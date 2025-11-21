Nem iszol elég vizet? Ezzel az egyszerű trükkel könnyedén rászoktathatod magad az egész napos folyadékpótlásra

Sztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 21. 06:10
Nem lehet eléggé hangsúlyozni, mennyire fontos a szervezetünk megfelelő működése szempontjából, hogy elegendő mennyiségű tiszta vizet igyunk. Ám annak ellenére, hogy mindezzel a legtöbben tisztában vagyunk, mégis gyakran megfeledkezünk a folyadékpótlásról. Egy végtelenül egyszerű trükk azonban segíthet abban, hogy ezen változtassunk.

A megfelelő mennyiségű és minőségű folyadékpótlás manapság már elcsépelt témának tűnhet, pedig sosem volt akkora jelentősége, mint egy olyan korban, ahol a boltok polcai roskadoznak a cukros üdítőitalok alatt, az emberek pedig csaknem teljesen elfelejtették, hogy mekkora jelentősége van a tiszta víznek.

folyadékpótlás
A testünk nagy része vízből áll, ezért is annyira fontos a folyadékpótlás / Fotó: PeopleImages /  Shutterstock 

Ezért annyira fontos a vízzel való folyadékpótlás

Testünk kb. 60%-a víz, ez a sejtjeink fő alkotóeleme, de a legfontosabb szerveink is tartalmazzák. Amennyiben hiány keletkezik, kellemetlen tüneteket érzékelhetünk, például fáradtságot, fejfájást, a koncentráció csökkenését vagy szájszárazságot, melyek mind a szervezetünk jelzései, és arról árulkodnak, hogy nagy szükségünk lenne folyadékra. Azért is, mert a testünk vízegyensúlya a puszta létezéssel is változik, hiszen a teljesség igénye nélkül akkor is vizet használunk fel, amikor lélegzünk, vagy amikor végbe mennek a testünkben az anyagcsere-folyamatok. Mindezt pótolni kell, amit részben megtehetünk a napi étkezéssel is, ideális esetben ugyanis a folyadékot 20-30%-ban a táplálkozással visszük be. Ehhez érdemes minél több lédús gyümölcsöt és zöldséget, levest, tejterméket és főzeléket beletervezni a heti menüsorba. Ezen kívül tanácsos tudatosnak lenni a vízivással kapcsolatban, és nemcsak szükséges cselekedetté, hanem az egyik legfontosabb szokássá tenni azt. 

folyadékpótlás, pohár víz
Nem kell túlbonyolítani a folyadékpótlást: elég hozzá egy pohár és tiszta víz / Fotó: Sandu Herta /  Shutterstock 

Nincs is ennél egyszerűbb módszer

Egy felnőtt emberi szervezetnek naponta kb. 2-2,5 liter tiszta folyadékra lenne szüksége ahhoz, hogy optimálisan működjön, ennek a mennyiségnek az elfogyasztása azonban nem mindenki számára egyértelmű vagy könnyű. Egyebek mellett ezért is célszerű kialakítani egy olyan rutint, aminek a segítségével nem felejtődik el a vízivás. A legegyszerűbb módszert már a nagyanyáink is használták, ez pedig nem más, mint hogy mindig legyen a kezünk ügyében egy vízzel teli pohár, flakon vagy kulacs. Akárhányszor csak rápillantunk, kortyoljunk 5-6-szor belőle, és ügyeljünk az újratöltésre is. Ezzel a metódussal nemcsak a kiszáradást, és annak nem kívánatos következményeit kerülhetjük el, de olyannyira rászoktathatjuk magunkat a vízivásra, hogy pár hét elteltével már nem is kell tudatosan figyelnünk, egyre gyakrabban leszünk szomjasak, a gyakorlat pedig automatikussá válik. Ha pedig megszoktuk, hogy napközben folyamatosan iszunk, azzal tökéletesen fenntarthatjuk a szervezetünk folyadékegyensúlyát.

Tudtad?

  • A folyadékpótlás nemcsak a fizikai, de a mentális működés szempontjából is lényeges: mivel agyunk mintegy 85%-a víz, ha dehidratáltak vagyunk, nem tudunk megfelelően gondolkodni, koncentrálni és teljesíteni.
  • Nincs olyan élettani folyamat, amihez ne lenne szükségünk vízre, ezért is az egyik, ha nem a legfontosabb feltétele az egészségünknek, hogy kellőképpen hidratáljuk magunkat.
  • Érdemes még a reggeli kávé előtt meginni egy nagy pohár vizet, ezzel beindíthatjuk az emésztésünket és felébreszthetjük az éjszak során dehidratálódott testünket, valamint elménket.
  • A fáradtsággal is szembeszállhatunk, ha elkortyolunk egy jókora pohár vizet, ami segíthet visszaállítani az éberségi szintet. 

