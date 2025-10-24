Ezek a legfinomabb őszi desszertek

Ősszel olyan finom gyümölcsök állnak rendelkezésünkre, mint az alma, a szőlő, a szilva és a körte. Az egészségünkre gyakorolt jótékony hatásait már mindannyian tudjuk: tele vannak vitaminokkal, ásványi anyagokkal, antioxidánsokkal és rostokkal. Feltöltenek energiával, és segítik az emésztésünket. Az őszi gyümölcsöket fogyaszthatjuk nyersen, eltehetjük őket befőttként, fermentálhatjuk, hogy télen is élvezhessük az áldásos hatásaikat. De süteményekben is érdemes felhasználnunk őket, ezért mutatjuk a legfinomabb őszi desszerteket, amikkel garantáltan sikert aratsz majd a szeretteid körében.
HOZZÁVALÓK (10 SZELETHEZ):
ELKÉSZÍTÉS:
1. A tésztához az átszitált lisztet vegyítsük el az élesztővel, sóval, szerecsendióval, szegfűszeggel, citromhéjjal és a porcukorral. A tejszínt, a tejfölt, a tojássárgájákat dolgozzuk össze, és adjuk a lisztes elegyhez. Gyúrjuk sima tésztává, és meleg helyen, letakarva kelesszük 10 percig.
2. Ezután 1 cm vastagságúra nyújtsuk ki, kenjük meg az olvasztott vajjal, majd szórjuk meg a fahéjjal elkevert kristálycukorral. Egy éles késsel vágjuk fel 10 darab egyforma négyzetre.
3. A körték magházát szedjük ki, és vágjuk fel cikkekre a húsukat. Mindegyik tésztára tegyünk pár gyümölcsszeletet, és hajtsuk rájuk a széleket. Helyezzük a batyukat szorosan egymás mellé sütőpapírral bélelt vekniformába. A maradék körteszeleteket tűzzük közéjük. Meleg helyen kelesszük 15 percig, majd süssük 175 fokon 40 percig. Fahéjjal megszórjuk.
FANNY-TIPP: Kevésbé lédús körtét használjunk a süteményhez!
1 adag 375 kcal
80 perc + kelesztés
HOZZÁVALÓK (24 SZELETHEZ):
A TÉSZTÁHOZ:
A TÖLTELÉKHEZ:
A DÍSZÍTÉSHEZ:
ELKÉSZÍTÉS:
1. A tojásokat válasszuk szét. A sárgájákat habosítsuk fel 120 ml meleg vízzel és a cukorral, majd forgassuk bele a fehérjékből vert kemény habot.
2. A lisztet, a kakaó- és a sütőport vegyítsük el, és adagonként adjuk a tojáshabhoz. Végül keverjük bele az olajat is. Simítsuk a masszát egy kivajazott, kilisztezett tepsibe, süssük 180 fokra előmelegített sütőben 30 percig. Hagyjuk hűlni.
3. A töltelékhez hámozzuk meg az almákat, a magházukat vágjuk ki, majd aprítsuk fel a húsukat. Pároljuk puhára 3 perc alatt 50 ml vízben, amit előzőleg a citromlével és a 60 g cukorral ízesítettünk.
4. A pudingport készítsük el a csomagolásán leírtak szerint a 2 evőkanál cukorral és a tejjel, majd adjuk hozzá az almát. Még forrón simítsuk a tepsibe, az után tegyük a hűtőszekrénybe.
5. Tálalás előtt díszítsük a felszeletelt sütit a felvert habtejszínnel és a durvára aprított pisztáciával.
1 szelet 410 kcal
70 perc + hűtés
HOZZÁVALÓK (24 SZELETHEZ):
ELKÉSZÍTÉS:
1. A vajat jól keverjük ki a porcukorral, a tojással és a túróval. Vegyítsük el a réteslisztet, sütőport, citromhéjat, és ezt is adjuk a vajas masszához. Lazítsuk a tejjel és a rummal.
2. Simítsuk a tésztát sütőpapírral bélelt tepsibe, szórjuk rá a szőlőt, és nyomkodjuk bele. Süssük 180 fokon 30 percig. Hagyjuk kihűlni szeletelés előtt.
1 szelet 280 kcal
80 perc
HOZZÁVALÓK (60 DARABHOZ):
A TÉSZTÁHOZ:
A TÖLTELÉKHEZ:
A MORZSÁHOZ:
ELKÉSZÍTÉS:
1. A tésztához a friss élesztőt morzsoljuk el 1 evőkanál langyos tejben. Adjunk hozzá 1 csipet cukrot, és hagyjuk, hogy felfusson.
2. Keverjük össze a lisztet, a többi cukrot, a kikapart vaníliavelőt, a citromhéjat, az 1 csipet sót és a mazsolát. Ezután adjuk hozzá a feldarabolt vajat, a felfutott élesztőt, a tojássárgájákat, és gyúrjuk sima tésztává úgy, hogy közben apránként hozzáöntjük a maradék, langyos tejet és olajat.
3. Lisztezett felületen nyújtsuk ki 5 mm vastagra, és szúrjunk ki belőle 60 darab 6 cm átmérőjű korongot. Tegyük ezeket sütőpapírral bélelt tepsibe, és kenjük meg az elhabart tojással.
4. Vágjuk ketté, magozzuk ki, majd a tenyerünkkel nyomjuk laposra a szilvákat. Tegyünk mindegyik tésztakorongra egyet a vágott oldalával felfelé.
