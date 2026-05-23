Robbanás a MOL telephelyénScherer PéterKincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
22°C Székesfehérvár

Dezső névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Darázsinvázió

Darázsinvázió fenyegeti a magyar kerteket: csak így tudod megfékezni a veszélyes rovarokat

házi praktika
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 23. 09:45
toptippekdarázsirtásdarázs
Az elhúzódó meleg tavasznak és a hirtelen ránk törő nyári kánikulának köszönhetően idén a megszokottnál hamarabb is kezdődhet a fullánkosok főszezonja. Brutális darázsinvázió alakulhat ki, ami veszélybe sodorhatja a magyar családokat és kertjeiket. Mutatjuk a tippeket a darazsak ellen!
Erdei Róbert Arnold
A szerző cikkei
  • A hirtelen ránk törő kánikula miatt idén nagyobb számban támadásba lendülhetnek a darazsak.
  • A darázsinváziót el lehet kerülni, ha időben figyelünk az intő jelekre. 
  • Néhány életmentő védekezési tipp megfogadásával megállíthatjuk a zümmögő fenevadakat.

Az enyhe tél után különösen intenzív a rovarok szaporodása, a nyakunkon lévő darázsinvázió pedig pillanatok alatt tönkre tehet egy kerti sütögetést. Ha nem lépünk időben, az otthonunk a saját életveszélyes csapdánkká változhat, hiszen a darazsak csípése akár halálos is lehet. Néhány ügyes praktikával szerencsére tehetünk ellenük. 

Darázsinvázió
A darázsinvázió időszakába lépünk. Mutatjuk, mit tehetsz a méretes rovarok ellen. Illusztráció: Unsplash

Hogyan előzhető meg a pusztító darázsinvázió?

Még mielőtt szakemberhez fordulnánk darázsirtás miatt, a rovarok ellen vegyszermentesen is hatékonyan felléphetünk. Sokan csak akkor eszmélnek fel, hogyha már nagy a baj, és egy hatalmas méretű fészek lóg a padláson, pedig a katasztrófa korábban is észlelhető. A legfontosabb az intő jelek korai felismerése: ha a ház körüli falakból, gipszkarton mögül furcsa kaparászó vagy rágó hangot hallunk, azonnal gyanakodjunk, ugyanis a kolóniák kialakításakor a darazsak kirágják a szigetelőanyagot. Intő jel az is, ha óránként több darázs ugyanabból a résből ki-be repül. Ha ezt tapasztalod, arrafelé biztosan megtelepedtek.

Szerencsére létezik egy trükk, amellyel megvédhetjük az otthonunkat – és önmagunkat. Még mielőtt a darazsak megépítenék a fészküket, 

helyezzünk ki sörrel, cukorral és ecettel töltött műanyag palackokat fejjel lefelé fordítva. Az ablakok mellé ültessünk mentát vagy bazsalikomot, ezenkívül fokhagymás permetezést is bevethetünk.

Ha a fészek már megépült, és ellepték az otthonunkat a darazsak, akkor már csak szakember segíthet. A darázsirtás házilag életveszélyes, véletlenül se kezdjünk bele, különben a raj feldühödhet és a darazsak egyszerre támadhatnak, ami halálos is lehet.

Tudtad? A darazsak bár veszélyesek, sok érdekes tulajdonságuk is van. Játszd le a videót a részletekért:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu