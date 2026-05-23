"Azt mondják, ellopta, kihasználta a nevem" – Eltitkolt családi dráma: Ogli G fia PSG Ogli? Kitálalt a rapper!

A hazai gengszterrap koronázatlan királya, Oglizán András, azaz Ogli G évtizedek óta a magyar szórakoztatóipar megkerülhetetlen és kultikus alakja. A Borsnak adott interjúsorozatának negyedik részében végre elárulta, mi köze a luxuséletéről és egyedi stílusáról ismert PSG Ogli-hoz. A rajongók körében régóta kering a pletyka, hogy a két híresség nemcsak a nevén, hanem talán a vérvonalán is osztozik! Most végre kiderült, mi az igazság a rejtélyes névválasztás és a kísérteties hasonlóságok mögött.
A közösségi oldalakon, különösen a Redditen valóságos lavinát indított el a teória, miszerint a feltörekvő reality-sztár valójában a rapper eltitkolt fia, vagy esetleg egy gátlástalan csaló. A Bors megkeresésére a zenész azonnal reagált a megdöbbentő pletykákra.
Nyilván azt cáfolhatjuk, hogy az édesapja vagyok a PSG Oglinak. Szeretném cáfolni, hogy az édesapja lennék, bár ki tudja... csak viccelek, de megmondom őszintén, hogy már felhívták rá a figyelmemet régen
– nyilatkozta nevetve a rapper, azonnal eloszlatva a rokoni szálakról szóló spekulációkat. Bár a genetikai kapcsolat kizárható, az egybeesések mellett még maga a legenda sem tudott szó nélkül elmenni.
Nem véletlen, hogy a sasszemű rajongóknak azonnal feltűnt a két híresség közötti elképesztő hasonlóság. A fiatal tartalomgyártó külsőségei és korábbi megmozdulásai ugyanis kísértetiesen emlékeztetnek a rapper legikonikusabb korszakaira.
Szerintem egy hatalmas nagy rajongóm lehet, mert voltak olyan helyzeteim, különböző stílus időszakaim - például, amikor pirosba jelentem meg állandóan a sajtó előtt, piros baseball dzseki, piros melegítő, piros sapka stb. vagy volt egy jellegzetes mozdulatom is, amikor mutattam a V-jelet a kezemmel - és neki ugyanilyen fényképei, mozdulatai voltak, ugyanúgy mutatta a V-jelet, ugyanúgy pirosba volt
– magyarázta lapunknak a zenész. Úgy tűnik tehát, hogy a fiatal híresség komoly ihletet merített a nagy előadó imázsából.
A kommentelők közül sokan azzal vádolják a fiatal influenszert, hogy egyszerűen ellopta Ogli G nevét a gyors hírnév és a garantált siker érdekében. A rapikon azonban meglepően éretten és hihetetlenül jófej módon kezeli a helyzetet, egyáltalán nem neheztel a névhasználat miatt.
Ő szerintem nagyon tiszteli, szereti az én munkásságomat, és szerintem a tisztelet miatt hívják őt úgy, ahogy. Emiatt én nem is haragszom rá. Sokan azt mondják, hogy ellopta, meg kihasználta a nevem, hogy befusson, de hát ilyen ez a világ, úgyhogy én abszolút nem haragszom rá ezért. Igazából jó fejnek tartom!
– zárta le a témát elegánsan a legenda. Ezzel a kijelentéssel pedig a két sztár közötti esetleges háborúnak lőttek: szent a béke, sőt, kölcsönös a szimpátia is!
