Lakatos Laci párja kisfiáról vallott: „Ilyen apafigura nem szeretnék lenni”

Lakatos Laci kisfia, Lacika mindössze egy éves volt, amikor a szülők úgy döntöttek, külön utakon folytatják. A sztárapukát sokáig bántotta is, hogy csak hétvégi apuka lehet, mert szerette volna, ha a kisfiú vele élhet, amit mostanra sikerült is elérnie. Emellett azonban új párja, Csilla is kisfiával érkezett a családba, így a humorista megtapasztalta a „mostohaapa szerepet”, ahogy ő fogalmaz. Erről pedig nemrég egy fellépésén is vallott.

Lakatos Laci Tolvai Renivel szerepelt nemrég A Nagy Duettben, ahol a kisfia, Lacika is szurkolt neki (Fotó: nanasipal/TV2)

Lakatos Laci humoristaként sokszor leginkább a saját életét, például a gyerekkorát, vagy éppen a mostani mindennapjait dolgozza fel. Így természetesen a család is egy központi témája Lakatos Laci önálló estjeinek, ami most sem volt másként. Ám a viccelődés mellett, az is kiderült, hogyan áll valójában felesége kisfiához, Ákoshoz.

− Azt vettem észre, hogy sajnos nemcsak Magyarországon, de az egész világon egyre több a csonka család a válások miatt, viszont nekem ez a mostohaapaság egy vadonatúj dolog az életemben. Pont ezért le akartam ülni Ákossal a legelején beszélni, hogy a szabályokat valahogy fektessük le – vágott bele Laci.

Elmagyaráztam neki, hogy »Figyelj ide, Ákos, neked van vér szerinti édesapád, nekem is van vér szerinti kisfiam. Én ilyen apafigura nem szeretnék lenni, hiszen van édesapád, én nem akarom elvenni az ő szerepét. De leszek a nagyon jó barátod, és megígérem neked, hogy bármilyen problémád lesz az életben, én ott leszek, és számíthatsz rám«

– idézte a beszélgetést, ám a válasz cseppet sem volt ilyen megható.

Mivel egy 13 éves gyerekről van szó, azonnal rávágta, hogy »Én nem akarok öreg emberekkel barátkozni«

– vallotta be teljesen megsemmisülve a színpadon, de persze azóta már könnyedén megtalálták a közös hangot.

Lakatos Laci felesége, kisfia és mostohafia mind együtt laknak végre, és úgy tűnik, nagyon jól működik a mozaikcsalád (Fotó: Tumbász Hédi)

Lakatos Laci családjára olykor furcsán néznek

Emellett A Nagy Duett 8. évadának sztárja azt is elárulta, sokszor a külsejük miatt sem egyértelmű mindenki számára, hogy Lakatos Laci párja és kisfia milyen kapcsolatban is lehetnek egymással.

− Ákos egy félig zsidó kisfiú, és bárhová megyünk, mindenre gondolnak, csak arra nem, hogy mi egy családba tartoznánk. Ákosnak szép fehér bőre van, szőkés-barnás haja, nekem meg… hát, nem – mesélte még Laci tettetett komolysággal, amin természetesen mindenki csak nevetni tudott.