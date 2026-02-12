Kitálalt bizarr rutinjáról a nő: minden nap saját vizeletét issza

Egy nő azt állítja, hogy saját vizelete segítségével drámaian átalakította a bőrét. Azonban bizarr rutinja nem épp veszélytelen egészségügyi szempontból.

Beszámolt szokatlan rutinjáról a nő, aki saját vizeletét issza. (Képünk illusztráció) Fotó: Elizaveta Galitckaia / Shutterstock

A bizarr rutinjának hála búcsút intett a bőr- és bélproblémáknak

Lucy Aura elmondása szerint a bőre foltos, gyulladt, zsíros és pattanásokra hajlamos volt, illetve a kiütések és csípések sem kímélték őt, mielőtt elkezdte a vizeletterápiás útjait. Bizarr rutinja során minden nap megissza saját vizeletét, majd a maradékot a hajára és a bőrére keni.

A legtöbb nap körforgásszerűen csinálom, ami azt jelenti, hogy egy pohárba pisilek, és frissen iszom meg

– mondta a 44 éves nő, aki a queenslandi Kurandában él.

Amit nem iszom meg, azt igyekszem egy üvegbe gyűjteni és felhasználni. A vizeletet a hajamra és a bőrömre használom, illetve fogat mostam és gargalizáltam vele. A fülemre, az orromra, a szememre és beöntésként is használom. Amikor érzem, hogy méregtelenítésre van szükségem, a nap folyamán megiszom a vizeletet.

Lucy először 2021-ben próbálta ki a vizeletterápiát, miután találkozott két gyönyörű nővel, akik elmondták neki, hogyan működik az egész. Ekkor úgy érezte, ad neki egy esélyt, és azóta sem állt le vele.

A spirituális tanító és kétgyermekes anya azt állítja, hogy egészsége javult, mióta elkezdte a rutinját, és bőre is teljesen átalakult.

Alapvetően bármi, ami a bélrendszeremmel baj van, a bőrömön is megjelenik. A vizeletterápia átprogramozta a bélrendszeremet, így az ételválasztásaim is mások. Emellett tisztítja és elpusztítja a parazitákat is. Melanint tartalmaz, amely kisimítja a bőrtónust, kreatint, amely az izomerőre hat, illetve őssejteket, hormon-visszaállítást.

- magyarázta a nő.

Lucy szerint a vizeletterápia kitisztítja a beleket, és arra ösztönzi az embert, hogy figyeljen másokra és jobb döntéseket hozzon.

Bár bizarr rutinját vegyes kritikák fogadták, már leperegnek róla a negatív vélemények. Elmondása szerint minél többet csinálja a terápiát, annál jobban nem érdekli, hogy mit mondanak mások.

Bár az vizeletterápia nem újdonság, megvannak a maga veszélyei

Bár az úgynevezett uroterápia gondolata már évszázadok óta létezik a különböző népi hagyományokban, a modern tudomány és orvostudomány határozottan ellene szól.