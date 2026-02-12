Kitálalt bizarr rutinjáról a nő: minden nap saját vizeletét issza

Egy nő azt állítja, hogy saját vizelete segítségével drámaian átalakította a bőrét. Azonban bizarr rutinja nem épp veszélytelen egészségügyi szempontból.
Lucy Aura elmondása szerint a bőre foltos, gyulladt, zsíros és pattanásokra hajlamos volt, illetve a kiütések és csípések sem kímélték őt, mielőtt elkezdte a vizeletterápiás útjait. Bizarr rutinja során minden nap megissza saját vizeletét, majd a maradékot a hajára és a bőrére keni.
A legtöbb nap körforgásszerűen csinálom, ami azt jelenti, hogy egy pohárba pisilek, és frissen iszom meg
– mondta a 44 éves nő, aki a queenslandi Kurandában él.
Amit nem iszom meg, azt igyekszem egy üvegbe gyűjteni és felhasználni. A vizeletet a hajamra és a bőrömre használom, illetve fogat mostam és gargalizáltam vele. A fülemre, az orromra, a szememre és beöntésként is használom. Amikor érzem, hogy méregtelenítésre van szükségem, a nap folyamán megiszom a vizeletet.
Lucy először 2021-ben próbálta ki a vizeletterápiát, miután találkozott két gyönyörű nővel, akik elmondták neki, hogyan működik az egész. Ekkor úgy érezte, ad neki egy esélyt, és azóta sem állt le vele.
A spirituális tanító és kétgyermekes anya azt állítja, hogy egészsége javult, mióta elkezdte a rutinját, és bőre is teljesen átalakult.
Alapvetően bármi, ami a bélrendszeremmel baj van, a bőrömön is megjelenik. A vizeletterápia átprogramozta a bélrendszeremet, így az ételválasztásaim is mások. Emellett tisztítja és elpusztítja a parazitákat is. Melanint tartalmaz, amely kisimítja a bőrtónust, kreatint, amely az izomerőre hat, illetve őssejteket, hormon-visszaállítást.
- magyarázta a nő.
Lucy szerint a vizeletterápia kitisztítja a beleket, és arra ösztönzi az embert, hogy figyeljen másokra és jobb döntéseket hozzon.
Bár bizarr rutinját vegyes kritikák fogadták, már leperegnek róla a negatív vélemények. Elmondása szerint minél többet csinálja a terápiát, annál jobban nem érdekli, hogy mit mondanak mások.
Bár az úgynevezett uroterápia gondolata már évszázadok óta létezik a különböző népi hagyományokban, a modern tudomány és orvostudomány határozottan ellene szól.
A legnagyobb tévhit az, hogy a vizelet steril. Bár a vesékben viszonylag tisztán indul ki, az útja során baktériumokat vesz fel. Lenyelés esetén kórokozókat hordozhat, amelyek húgyúti fertőzéseket vagy gyomor-bélrendszeri problémákat okozhatnak.
A vizelet nitrogéntartalmú salakanyagokban, sókban és ásványi anyagokban gazdag. Újrafogyasztása arra kényszeríti a veséket, hogy kétszer szűrjék ugyanazt a salakanyagot, ami túlterheléshez és potenciális károsodáshoz vezethet. Emellett magas nátrium- és más ásványianyag-tartalma van, így fogyasztása jelentősen felboríthatja a szervezet kényes elektrolit-egyensúlyát, ami kiszáradáshoz vezethet.
Mindemellett ha valaki gyógyszert szed az szintén jelen vannak a vizeletében. Így lényegében feldolgozott vegyszerekkel újraadagolja magát.
A bőrre sincs túl jó hatással. A vizeletben található ammónia és sók erősen irritálhatják az érzékeny bőrt, ami bőrpírt, viszketést vagy gyulladást okozhat. Ha nyílt vágásokkal, sebekkel vagy aktív pattanásokkal érintkezik, akkor pedig a baktériumok bejuthatnak a bőrbe, és másodlagos fertőzést okozhatnak - írta a Mirror.
