyobb körte

ELKÉSZÍTÉS:

1. A tésztához az átszitált lisztet vegyítsük el az élesztővel, sóval, szerecsendióval, szegfűszeggel, citromhéjjal és a porcukorral. A tejszínt, a tejfölt, a tojássárgájákat dolgozzuk össze, és adjuk a lisztes elegyhez. Gyúrjuk sima tésztává, és meleg helyen, letakarva kelesszük 10 percig.

2. Ezután 1 cm vastagságúra nyújtsuk ki, kenjük meg az olvasztott vajjal, majd szórjuk meg a fahéjjal elkevert kristálycukorral. Egy éles késsel vágjuk fel 10 darab egyforma négyzetre.

3. A körték magházát szedjük ki, és vágjuk fel cikkekre a húsukat. Mindegyik tésztára tegyünk pár gyümölcsszeletet, és hajtsuk rájuk a széleket. Helyezzük a batyukat szorosan egymás mellé sütőpapírral bélelt vekniformába. A maradék körteszeleteket tűzzük közéjük. Meleg helyen kelesszük 15 percig, majd süssük 175 fokon 40 percig. Fahéjjal megszórjuk.

FANNY-TIPP: Kevésbé lédús körtét használjunk a süteményhez!

1 adag 375 kcal

80 perc + kelesztés

fűszeres-körtés párna is a legfinomabb őszi desszertek közé tartozik
Fűszeres-körtés párna 
Fotó: Wirestock Creators / shutterstock

Almás-krémes szelet recept

HOZZÁVALÓK (24 SZELETHEZ):

A TÉSZTÁHOZ:

  • 4 tojás
  • 250 g kristálycukor
  • 350 g liszt
  • 40 g keserű kakaópor
  • 100 ml olaj
  • 1 tasak sütőpor
  • vaj és liszt a formához 

A TÖLTELÉKHEZ:

  • 4 nagyobb alma
  • 1/2 citrom leve
  • 60 g + 2 ek. kristálycukor
  • 1,5 tasak vaníliaízű pudingpor
  • 500 ml tej

A DÍSZÍTÉSHEZ:

  • 150 ml habtejszín
  • sózatlan pisztácia

ELKÉSZÍTÉS:

1. A tojásokat válasszuk szét. A sárgájákat habosítsuk fel 120 ml meleg vízzel és a cukorral, majd forgassuk bele a fehérjékből vert kemény habot.

2. A lisztet, a kakaó- és a sütőport vegyítsük el, és adagonként adjuk a tojáshabhoz. Végül keverjük bele az olajat is. Simítsuk a masszát egy kivajazott, kilisztezett tepsibe, süssük 180 fokra előmelegített sütőben 30 percig. Hagyjuk hűlni.

3. A töltelékhez hámozzuk meg az almákat, a magházukat vágjuk ki, majd aprítsuk fel a húsukat. Pároljuk puhára 3 perc alatt 50 ml vízben, amit előzőleg a citromlével és a 60 g cukorral ízesítettünk.

4. A pudingport készítsük el a csomagolásán leírtak szerint a 2 evőkanál cukorral és a tejjel, majd adjuk hozzá az almát. Még forrón simítsuk a tepsibe, az után tegyük a hűtőszekrénybe.

5. Tálalás előtt díszítsük a felszeletelt sütit a felvert habtejszínnel és a durvára aprított pisztáciával.

1 szelet 410 kcal

70 perc + hűtés

Az almás krémes szelet a legfinomabb desszertek közé tartozik
Az almás krémes szelettel biztos a siker a szeretteid körében
Fotó: BartlomiejMagierowski / shutterstock

Szőlős sütemény recept

HOZZÁVALÓK (24 SZELETHEZ):

  • 150 g vaj
  • 200 g porcukor
  • 1 tojás
  • 250 g túró
  • 500 g rétesliszt
  • 1 tasak sütőpor
  • 1 ek. reszelt citromhéj
  • 300 ml tej
  • 50 ml rum
  • 500 g vörös és fehér szőlő vegyesen 

ELKÉSZÍTÉS:

1. A vajat jól keverjük ki a porcukorral, a tojással és a túróval. Vegyítsük el a réteslisztet, sütőport, citromhéjat, és ezt is adjuk a vajas masszához. Lazítsuk a tejjel és a rummal.

2. Simítsuk a tésztát sütőpapírral bélelt tepsibe, szórjuk rá a szőlőt, és nyomkodjuk bele. Süssük 180 fokon 30 percig. Hagyjuk kihűlni szeletelés előtt.

