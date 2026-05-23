Darázsinvázió fenyegeti a magyar kerteket: csak így tudod megfékezni a veszélyes rovarokat

A hirtelen ránk törő kánikula miatt idén nagyobb számban támadásba lendülhetnek a darazsak.

A darázsinváziót el lehet kerülni, ha időben figyelünk az intő jelekre.

Néhány életmentő védekezési tipp megfogadásával megállíthatjuk a zümmögő fenevadakat.

Az enyhe tél után különösen intenzív a rovarok szaporodása, a nyakunkon lévő darázsinvázió pedig pillanatok alatt tönkre tehet egy kerti sütögetést. Ha nem lépünk időben, az otthonunk a saját életveszélyes csapdánkká változhat, hiszen a darazsak csípése akár halálos is lehet. Néhány ügyes praktikával szerencsére tehetünk ellenük.

A darázsinvázió időszakába lépünk. Mutatjuk, mit tehetsz a méretes rovarok ellen.

Hogyan előzhető meg a pusztító darázsinvázió?

Még mielőtt szakemberhez fordulnánk darázsirtás miatt, a rovarok ellen vegyszermentesen is hatékonyan felléphetünk. Sokan csak akkor eszmélnek fel, hogyha már nagy a baj, és egy hatalmas méretű fészek lóg a padláson, pedig a katasztrófa korábban is észlelhető. A legfontosabb az intő jelek korai felismerése: ha a ház körüli falakból, gipszkarton mögül furcsa kaparászó vagy rágó hangot hallunk, azonnal gyanakodjunk, ugyanis a kolóniák kialakításakor a darazsak kirágják a szigetelőanyagot. Intő jel az is, ha óránként több darázs ugyanabból a résből ki-be repül. Ha ezt tapasztalod, arrafelé biztosan megtelepedtek.

Szerencsére létezik egy trükk, amellyel megvédhetjük az otthonunkat – és önmagunkat. Még mielőtt a darazsak megépítenék a fészküket,

helyezzünk ki sörrel, cukorral és ecettel töltött műanyag palackokat fejjel lefelé fordítva. Az ablakok mellé ültessünk mentát vagy bazsalikomot, ezenkívül fokhagymás permetezést is bevethetünk.

Ha a fészek már megépült, és ellepték az otthonunkat a darazsak, akkor már csak szakember segíthet. A darázsirtás házilag életveszélyes, véletlenül se kezdjünk bele, különben a raj feldühödhet és a darazsak egyszerre támadhatnak, ami halálos is lehet.

