Felejtsd el a napi 2 litert – ennyi vizet kell inni a testsúlyod szerint

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 23. 09:15
Évtizedek óta hallod a bűvös napi kétliteres szabályt, de biztos, hogy neked is pont ennyi kell? A személyre szabott vízivás titka a testsúlyodban és az életkorodban rejlik. Mutatjuk a neked való pontos napi mennyiséget!
  • A napi folyadékigényünk egyénenként változik, de alapvetően a testsúlyunk határozza meg a szükséges mennyiséget.
  • Az életkor előrehaladtával a szomjúságérzet csökken, ezért az idősebbeknek sokkal tudatosabban kell figyelniük a pótlásra.
  • A túlzásba vitt, hirtelen nagy mennyiségű vízivás komoly egészségügyi kockázattal is járhat.

Sokan beleesnek abba a hibába, hogy a vízivás során szigorúan tartják magukat a bűvös napi 2-3 literes szabályhoz, ám az igazság az, hogy a szervezetünk vízigénye korántsem ilyen egyszerű. Ahogy nincs két egyforma ember, úgy nincs két egyforma folyadékszükséglet sem: egy törékenyebb alkatú nőnek és egy nehéz fizikai munkát végző férfinak egészen másra van szüksége az egyensúly fenntartásához. A sablonos ajánlások helyett érdemes a saját testünk jelzéseire és személyes paramétereinkre hagyatkozni.

A rendszeres vízivás elengedhetetlen az egészséges anyagcsere fenntartásához.
Vízivás: mennyi folyadékra van szükség?

A legpontosabb kiindulópontot a testsúlyunk adja. Az általános orvosi ajánlás szerint testsúlykilogrammonként körülbelül 30-40 milliliter folyadékra van szüksége egy egészséges felnőtt szervezetnek az optimális működéshez. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy 60 kilós személy számára 1,8–2,4 liter az ideális napi mennyiség, míg egy 90 kilós embernél ez a határ már 2,7–3,6 literre kúszik fel. Ezt az alapmennyiséget azonban a napi aktivitás és a környezet is erősen módosíthatja. Egy intenzív edzés vagy a nyári kánikula során óránként akár további fél-egy liter vizet is veszíthetünk az izzadással. Ezt a veszteséget haladéktalanul pótolni kell, különben a dehidratáció első jelei – mint a fejfájás, a fáradékonyság vagy a koncentráció csökkenése – gyorsan jelentkeznek.

Folyadékbevitel életkoronként

Nemcsak a mérleg nyelve, hanem az évek száma is döntő a folyadékháztartás szabályozásában. A gyerekek testének víztartalma arányaiban lényegesen magasabb, mint a felnőtteké, ráadásul az anyagcseréjük is sokkal gyorsabb. Emiatt náluk a kiszáradás veszélye hamarabb jelentkezik, náluk fokozottabban oda kell figyelni a rendszeres vízivásra.

Ezzel szemben az idősebb korosztálynál egy egészen másfajta, veszélyes állapot alakul ki, ugyanis a szomjúságérzet az életkor előrehaladtával csökken. Ahogy idősödünk, a vesék koncentráló képessége is romlik, és a szervezet már nem jelez olyan hevesen, ha fogytán vannak a tartalékok. Az időseknek ezért teljesen tudatosan, órarendszerűen kell figyelniük a folyadékbevitelre még akkor is, ha egyáltalán nem érzik magukat szomjasnak.

Hogyan pótoljuk a folyadékot?

Bár a napi táplálkozás során elfogyasztott levesek, lédús zöldségek és magas víztartalmú gyümölcsök (mint a görögdinnye, a narancs vagy az uborka) is jelentősen besegítenek a bevitelbe, a tiszta víznek kell kitennie a folyadékfogyasztás jelentős részét. A cukros üdítőkkel, szénsavas italokkal és a koffeintartalmú italokkal azonban legyünk óvatosak. A kávé és az alkohol például kifejezetten vízhajtó hatású, így ezek fogyasztása után egy pohár vizet is érdemes meginni. A legegyszerűbb önellenőrzési módszer, ha figyeljük a vizeletünk színét: a halványsárga vagy áttetsző árnyalat jelzi a megfelelő hidratáltságot, míg a sötétsárga szín az első és legfontosabb vészjelzés arra, hogy a testünk már a vésztartalékit használja.

Lehet káros a túl sok vízivás?

Stílusos hasonlattal élve a csapból is az folyik, hogy igyunk minél több vizet, a ló túloldalára is át lehet esni. Létezik ugyanis a vízmérgezésként vagy hiponatrémiaként ismert állapot, amely akkor alakul ki, ha valaki extrém rövid idő alatt hatalmas mennyiségű folyadékot dönt magába. Ilyenkor a vérben található nátrium (só) koncentrációja veszélyesen felhígul. A szervezetünk sejtjei – köztük az agysejtek – elkezdenek megduzzadni a felborult ozmotikus nyomás miatt. Ez kezdetben fejfájást, hányingert, zavartságot okoz, súlyos esetben pedig akár életveszélyes állapothoz is vezethet. Aggodalomra semmi ok: egy egészséges vese óránként körülbelül 0,8–1 liter vizet képes kiválasztani. Amíg a folyadékpótlást egyenletesen elosztva, a testsúlyodhoz igazítva végzed, addig a túladagolástól egyáltalán nem kell tartanod!

Nézd meg videón a folyadékfogyasztás és demencia kialakulásának kapcsolatát:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
