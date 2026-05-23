Dráma a Tescóban: A sorok között élesztette újra haldokló kisbabáját a zokogó édesanya

Sokkoló drámát él át nap mint nap egy walesi házaspár. Kisfiuk, a most 11 hónapos Rupert egy rendkívül ritka, gyógyíthatatlan genetikai betegséggel, az úgynevezett váltakozó hemiplegiával (AHC) küzd. A kór kiszámíthatatlan: bénulást, rohamokat és életveszélyes állapotot idéz elő nála. Édesanyjának, Siobhannak legutóbb egy áruházi bevásárlás közben kellett visszahoznia az életbe a gyermekét, akit végül mentőhelikopter szállított kórházba.
A szülők már kéthetes korában észrevették, hogy valami nem stimmel a kicsivel. Rupert szemei vibráltak, ugráltak, majd mereven egy pontra szegeződtek. Nem sokkal később már légzési nehézségei lettek, a teste pedig teljesen megfeszült. A kórházi tesztek mégis negatív eredményt hoztak, az orvosok csak sötétben tapogatóztak. Végül egy hat hónapos korában átélt, majdnem végzetes roham után a genetikai vizsgálat mutatta ki a szörnyű igazságot.
A Tesco közepén kellett újraélesztenem a kisfiamat
– emlékezett vissza a horrorisztikus pillanatra az édesanya.
A betegség borzalmas átka, hogy szinte bármilyen apróság rohamot válthat ki a kisfiúnál. Ha elfárad, ha megéhezik, ha túl melege van, vagy ha fázik, máris jön a baj. Még a fogzás is életveszélyes állapotot idéz elő nála, legutóbb 48 óra alatt 12 rohama volt emiatt.
A család élete teljesen felfordult, mindenhova oxigénpalackkal és rohamoldó gyógyszerekkel indulnak el. Siobhan, aki gyógyszertári asszisztensként dolgozik, elcsukló hangon mesélt a mindennapi pokolról:
Nem engedhetjük meg neki, hogy túlságosan izgatott, túl szomorú vagy túl boldog legyen, mert ez is beindíthatja a rohamot. Borzasztóan nehéz elfogadni, hogy nem hagyhatod a saját gyermekedet felhőtlenül boldognak lenni.
A rendőrként dolgozó édesapa, David hozzátette, hogy lelkileg és anyagilag is teljesen kimerültek, a jövőjük pedig teljesen bizonytalan – írja a Daily Star.
A házaspár most hatalmas fába vágta a fejszéjét: 1,5 millió fontot (átszámítva több mint 680 millió forintot) próbálnak összegyűjteni. Ebből a pénzből egy sürgősségi amerikai utat, speciális kezeléseket és a kutatásokat szeretnének finanszírozni, hátha rátalálnak a gyógyírre. Eddig 285 ezer font gyűlt össze.
A kisfiú május 28-án lesz egyéves. Ezen a napon a világ több mint 50 híres épülete – köztük a torontói CN Tower és a Cardiff-i vár – borul majd szivárványos fényárba, hogy felhívják a figyelmet Rupert betegségére. A család nem adja fel a reményt.
Az idő sürget. Reméljük, hogy a kezelés 12 hónapon belül, a gyógymód pedig egy-két éven belül elérhető lesz. Csak abban a helyzetben kell lennünk, hogy azonnal lecsaphassunk rá, amint készen áll
– mondta bizakodva az édesanya.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.