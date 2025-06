A nyári hőségben kiemelten fontos a hidratálás – mutatjuk, mennyit kell innod

Az emberi test 55-78%-a vízből áll, van belőle mindenhol, még a csontjainkban is. Az újszülötteknél ez az arány még magasabb, a kisbabák testének 70-80%-a víz. A szervezetünkben lévő folyadék felel többek között a tápanyagszállításért, szabályozza a testhőmérsékletet, illetve segíti az emésztést és a koncentrációt. Már a testsúlyok 2%-ának megfelelő folyadékvesztés is fejfájást és levertséget okoz. Ezek tudatában hogyan is lehetne fél vállról venni a folyadékfogyasztást? Mégis sokan ezt tesszük. A Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége (MDOSZ) összegyűjtötte, hogy mikre kell különösen odafigyelni a nyári folyadékpótlás kapcsán.

Nagyon fontos a nyári folyadékpótlás!

Fotó: Dougal Waters / GettyImages

Mennyit igyunk?

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság szerint a nőknek átlagosan napi 2 liter vizet kell fogyasztaniuk, a férfiaknak ennél valamivel többet, 2,5 litert írnak elő. Az Okostányér azt javasolja, hogy hozzávetőleg 8 pohár víz már nem lenne rossz, ha elfogyna egy nap.

Ebből legalább 5 pohár ivóvíz (1 pohár = 2-2,5 dl) legyen, mert az a legalkalmasabb szomjoltásra. Gyümölcs- és zöldségleveket, cukortartalmú teákat, üdítőitalokat, turmixokat, tejes italokat (pl. kakaó, tejeskávé) csak a folyadékbevitel színesítésére, alkalmanként, kis mennyiségben ajánlják.

Ha aktív fizikai munkát végzel, vagy kisbabát vársz, akkor emeld az adagot!

A fenti átlag első sorban a zárt – alkalmanként klimatizált – helységben, ülő munkát végző emberekre vonatkozik és sokszor még ők sem isszák meg az előírt mennyiséget. A kismamáknak inkább napi 3,5 - 4,8 liter víz a vízigényünk, akik fizikai munkát végeznek, nekik pedig 4,5 liter vizet érdemes fogyasztani.

Így nézzen ki a nyári folyadékpótlás

A vízszükségletünk egy részét ételekből fedezzük, például levesekből vagy gyümölcsökből, zöldségekből. Köztudott, hogy az uborkának, vagy a dinnyének magas a víztartalma, az ugyanakkor már kevésbé ismert, hogy a főtt tészta vagy a párolt rizs is magas víztartalommal rendelkezik.

A főzés során a tészta és a rizs ugyanis megszívja magát folyadékkal, amit az emésztés során szervezetünk hasznosítani tud.

Egy friss paradicsomos penne tehát bármennyire is nem gondolnánk, de jó választás lehet ebédre egy forró napon.

Honnan tudhatom, hogy elég folyadékot fogyasztok?

Ha már szomjúságot érzünk, az már késő, olyankor a szervezetünk már a vészharangot kongatja meg, de kár megvárni ezt a pontot. Jó indikátor lehet, hogy hányszor megyünk el mosdóba. Az MDOSZ szerint az lenne az ideális, ha napi 7-8-szor mennénk el mosdóba, mert az azt jelenti, hogy a folyadékbevitel kiegyensúlyozott. A vesénk ugyanis óránként 1 liter vizet tud feldolgozni.