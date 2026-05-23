"Azt mondják, ellopta, kihasználta a nevem" – Eltitkolt családi dráma: Ogli G fia PSG Ogli? Kitálalt a rapper!

A hazai gengszterrap koronázatlan királya, Oglizán András, azaz Ogli G évtizedek óta a magyar szórakoztatóipar megkerülhetetlen és kultikus alakja. A Borsnak adott interjúsorozatának negyedik részében végre elárulta, mi köze a luxuséletéről és egyedi stílusáról ismert PSG Ogli-hoz. A rajongók körében régóta kering a pletyka, hogy a két híresség nemcsak a nevén, hanem talán a vérvonalán is osztozik! Most végre kiderült, mi az igazság a rejtélyes névválasztás és a kísérteties hasonlóságok mögött.

Ogli G aka BigBoy piros színekben is ikonikus volt: ez ihlette meg PSG Oglit? (Fotó: Ogli G Facebook)

Ogli G tiszta vizet öntött a pohárba: Ő lenne az apa?

A közösségi oldalakon, különösen a Redditen valóságos lavinát indított el a teória, miszerint a feltörekvő reality-sztár valójában a rapper eltitkolt fia, vagy esetleg egy gátlástalan csaló. A Bors megkeresésére a zenész azonnal reagált a megdöbbentő pletykákra.

Nyilván azt cáfolhatjuk, hogy az édesapja vagyok a PSG Oglinak. Szeretném cáfolni, hogy az édesapja lennék, bár ki tudja... csak viccelek, de megmondom őszintén, hogy már felhívták rá a figyelmemet régen

– nyilatkozta nevetve a rapper, azonnal eloszlatva a rokoni szálakról szóló spekulációkat. Bár a genetikai kapcsolat kizárható, az egybeesések mellett még maga a legenda sem tudott szó nélkül elmenni.

Kísérteties hasonlóságok és a vörös szerelés titka

Nem véletlen, hogy a sasszemű rajongóknak azonnal feltűnt a két híresség közötti elképesztő hasonlóság. A fiatal tartalomgyártó külsőségei és korábbi megmozdulásai ugyanis kísértetiesen emlékeztetnek a rapper legikonikusabb korszakaira.

Szerintem egy hatalmas nagy rajongóm lehet, mert voltak olyan helyzeteim, különböző stílus időszakaim - például, amikor pirosba jelentem meg állandóan a sajtó előtt, piros baseball dzseki, piros melegítő, piros sapka stb. vagy volt egy jellegzetes mozdulatom is, amikor mutattam a V-jelet a kezemmel - és neki ugyanilyen fényképei, mozdulatai voltak, ugyanúgy mutatta a V-jelet, ugyanúgy pirosba volt

– magyarázta lapunknak a zenész. Úgy tűnik tehát, hogy a fiatal híresség komoly ihletet merített a nagy előadó imázsából.