1 szelet 280 kcal

80 perc

A szőlős sütemény a legfinomabb desszertek sorát gyarapítja
A szőlős sütemény elkészítésébe kezdők is belevághatnak
Fotó: denio109 / Shutterstock

Szilvás korong recept

HOZZÁVALÓK (60 DARABHOZ):

A TÉSZTÁHOZ:

  • 42 g friss élesztő
  • 200 ml tej
  • 100 g kristálycukor
  • 1 vaníliarúd
  • 1 tk. reszelt citromhéj
  • 3 ek. mazsola
  • 125 g vaj
  • 2 tojássárgája
  • 200 g olaj
  • 1 tojás a kenéshez
  • 500 g liszt + nyújtáshoz

A TÖLTELÉKHEZ:

  • 30 szilva

A MORZSÁHOZ:

  • 40 g vaj
  • 40 g porcukor
  • 1 csipet őrölt fahéj
  • 100 g liszt

ELKÉSZÍTÉS:

1. A tésztához a friss élesztőt morzsoljuk el 1 evőkanál langyos tejben. Adjunk hozzá 1 csipet cukrot, és hagyjuk, hogy felfusson.

2. Keverjük össze a lisztet, a többi cukrot, a kikapart vaníliavelőt, a citromhéjat, az 1 csipet sót és a mazsolát. Ezután adjuk hozzá a feldarabolt vajat, a felfutott élesztőt, a tojássárgájákat, és gyúrjuk sima tésztává úgy, hogy közben apránként hozzáöntjük a maradék, langyos tejet és olajat.

3. Lisztezett felületen nyújtsuk ki 5 mm vastagra, és szúrjunk ki belőle 60 darab 6 cm átmérőjű korongot. Tegyük ezeket sütőpapírral bélelt tepsibe, és kenjük meg az elhabart tojással.

4. Vágjuk ketté, magozzuk ki, majd a tenyerünkkel nyomjuk laposra a szilvákat. Tegyünk mindegyik tésztakorongra egyet a vágott oldalával felfelé.

5. Morzsoljuk el a vajat a porcukorral, a fahéjjal, a liszt tel, és szórjunk belőle a szilvákra. Süssük a korongokat 180 fokon 20 percig.

FANNY-TIPP: A sütiket rummal ízesített olvasztott vajjal is meglocsolhatjuk, és vaníliás cukorral megszórhatjuk.

1 darab 190 kcal

80 perc

A legfinomabb desszertek közé tartozó szilvás korong
Az egyszerű, de nagyszerű szilvás korong
Fotó: Bembo20 / Shutterstock

Szőlős tekercs marcipánnal recept

HOZZÁVALÓK (2 RÚDHOZ):

  • 230 g liszt
  • 170 g vaj
  • 1 tojássárgája
  • 1 tojás
  • fahéjas porcukor ízlés szerint

A TÖLTELÉKHEZ:

  • 600 g mag nélküli fehér szőlő
  • 80 g natúr marcipánmassza
  • 80 g babapiskóta

ELKÉSZÍTÉS:

1. A lisztet, a vajat, a tojássárgáját és 1 csipet sót gyúrjunk tésztává, majd egy folpackba csomagolva tegyük 2 órára a hűtőszekrénybe.

2. A töltelékhez a megmosott sző lő szemeket vágjuk félbe, a marcipánt reszeljük le, a babapiskótát daráljuk le, majd keverjük össze ezeket.

3. A tésztát felezzük el. Mind két adagot nyújtsuk ki 3 mm vékonyra, osszuk el rajtuk a tölteléket, tekerjük fel. Fektessük a rudakat sütőpapírral bélelt tepsibe, kenjük meg az elhabart tojással, és süssük 40 percig 180 fokon. Szórjuk meg fahéjas porcukorral.

65 perc + hűtés

1 szelet 340 kcal

szőlős tekercs marcipánnal a legfinomabb desszertek közé tartozik
Szőlős tekercs marcipánnal
Fotó: Fischeron / Shutterstock

 Szőlő kuglóf recept

HOZZÁVALÓK (16 SZELETHEZ):

  • 125 g vaj + a formához
  • 180 g kristálycukor
  • 20 g porcukor
  • 3 tojás
  • 400 ml kefir
  • 80 g finomra aprított dióbél
  • 1 tasak sütőpor
  • 200 g mag nélküli vörös szőlő
  • 400 g liszt + a formához

ELKÉSZÍTÉS:

1. A puha vajat keverjük ki a kétféle cukorral. A tojásokat adjuk hozzá, és ezzel is verjük fel. Lazítsuk a kefirrel, szórjuk bele az aprított diót és adagonként a sütőporos lisztet. Végül forgassuk bele a szőlőt.

