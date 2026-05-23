"Azt mondják, ellopta, kihasználta a nevem" – Eltitkolt családi dráma: Ogli G fia PSG Ogli? Kitálalt a rapper!

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 23. 10:00 / FRISSÍTÉS: 2026. május 23. 10:05
A legendás rapper kendőzetlen őszinteséggel reagált a Reddit legdurvább találgatásaira. Vajon tényleg névlopás történt, vagy egy eltitkolt családi dráma áll a háttérben? Ogli G most tiszta vizet öntött a pohárba, és minden részletet elárult a Borsnak.
A hazai gengszterrap koronázatlan királya, Oglizán András, azaz Ogli G évtizedek óta a magyar szórakoztatóipar megkerülhetetlen és kultikus alakja. A Borsnak adott interjúsorozatának negyedik részében végre elárulta, mi köze a luxuséletéről és egyedi stílusáról ismert PSG Ogli-hoz. A rajongók körében régóta kering a pletyka, hogy a két híresség nemcsak a nevén, hanem talán a vérvonalán is osztozik! Most végre kiderült, mi az igazság a rejtélyes névválasztás és a kísérteties hasonlóságok mögött.

Ogli G aka BigBoy piros színekben is ikonikus volt: ez ihlette meg PSG Oglit? (Fotó: Ogli G Facebook)

Ogli G tiszta vizet öntött a pohárba: Ő lenne az apa?

A közösségi oldalakon, különösen a Redditen valóságos lavinát indított el a teória, miszerint a feltörekvő reality-sztár valójában a rapper eltitkolt fia, vagy esetleg egy gátlástalan csaló. A Bors megkeresésére a zenész azonnal reagált a megdöbbentő pletykákra. 

Nyilván azt cáfolhatjuk, hogy az édesapja vagyok a PSG Oglinak. Szeretném cáfolni, hogy az édesapja lennék, bár ki tudja... csak viccelek, de megmondom őszintén, hogy már felhívták rá a figyelmemet régen

nyilatkozta nevetve a rapper, azonnal eloszlatva a rokoni szálakról szóló spekulációkat. Bár a genetikai kapcsolat kizárható, az egybeesések mellett még maga a legenda sem tudott szó nélkül elmenni.

Kísérteties hasonlóságok és a vörös szerelés titka

Nem véletlen, hogy a sasszemű rajongóknak azonnal feltűnt a két híresség közötti elképesztő hasonlóság. A fiatal tartalomgyártó külsőségei és korábbi megmozdulásai ugyanis kísértetiesen emlékeztetnek a rapper legikonikusabb korszakaira.

Szerintem egy hatalmas nagy rajongóm lehet, mert voltak olyan helyzeteim, különböző stílus időszakaim - például, amikor pirosba jelentem meg állandóan a sajtó előtt, piros baseball dzseki, piros melegítő, piros sapka stb. vagy volt egy jellegzetes mozdulatom is, amikor mutattam a V-jelet a kezemmel - és neki ugyanilyen fényképei, mozdulatai voltak, ugyanúgy mutatta a V-jelet, ugyanúgy pirosba volt

magyarázta lapunknak a zenész. Úgy tűnik tehát, hogy a fiatal híresség komoly ihletet merített a nagy előadó imázsából.

PSG Ogli lopta a nevét? (Fotó: Ripost)

Névlopás vagy a legnagyobb tisztelet jele?

A kommentelők közül sokan azzal vádolják a fiatal influenszert, hogy egyszerűen ellopta Ogli G nevét a gyors hírnév és a garantált siker érdekében. A rapikon azonban meglepően éretten és hihetetlenül jófej módon kezeli a helyzetet, egyáltalán nem neheztel a névhasználat miatt.

Ő szerintem nagyon tiszteli, szereti az én munkásságomat, és szerintem a tisztelet miatt hívják őt úgy, ahogy. Emiatt én nem is haragszom rá. Sokan azt mondják, hogy ellopta, meg kihasználta a nevem, hogy befusson, de hát ilyen ez a világ, úgyhogy én abszolút nem haragszom rá ezért. Igazából jó fejnek tartom!

– zárta le a témát elegánsan a legenda. Ezzel a kijelentéssel pedig a két sztár közötti esetleges háborúnak lőttek: szent a béke, sőt, kölcsönös a szimpátia is!

Ogli G története itt még nem ér véget! A 2000-es évek legrettegettebb magyar előadójával készített exkluzív interjúnkat cikksorozatként mutatjuk be az elkövetkező napokban.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
