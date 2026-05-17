„Kész rémálom!” – Tehetetlenül nézi Vilmos herceg, ahogy imádott lánya kicsúszik a kezei közül

Szinte hihetetlen, milyen gyorsan repül az idő: a világ szemünk láttára szeretett bele a kis Sarolta hercegnőbe, aki mára egy magabiztos, 11 éves kislánnyá cseperedett. A brit királyi család rajongói azonban egyre gyakrabban kapják fel a fejüket arra, hogy a kis hercegnő már nem is olyan kicsi. Sarolta rohamosan nő, és egyre inkább hasonlít gyönyörű édesanyjára, Katalin hercegnére. Ez a látványos átalakulás azonban komoly fejtörést okoz az édesapjának, Vilmos hercegnek, aki nehezen viseli, hogy kislánya lassan kész nővé válik.

A brit királyi család legkisebb hölgye, Sarolta hercegnő, mára egy magabiztos, 11 éves kislánnyá cseperedett / Fotó: AFP

Katalin titkos szövetsége a lányával

A bennfentesek szerint Sarolta és Katalin között elszakíthatatlan a kapocs. A 11 éves hercegnő nemcsak édesanyja elegáns tartását, de a stílusát is örökölte, ami komoly kihívás elé állítja a büszke édesapát.

Jennie Bond palotaszakértő szerint ez a szoros viszony igencsak feladja a leckét Vilmosnak:

Egy kislányt átvezetni a kamaszkorba különleges kiváltság. Katalin rengeteg mindent meg tud osztani a fiaival is, de a fiatal lányok életének vannak olyan aspektusai, amikkel egy anya sokkal jobban tud azonosulni. Ez pedig egy apának igencsak tough, azaz kemény feladat.

Vadóc és sportos: nem hagyja magát Sarolta hercegnő

Sarolta cseppet sem törékeny porcelánbaba: imádja a teniszt, a trambulint és a gátfutást. A szüleitől örökölt vérre menő versenyszellem a családi nyaralásokon is megmutatkozik.

Lefogadom, hogy a tengerparti játékaik gyorsak és pörgősek! Katalin arra ösztönzi a lányát, hogy minél több sportot kipróbáljon, pont úgy, ahogy ő tette fiatalon

– tette hozzá a szakértő.

Óvják a nyilvánosságtól

Katalin sikeres rákkezelése után a család végre fellélegezhetett. Bár Saroltát a nyilvános eseményeken már most a néhai Erzsébet királynőhöz hasonlítják, szülei igyekeznek neki normális gyerekkort biztosítani. A hercegnő Taylor Swift-rajongó, imád balettozni, és még egy „Papa” feliratú karkötőt is font édesapjának, amit Vilmos büszkén viselt Afrikában.

Menekülőutat biztosítanak neki?

Mivel bátyja, György a jövőbeli király, Saroltára kisebb udvari teher nehezedik. Ha felnőve nem kér a protokoll életből, a szülei készek szabadságot adni neki.