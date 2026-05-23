Iszonyatos hírt kaptunk: a mélybe zuhant egy 10 éves kisfiú az osztálykiránduláson

A 10 éves tanuló a walesi Brecon Beacons területén található Dolygaer Outdoor Centre-ben tartózkodott osztálykiránduláson, amikor a horrorisztikus baleset történt. A személyzet tagjai és egy tanár azonnal a gyermek segítségére siettek, és elsősegélyben részesítették.

A mélybe zuhant egy 10 éves kisfiú az osztálykiránduláson Fotó: unsplash.com

Egy hegyimentő szakember szintén sürgősségi ellátást nyújtott, még a mentők megérkezése előtt. A fiút ezután a Prince Charles Kórház gyermekosztályára szállították, ahol az elmúlt napokban kezelték. Úgy tudni, jelenleg lábadozik.

A Dolygaer Outdoor Centre szóvivője így nyilatkozott:

Egy szörnyű incidens történt egy hozzánk látogató iskola 10 éves tanulójával. Körülbelül este 8 órakor a diák leesett. A helyszínen tartózkodó személyzet és egy tanár is azonnal reagált, és elsősegélyt nyújtottak. Az egészségügyi ellátást egy hegyimentő szakember is segítette. A gyermeket ezután átadták a mentősöknek, és úgy tudjuk, jelenleg kórházban lábadozik.

A szóvivő hozzátette:

A Dolygaer továbbra is elkötelezett a legmagasabb szintű biztonsági előírások mellett, és teljes mértékben együttműködik minden további vizsgálat során

– írja a The Sun.