2. Simítsuk a masszát kivajazott, enyhén kilisztezett kuglófformába, majd süssük 160 fokon 45 percig.

3. Vegyük ki, hagyjuk kihűlni, végül borítsuk ki egy tálra. Porcukorral megszórva tálalhatjuk.

1 szelet 260 kcal

60 perc + pihentetés 

szőlő kuglóf szintén a legfinomabb desszertek között van
A szőlő kuglóf az őszi szezon egyik legfinomabb desszertje
Fotó: NADKI / Shutterstock

Szilvás-körtés morzsa

HOZZÁVALÓK (6 DARABHOZ):

  • 2 körte
  • 500 g szilva
  • 60 g barna cukor
  • 150 g darált babapiskóta
  • 50 g liszt
  • 150 g vaj + a formákhoz 

ELKÉSZÍTÉS:

1. A körtéket hámozzuk meg, majd a magházukat távolítsuk el. A szilvákat magozzuk ki. Aprítsuk finomra a gyümölcsöket, ezután keverjük össze 2 evőkanál barna cukorral. Osszuk el egyenletesen 6 darab vastagon kivajazott minipiteformában.

2. A vajat morzsoljuk el a babapiskótával, a liszttel és a maradék barna cukorral, majd adagoljuk el egyenlően a formákban. Süssük 170 fokra előmelegített sütőben 20-25 percig.

FANNY-TIPP: Tálaláskor körtével, szilvával vagy más idénygyümölccsel is díszíthetjük.

45 perc

1 darab 350 kcal

a legfinomabb desszertek közé tartozik a szilvás-körtés morzsa
Szilvás-körtés morzsa
Fotó: wideonet / Shutterstock

Mákos-habos szelet szőlővel

HOZZÁVALÓK (10 SZELETHEZ):

  • 200 g liszt + a formához
  • 50 g darált mák
  • 4 tojás
  • 150 g vaj + a formához
  • 110 g porcukor
  • 400 g mag nélküli vörös szőlő
  • 40 g kristálycukor

ELKÉSZÍTÉS:

1. A tojásokat válasszuk szét. A vajat keverjük ki a porcukorral, majd egyenként adjuk hozzá a tojássárgájákat. Habosítsuk fel a masszát, azután apránként dolgozzuk bele a darált mákkal elvegyített lisztet.

2. A szőlőszemeket vágjuk ketté. A tésztát simítsuk egy kivajazott, kilisztezett hosszúkás piteformába, és osszuk el rajta a szőlőt. Süssük a 175 fokos sütőben 20 percig.

3. A tojásfehérjékből verjünk habot a porcukorral. Kanalazzuk egy habzsákba, nyomjunk belőle halmokat az elősütött tészta tetejére, majd toljuk vissza további 15 percre a 150 fokos sütőbe.

4. Ha a tojáshab megpirult, vegyük ki a süteményt, és hagyjuk kihűlni, mielőtt óvatosan felszeletelnénk.

1 szelet 469 kcal

50 perc

Mákos-habos szelet szőlővel a legfoinomabb desszertek között van
Mákos-habos szelet szőlővel: ránézésre nehéznek tűnik az elkészítése, de nem az
Fotó: Joanna 12 / Shutterstock

Őszi pite recept

HOZZÁVALÓK (6 SZELETHEZ):

A TÉSZTÁHOZ:

  • 60 g vaj
  • 70 g porcukor
  • 6 ek. tej
  • 2 tojás
  • 1/2 tasak sütőpor
  • 250 g finomliszt

A TÖLTELÉKHEZ:

  • 400 g alma
  • 200 g körte
  • 200 g szilva
  • 2 ek. citromlé
  • 2 tasak vaníliás cukor
  • 2 tk. őrölt fahéj
  • 60 g darált babapiskóta

ELKÉSZÍTÉS:

1. Keverjük habosra a vajat a porcukorral, majd adjuk hozzá a tejet és az egyik tojást. Végül adagonként dolgozzuk bele a sütőporos lisztet. Ezután tegyük 2 órára a hűtőszekrénybe.

2. A töltelékhez mossuk meg a körtéket és az almákat, távolítsuk el a magházukat, aprítsuk fel a húsukat. A szilvákat magozzuk ki, vágjuk négyfelé. Locsoljuk meg citromlével, majd keverjük össze őket a vaníliás cukorral, a fahéjjal és a babapiskótával.

3. A tészta harmadát tegyük félre, a többit nyújtsuk ki 5 mm vastag, kerek lappá. Rakjuk magas falú sütőformába, és osszuk el rajta a cukros-fahéjas gyümölcsöt.

4. A félretett tésztát nyújtsuk ki nagyobb kör alakúra. A közepéből szúrjunk ki levél alakú darabokat. Ezután tegyük a gyümölcsökre, a széleit jól nyomkodjuk le, és díszítsük ki a tésztalevelekkel. Kenjük meg a másik, villával elhabart tojással. Süssük aranybarnára 180 fokra előmelegített sütőben körülbelül 50 percig.

1 szelet 490 kcal

90 perc + hűtés

Ha szilvás pitét készítenél, nézd meg a mindmegette.hu videóját:

Ezeket a recepteket is érdemes elkészítened:

 

