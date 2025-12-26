KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
A veséjét fájlaló nőt vizsgálja a doktornő.

Súlyos vesekárosító szokások, amikről nem is sejtetted, de rengeteget ártanak a szervezetednek

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 26. 17:15
Sokszor nem is gondolnánk, hogy az életmódunkkal mennyit ártunk az egészségünknek. Ezért most olyan hétköznapi vesekárosító szokásokat gyűjtöttünk össze, amikről sosem késő leszokni. Vajon mennyi igaz rád?
Kelle Fanni
A testünk nap mint nap azért dolgozik, hogy tökéletesen funkcionáljon, azonban az életmódunkkal nagyban károsíthatjuk a létfontosságú szerveket. Cikkünkben ezért olyan vesekárosító szokásokat gyűjtöttük össze, amelyeket valószínűleg te is elkövetsz, mit sem sejtve kegyetlen egészségkárosító hatásukról.

A veséjét fájlaló idős férfi, aki vesekárosító szokásokat követ.
Ezekről vesekárosító szokásokról sosem késő leszoknod
Fotó: Shutterstock 
  • Az alábbiakban felsorolt hibákat sajnos rengetegen elkövetik.
  • Ezek a szokások 24 százalékkal növelik a vesebetegségek kockázatát.
  • Már egy kis változtatással is rengeteget tehetsz veséid egészségéért.

Ezeket a vesekárosító szokásokat valószínűleg te is elköveted

A vesék rendkívül fontos szerepet játszanak szervezetünk megfelelő működésében, többek között szabályozzák a vérnyomást, szűrik a vért, illetve eltávolítják a felesleges salakanyagokat. Mivel egy ilyen fontos szervről beszélünk, nem árt, ha tisztában vagy azokkal a szokásokkal, amelyek megterhelik a veséket. Lássuk is, melyek ezek!

Fájdalomcsillapítóval tömöd magad

Állandóan fáj a hátad vagy migrénnel küzdesz? Ezekre a panaszokra gyakran a legjobb megoldás a gyógyszer, ami pillanatok alatt megszünteti a kellemetlen panaszokat. Azonban a fájdalomcsillapítók ártalmasak a vesékre, különösen, ha már valaki vesebetegségben szenved.

Rengeteg feldolgozott élelmiszert fogyasztasz

Az elmúlt időszakban számtalan kutatás látott napvilágot, ami a feldolgozott élelmiszerek egészségkárosító hatására hívta fel a figyelmet. Egy 2022-es kutatás például azt találta, hogy a fogyasztásuk közel 25 százalékkal növelte a vesebetegség kockázatát, ugyanis többek között rengeteg cukrot, sót, egészségtelen zsírokat és mesterséges adalékanyagokat tartalmaznak.

A vesekárosító szokásaival leszámoló férfi, aki éppen vizet iszik.
Ha nem iszol elég vizet, azzal is károsíthatod a veséidet
Fotó: Shutterstock 

Túlsózod az ételeket

A magyarok köztudottan imádják a fűszeres ételeket, ezért nem sajnálják belőlük a sót sem. Azonban a túlzott nátriumbevitel nemcsak a vérnyomást befolyásolja negatívan, hanem a vesefunkciókat is. Ezért próbáld inkább fűszernövényekkel ízesíteni az ételeket, mintsem túlsóznád őket.

Nem iszol elég folyadékot

A hidratálás kulcsfontosságú, ha az egészségedről van szó, amire még a veséidnek is óriási szükségük van. A folyadék ugyanis hozzájárul ahhoz, hogy a szerveid el tudják távolítani a salakanyagot, illetve képes meggátolni a vesekövek kialakulását.

Túl keveset alszol

Az alvás elengedhetetlen az általános jólléthez, sőt még a vesék működésében is kulcsfontosságú. A vesék működését ugyanis az alvás-ébrenlét ciklus befolyásolja, ami hozzájárul a 24 órás munkaterhelés összehangolásához.

Az alábbi videóból megtudhatod, hogy miért olyan fontosak a vesék, illetve, hogy hogyan működnek:

