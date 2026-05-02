Tuti tipp a ráncok ellen! Az ivóvíz csodákra képes

Kiderült, hogy a mítosz, miszerint a víztől a bőr sokkal szebb lesz, igaz-e. Sokszor nem kell drága szérumra költeni, elég egy nagy pohár víz is a szépségért.

Az ivóvíz felveheti a harcot a ráncok ellen? / Illusztráció: Pexels

Az ivóvíz felveheti a harcot a ráncok ellen?

Sokan a ráncok ellen krémekkel és különféle szérumokkal veszik fel a harcot, pedig az egyik leghatékonyabb eszköz ott van a konyhában: a víz. Ismerős lehet az az érzés, mikor kevesebb folyadékbevitel után a bőrünket fáradtabbnak, szárazabbnak érezzük. Ez nem véletlen, ugyanis a bőröd valóban megmutatja, mennyit ittál. De vajon tényleg segít a vízivás a ráncok ellen? Most kiderült az igazság.

A bőr a tested legnagyobb szerve, és működéséhez – akárcsak minden sejtednek – elengedhetetlen a víz. Amikor megfelelően hidratált vagy, a bőr teltebbnek, simábbnak tűnik, a finom vonalak kevésbé hangsúlyosak. Ha viszont kevés folyadékot viszel be, a bőr víztartalma csökken és a ráncok mélyebbnek, élesebbnek látszanak. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a „víz eltünteti" a ráncokat. Optikailag javítja a bőr állapotát, de a hidratáltságban fontos szerepet játszik a hialuronsav is, amely a bőr egyik legfontosabb vízmegkötő molekulája.

Sokáig nem lehetett tudni, hogy a vízivás valóban javítja-e a ráncok állapotát, sőt, ma még árnyaltabb erre a válasz. 2015-ben egy kutatás bebizonyította, hogy a víz befolyásolja a bőr hidratáltságát, főként azoknál, akik kevesebbet ittak.

2021-ben pedig egy dél-koreai vizsgálat azt figyelte meg, hogy a kevés vízfogyasztás különféle életmódbeli változásokkal együtt növelheti a ráncok kialakulásának kockázatát. Kimondható, hogy bár nem elixír vagy csodaszer, de egy olyan tényező, amely hozzájárul a bőr egészségéhez és lassítja az öregedést - írja a Life.hu.

Napi nyolc pohár víz az iránymutatás, amely elegendő lehet, de az ajánlott teljes napi folyadékbevitel nőknél 2-2,5 liter. Természetesen ez függhet a testsúlytól, időjárástól vagy az étrendedtől is. Mire éreznéd, hogy szomjas vagy, addigra a tested enyhén dehidratált lehet, így fontos többször kevesebbet inni, hogy folyamatosan táplálva legyen a szervezeted folyadékkal.