Felejtsd el a napi 2 litert – ennyi vizet kell inni a testsúlyod szerint

A napi folyadékigényünk egyénenként változik, de alapvetően a testsúlyunk határozza meg a szükséges mennyiséget.

Az életkor előrehaladtával a szomjúságérzet csökken, ezért az idősebbeknek sokkal tudatosabban kell figyelniük a pótlásra.

A túlzásba vitt, hirtelen nagy mennyiségű vízivás komoly egészségügyi kockázattal is járhat.

Sokan beleesnek abba a hibába, hogy a vízivás során szigorúan tartják magukat a bűvös napi 2-3 literes szabályhoz, ám az igazság az, hogy a szervezetünk vízigénye korántsem ilyen egyszerű. Ahogy nincs két egyforma ember, úgy nincs két egyforma folyadékszükséglet sem: egy törékenyebb alkatú nőnek és egy nehéz fizikai munkát végző férfinak egészen másra van szüksége az egyensúly fenntartásához. A sablonos ajánlások helyett érdemes a saját testünk jelzéseire és személyes paramétereinkre hagyatkozni.

A rendszeres vízivás elengedhetetlen az egészséges anyagcsere fenntartásához.

Vízivás: mennyi folyadékra van szükség?

A legpontosabb kiindulópontot a testsúlyunk adja. Az általános orvosi ajánlás szerint testsúlykilogrammonként körülbelül 30-40 milliliter folyadékra van szüksége egy egészséges felnőtt szervezetnek az optimális működéshez. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy 60 kilós személy számára 1,8–2,4 liter az ideális napi mennyiség, míg egy 90 kilós embernél ez a határ már 2,7–3,6 literre kúszik fel. Ezt az alapmennyiséget azonban a napi aktivitás és a környezet is erősen módosíthatja. Egy intenzív edzés vagy a nyári kánikula során óránként akár további fél-egy liter vizet is veszíthetünk az izzadással. Ezt a veszteséget haladéktalanul pótolni kell, különben a dehidratáció első jelei – mint a fejfájás, a fáradékonyság vagy a koncentráció csökkenése – gyorsan jelentkeznek.

Folyadékbevitel életkoronként

Nemcsak a mérleg nyelve, hanem az évek száma is döntő a folyadékháztartás szabályozásában. A gyerekek testének víztartalma arányaiban lényegesen magasabb, mint a felnőtteké, ráadásul az anyagcseréjük is sokkal gyorsabb. Emiatt náluk a kiszáradás veszélye hamarabb jelentkezik, náluk fokozottabban oda kell figyelni a rendszeres vízivásra.