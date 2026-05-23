Robbanás a MOL telephelyénScherer PéterKincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
22°C Székesfehérvár

Dezső névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Iszonyatos hírt kaptunk: a mélybe zuhant egy 10 éves kisfiú az osztálykiránduláson

osztálykirándulás
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 23. 09:30
tanulógyereklezuhant
Súlyosan megsérült egy kisiskolás fiú, miután több mint 6 métert zuhant egy kötélpályáról egy szabadtéri kalandközpontban tett osztálykirándulás során.
N.T.
A szerző cikkei

A 10 éves tanuló a walesi Brecon Beacons területén található Dolygaer Outdoor Centre-ben tartózkodott osztálykiránduláson, amikor a horrorisztikus baleset történt. A személyzet tagjai és egy tanár azonnal a gyermek segítségére siettek, és elsősegélyben részesítették. 

A mélybe zuhant egy 10 éves kisfiú az osztálykiránduláson
A mélybe zuhant egy 10 éves kisfiú az osztálykiránduláson  Fotó: unsplash.com

A mélybe zuhant egy 10 éves kisfiú az osztálykiránduláson 

Egy hegyimentő szakember szintén sürgősségi ellátást nyújtott, még a mentők megérkezése előtt. A fiút ezután a Prince Charles Kórház gyermekosztályára szállították, ahol az elmúlt napokban kezelték. Úgy tudni, jelenleg lábadozik. 

A Dolygaer Outdoor Centre szóvivője így nyilatkozott:

Egy szörnyű incidens történt egy hozzánk látogató iskola 10 éves tanulójával. Körülbelül este 8 órakor a diák leesett. A helyszínen tartózkodó személyzet és egy tanár is azonnal reagált, és elsősegélyt nyújtottak. Az egészségügyi ellátást egy hegyimentő szakember is segítette. A gyermeket ezután átadták a mentősöknek, és úgy tudjuk, jelenleg kórházban lábadozik.

A szóvivő hozzátette:

A Dolygaer továbbra is elkötelezett a legmagasabb szintű biztonsági előírások mellett, és teljes mértékben együttműködik minden további vizsgálat során

– írja a The Sun

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu