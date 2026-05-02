Tuti tipp a ráncok ellen! Az ivóvíz csodákra képes

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 02. 12:00
Kiderült, igaz-e a mítosz, hogy a víz csodákra képes.

Az ivóvíz felveheti a harcot a ráncok ellen? / Illusztráció: Pexels

Az ivóvíz felveheti a harcot a ráncok ellen?

Sokan a ráncok ellen krémekkel és különféle szérumokkal veszik fel a harcot, pedig az egyik leghatékonyabb eszköz ott van a konyhában: a víz. Ismerős lehet az az érzés, mikor kevesebb folyadékbevitel után a bőrünket fáradtabbnak, szárazabbnak érezzük. Ez nem véletlen, ugyanis a bőröd valóban megmutatja, mennyit ittál. De vajon tényleg segít a vízivás a ráncok ellen? Most kiderült az igazság.

A bőr a tested legnagyobb szerve, és működéséhez – akárcsak minden sejtednek – elengedhetetlen a víz. Amikor megfelelően hidratált vagy, a bőr teltebbnek, simábbnak tűnik, a finom vonalak kevésbé hangsúlyosak. Ha viszont kevés folyadékot viszel be, a bőr víztartalma csökken és a ráncok mélyebbnek, élesebbnek látszanak. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a „víz eltünteti" a ráncokat. Optikailag javítja a bőr állapotát, de a hidratáltságban fontos szerepet játszik a hialuronsav is, amely a bőr egyik legfontosabb vízmegkötő molekulája.

Sokáig nem lehetett tudni, hogy a vízivás valóban javítja-e a ráncok állapotát, sőt, ma még árnyaltabb erre a válasz. 2015-ben egy kutatás bebizonyította, hogy a víz befolyásolja a bőr hidratáltságát, főként azoknál, akik kevesebbet ittak.

2021-ben pedig egy dél-koreai vizsgálat azt figyelte meg, hogy a kevés vízfogyasztás különféle életmódbeli változásokkal együtt növelheti a ráncok kialakulásának kockázatát. Kimondható, hogy bár nem elixír vagy csodaszer, de egy olyan tényező, amely hozzájárul a bőr egészségéhez és lassítja az öregedést - írja a Life.hu.

Napi nyolc pohár víz az iránymutatás, amely elegendő lehet, de az ajánlott teljes napi folyadékbevitel nőknél 2-2,5 liter. Természetesen ez függhet a testsúlytól, időjárástól vagy az étrendedtől is. Mire éreznéd, hogy szomjas vagy, addigra a tested enyhén dehidratált lehet, így fontos többször kevesebbet inni, hogy folyamatosan táplálva legyen a szervezeted folyadékkal.

Víz mellett a görögdinnye, uborka vagy az eper ugyanúgy segítenek hidratálni, ráadásul remek antioxidánsok is.

Így lehet hasznos a bőrödnek a vízivás:

  • Napkezdés vízzel, hogy felébredjen a bőröd, és ha ez a víz meleg, a gyomornak is jót tesz
  • Kulacs a mindennapokban! Ha magadnál tartasz egy kulacsot, akkor nem fogod elfelejteni, hogy hidratálj
  • Egy kis citrommal vagy uborkaszelettel feldobhatod az ízét is
  • Ne hunyorogj, hagyj fel a rossz szokásokkal, feküdj le korán
  • Tudatos bőrápolás kombinálása! Pro Tipp: például hialuronsavas szérum
  • Kevés kávé és alkohol! Ha nem mondanál le róluk, akkor csak tisztességes mennyiséggel fogyaszd. Ezek hatását érdemes vízzel ellensúlyozni

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
