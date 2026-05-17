Aranyat ér az aranyeső? Így hat rád, ha megiszod a vizeleted

Bizonyos kultúrákban, például Indiában bevett ájurvédikus hagyomány volt a reggeli vizelet elfogyasztása.

A modern orvostudomány megosztó véleménnyel van a vizeletivásról.

Az előnyein messze túltesznek a lehetséges negatív hatások.

Gyógyító céllal, a szervezet megtisztítására, valamint spirituális jelleggel is fogyasztották egy időben a reggeli vizeletet ájurvédikus irányzatok képviselői Indiában. Európában is sokáig szerepe volt az emberi vizeletnek, ám itt főként külsőleg, sebek és bőrproblémák, például csaláncsípések gyógyítására alkalmazták. Az orvosi diagnosztikában ma is nagy szerepe van, ugyanakkor bőven akadnak, akik a mai napig hisznek a vizelet gyógyító, tisztító erejében nemcsak Indiában, hanem Európában, azon belül hazánkban is. Ezenkívül többen is élnek olyan szexuális fétisekkel, amelyek során emberi végtermékekkel érintkeznek, gyakran fogyasztva vizeletet. Habár a vizeletivás valóban járhat bizonyos előnyökkel, azok jóformán eltörpülnek a lehetséges negatív hatások mellett.

A vizeletivásnak lehetnek előnyei, ám sokkal több negatív hatása lehet. / Fotó: 123RF

Melyek a saját vizeletivás veszélyei és lehetséges előnyei?

A vizelet összetételét tekintve általánosságban elmondható, hogy nagyjából a 95 százaléka víz, 2 százaléka a fehérjék lebomlásából származó karbamid, 0,1 százaléka az izmok anyagcseréjének melléktermékeként képződő kreatinin, ezenkívül pedig sókat és fehérjéket tartalmaz. A teljes összetételt ugyanakkor személyenként sokféle tényező befolyásolja a folyadékfogyasztás mértékétől kezdve az anyagcsere aktivitásán át az étrendig.

A tudósok véleménye szerint a vizeletivás mint folyadékpótlás káros. Egy alapvetően egészséges és jól hidratált személy vizelete nagyrészt vízből áll, így az ilyen vizelet bizonyos fokig alkalmas lehet a szervezet folyadékigényének biztosítására. Ezzel szemben azonban bizonyos körülmények között, például nyári melegben, kevés víz fogyasztása esetén a vizelet koncentráltabbá válik, több salakanyag kerül bele.

Ha valaki ilyen vizeletet ürít, majd azt fogyasztja el, akkor az olyan melléktermékek, mint a karbamid, a szervezetben felhalmozódva mérgező lehet és sejtkárosodást, különösen idegsejt-károsodást okozhat olyan tüneteket kiváltva, mint a hányás, izomgörcs, viszketés és módosult tudatállapot. Ezt a fajta mérgezést húgyvérűségnek nevezik, amely közvetlen életveszélyt idézhet elő.

Matthew Barton, az ausztráliai Griffith Egyetem, valamint Michael Todorovic, a Bond Egyetem kutatóorvosa szerint nem a méreganyagok jelentik az egyetlen problémát. Miután a vizelet távozik a veséből, a húgyhólyagba, onnan pedig a húgycsőbe kerül, amely területeken számos baktérium él.