5. Morzsoljuk el a vajat a porcukorral, a fahéjjal, a liszt tel, és szórjunk belőle a szilvákra. Süssük a korongokat 180 fokon 20 percig.
FANNY-TIPP: A sütiket rummal ízesített olvasztott vajjal is meglocsolhatjuk, és vaníliás cukorral megszórhatjuk.
1 darab 190 kcal
80 perc
HOZZÁVALÓK (2 RÚDHOZ):
A TÖLTELÉKHEZ:
ELKÉSZÍTÉS:
1. A lisztet, a vajat, a tojássárgáját és 1 csipet sót gyúrjunk tésztává, majd egy folpackba csomagolva tegyük 2 órára a hűtőszekrénybe.
2. A töltelékhez a megmosott sző lő szemeket vágjuk félbe, a marcipánt reszeljük le, a babapiskótát daráljuk le, majd keverjük össze ezeket.
3. A tésztát felezzük el. Mind két adagot nyújtsuk ki 3 mm vékonyra, osszuk el rajtuk a tölteléket, tekerjük fel. Fektessük a rudakat sütőpapírral bélelt tepsibe, kenjük meg az elhabart tojással, és süssük 40 percig 180 fokon. Szórjuk meg fahéjas porcukorral.
65 perc + hűtés
1 szelet 340 kcal
HOZZÁVALÓK (16 SZELETHEZ):
ELKÉSZÍTÉS:
1. A puha vajat keverjük ki a kétféle cukorral. A tojásokat adjuk hozzá, és ezzel is verjük fel. Lazítsuk a kefirrel, szórjuk bele az aprított diót és adagonként a sütőporos lisztet. Végül forgassuk bele a szőlőt.
2. Simítsuk a masszát kivajazott, enyhén kilisztezett kuglófformába, majd süssük 160 fokon 45 percig.
3. Vegyük ki, hagyjuk kihűlni, végül borítsuk ki egy tálra. Porcukorral megszórva tálalhatjuk.
1 szelet 260 kcal
60 perc + pihentetés
HOZZÁVALÓK (6 DARABHOZ):
ELKÉSZÍTÉS:
1. A körtéket hámozzuk meg, majd a magházukat távolítsuk el. A szilvákat magozzuk ki. Aprítsuk finomra a gyümölcsöket, ezután keverjük össze 2 evőkanál barna cukorral. Osszuk el egyenletesen 6 darab vastagon kivajazott minipiteformában.
2. A vajat morzsoljuk el a babapiskótával, a liszttel és a maradék barna cukorral, majd adagoljuk el egyenlően a formákban. Süssük 170 fokra előmelegített sütőben 20-25 percig.
FANNY-TIPP: Tálaláskor körtével, szilvával vagy más idénygyümölccsel is díszíthetjük.
45 perc
1 darab 350 kcal
HOZZÁVALÓK (10 SZELETHEZ):
ELKÉSZÍTÉS:
1. A tojásokat válasszuk szét. A vajat keverjük ki a porcukorral, majd egyenként adjuk hozzá a tojássárgájákat. Habosítsuk fel a masszát, azután apránként dolgozzuk bele a darált mákkal elvegyített lisztet.
2. A szőlőszemeket vágjuk ketté. A tésztát simítsuk egy kivajazott, kilisztezett hosszúkás piteformába, és osszuk el rajta a szőlőt. Süssük a 175 fokos sütőben 20 percig.
3. A tojásfehérjékből verjünk habot a porcukorral. Kanalazzuk egy habzsákba, nyomjunk belőle halmokat az elősütött tészta tetejére, majd toljuk vissza további 15 percre a 150 fokos sütőbe.
4. Ha a tojáshab megpirult, vegyük ki a süteményt, és hagyjuk kihűlni, mielőtt óvatosan felszeletelnénk.
1 szelet 469 kcal
50 perc
HOZZÁVALÓK (6 SZELETHEZ):
A TÉSZTÁHOZ:
A TÖLTELÉKHEZ:
ELKÉSZÍTÉS:
1. Keverjük habosra a vajat a porcukorral, majd adjuk hozzá a tejet és az egyik tojást. Végül adagonként dolgozzuk bele a sütőporos lisztet. Ezután tegyük 2 órára a hűtőszekrénybe.
2. A töltelékhez mossuk meg a körtéket és az almákat, távolítsuk el a magházukat, aprítsuk fel a húsukat. A szilvákat magozzuk ki, vágjuk négyfelé. Locsoljuk meg citromlével, majd keverjük össze őket a vaníliás cukorral, a fahéjjal és a babapiskótával.
3. A tészta harmadát tegyük félre, a többit nyújtsuk ki 5 mm vastag, kerek lappá. Rakjuk magas falú sütőformába, és osszuk el rajta a cukros-fahéjas gyümölcsöt.
4. A félretett tésztát nyújtsuk ki nagyobb kör alakúra. A közepéből szúrjunk ki levél alakú darabokat. Ezután tegyük a gyümölcsökre, a széleit jól nyomkodjuk le, és díszítsük ki a tésztalevelekkel. Kenjük meg a másik, villával elhabart tojással. Süssük aranybarnára 180 fokra előmelegített sütőben körülbelül 50 percig.
1 szelet 490 kcal
90 perc + hűtés
Ha szilvás pitét készítenél, nézd meg a mindmegette.hu videóját:
Ezeket a recepteket is érdemes elkészítened:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.