Liberty 5 Pro Max: az okostok megold szinte mindent helyettünk

A soundcore, az Anker Innovations prémium audio- és videómárkája bemutatta a Liberty 5 Pro és Liberty 5 Pro Max modelleket, az első két terméket, amelyek az ANKER THUS™ AI chipjét használják, és „Whisper Clear” (suttogás-tisztaságú) hívásminőséget kínálnak. A rendszer egy 10 szenzoros mátrixra épül: nyolc mikrofon gyűjti a környezeti zajt, két csontvezetéses szenzor pedig a koponya vibrációit érzékeli. A THUS™ AI chippel együtt ez biztosítja a tiszta hangrögzítést még zajos környezetben is. Az új Liberty 5 Pro és Liberty 5 Pro Max az előző generációkhoz képest továbbfejlesztett ANC teljesítményt nyújtanak, akár kétszer mélyebb zajszűréssel, mint a Liberty 4 Pro. A Liberty 5 Pro Max emellett AI jegyzetelési funkciót is kapott, amely lehetővé teszi a megbeszélések közvetlen rögzítését a tokkal, telefon nélkül, majd azok automatikus átirattá és jegyzetekké alakítását.

Liberty 5 Pro Max - forrás: Anker Innovations

Tiszta hívás zajos környezetben

A THUS™ AI chip és a 10 szenzoros rendszer neurális háló alapú AI modellel különíti el a beszélő hangját a háttérzajtól, így még komplex, változó környezetben is tisztán érthető marad a hang a vonal másik végén.

A csontvezetéses szenzorok a beszéd fizikai rezgéseit is érzékelik, így akkor is segítik a hang tiszta továbbítását, ha a felhasználó halkan beszél vagy viszonylag csendes környezetben van.

Adaptív ANC 4.0 változó környezetekhez

A soundcore Adaptive ANC 4.0 nyolc mikrofonos rendszert használ, amely másodpercenként akár 384 000 alkalommal dolgozza fel az audioadatokat. Folyamatosan figyeli a külső és a fülben maradó zajokat, és valós időben igazítja a zajszűrési görbét.

Az algoritmus többféle zajt kezel: alacsony frekvenciájú motorzajt, közép- és magas frekvenciájú irodai beszélgetéseket, valamint környezeti hangokat.

HearID 5.0 személyre szabott hangzás

A HearID 5.0 egy hallásteszt alapján egyedi EQ-profilt hoz létre, amelyet minden lejátszott zenére alkalmaz. A beépített AI hangjavító rendszer neurális hálóval rekonstruálja a Bluetooth-tömörítés során elveszett részleteket, és akár a tipikusan elvesző minőség 65%-át visszaállítja.