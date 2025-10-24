Ősszel olyan finom gyümölcsök állnak rendelkezésünkre, mint az alma, a szőlő, a szilva és a körte. Az egészségünkre gyakorolt jótékony hatásait már mindannyian tudjuk: tele vannak vitaminokkal, ásványi anyagokkal, antioxidánsokkal és rostokkal. Feltöltenek energiával, és segítik az emésztésünket. Az őszi gyümölcsöket fogyaszthatjuk nyersen, eltehetjük őket befőttként, fermentálhatjuk, hogy télen is élvezhessük az áldásos hatásaikat. De süteményekben is érdemes felhasználnunk őket, ezért mutatjuk a legfinomabb őszi desszerteket, amikkel garantáltan sikert aratsz majd a szeretteid körében.

Összegyűjtöttük a legfinomabb őszi desszertek receptjeit

Fotó: alely / shutterstock

Ezek a legfinomabb őszi desszertek

Fűszeres-körtés párna recept

HOZZÁVALÓK (10 SZELETHEZ):

300 g liszt

1 tasak porélesztő

1 csipet só

2 csipet szerecsendió

1 csipet őrölt szegfűszeg

1/2 citrom lereszelt héja

80 g porcukor

100 ml habtejszín

100 g 20%-os tejföl

4 tojássárgája

50 g olvasztott vaj

2 tk. őrölt fahéj + a szóráshoz ízlés szerint

50 g kristálycukor

3 nagyobb körte

ELKÉSZÍTÉS:

1. A tésztához az átszitált lisztet vegyítsük el az élesztővel, sóval, szerecsendióval, szegfűszeggel, citromhéjjal és a porcukorral. A tejszínt, a tejfölt, a tojássárgájákat dolgozzuk össze, és adjuk a lisztes elegyhez. Gyúrjuk sima tésztává, és meleg helyen, letakarva kelesszük 10 percig.

2. Ezután 1 cm vastagságúra nyújtsuk ki, kenjük meg az olvasztott vajjal, majd szórjuk meg a fahéjjal elkevert kristálycukorral. Egy éles késsel vágjuk fel 10 darab egyforma négyzetre.

3. A körték magházát szedjük ki, és vágjuk fel cikkekre a húsukat. Mindegyik tésztára tegyünk pár gyümölcsszeletet, és hajtsuk rájuk a széleket. Helyezzük a batyukat szorosan egymás mellé sütőpapírral bélelt vekniformába. A maradék körteszeleteket tűzzük közéjük. Meleg helyen kelesszük 15 percig, majd süssük 175 fokon 40 percig. Fahéjjal megszórjuk.

FANNY-TIPP: Kevésbé lédús körtét használjunk a süteményhez!

1 adag 375 kcal

80 perc + kelesztés

Fűszeres-körtés párna

Fotó: Wirestock Creators / shutterstock

Almás-krémes szelet recept

HOZZÁVALÓK (24 SZELETHEZ):

A TÉSZTÁHOZ:

4 tojás

250 g kristálycukor

350 g liszt

40 g keserű kakaópor

100 ml olaj

1 tasak sütőpor

vaj és liszt a formához

A TÖLTELÉKHEZ:

4 nagyobb alma

1/2 citrom leve

60 g + 2 ek. kristálycukor

1,5 tasak vaníliaízű pudingpor

500 ml tej

A DÍSZÍTÉSHEZ:

150 ml habtejszín

sózatlan pisztácia

ELKÉSZÍTÉS: