Túl gyakran, vagy épp túl keveset vizelsz? Ez számít normálisnak és ekkor van baj

A testünk apró jelzéseire érdemes odafigyelnünk. Ilyen például az is, hogy hányszor járunk vécére egy nap, ugyanis a vizelet mennyisége és a vizelés gyakorisága árulkodó: megmutathatja, mennyi folyadékot iszunk, milyen az anyagcserénk, és hogy rendesen működik-e a vesénk. Alább kifejtjük, milyen problémákat jelezhet a kevés vizelet vagy épp a túl gyakori vizelés, és hogy mekkora mennyiség, valamint milyen ürítési gyakoriság számít egészségesnek.

A gyakori vizelés sok mindenről árulkodhat – például arról, mennyire figyelünk oda a megfelelő folyadékbevitelre.

Fotó: Stock 4you / Shutterstock

Mi számít normálisnak?

Átlagosan napi 6-7 alkalommal vizelünk, de a normális tartomány elég tág: 4 és 10 közötti alkalom is egészségesnek számít, ha nem okoz kényelmetlenséget, és nem zavarja a mindennapi életet. A gyakoriságot sok minden befolyásolja, például az életkor, a testméret, a vesék állapota, a hormonháztartás, és persze az, mennyi folyadékot fogyasztunk. A terhesség idején természetes, hogy a hólyagra nagyobb nyomás nehezedik, így a vizelési inger gyakoribb. A szülés után néhány héttel ez általában rendeződik.

Betegségek a gyakori vizelés hátterében

Ha hirtelen megváltozik a vizelési szokásod – túl sokszor, túl ritkán kell menned, esetleg fájdalommal jár – érdemes kivizsgáltatni magad, a háttérben ugyanis többféle probléma állhat:

húgyúti fertőzés (felfázás): gyakori vizelési inger, égető érzés, zavaros vizelet és deréktáji fájdalom jellemzi;

cukorbetegség: ha a vércukorszint tartósan magas, a szervezet több folyadékot próbál kiválasztani, ami gyakori vizeléssel jár;

túlműködő hólyag: az idegrendszer, hormonális változások vagy túlsúly miatt a hólyag túl érzékennyé válik;

megnagyobbodott prosztata: férfiaknál nehezítheti a vizelet kiürülését, és gyakoribb éjszakai vizelést okozhat;

hormonális vagy idegrendszeri okok: a hólyag izmainak gyengülése, a kismedencei izmok lazulása (szülés után, idős korban) gyakori vizeléshez vezethet.

Ha a vizeletürítési gyakoriság változása mellett olyan tünetek is jelentkeznek, mint vér a vizeletben, erős szag, láz vagy vizelési fájdalom, nem szabad halogatni a kivizsgálást.

A folyadékfogyasztás sem mindegy

Sokan meglepődnek, de a túl sok ivás ugyanúgy gondot okozhat, mint a túl kevés. A napi folyadékszükséglet nagyjából 2–2,5 liter, ám az elfogyasztandó mennyiséget a hőmérséklet, a testmozgás és a táplálkozás is befolyásolja. A koffeintartalmú italok (kávé, energiaital, fekete tea) és az alkohol fokozza a vizeletkiválasztást, így ilyen esetben gyakrabban kell vécére menni. Aki túl sok ilyen italt iszik, akár óránként is ellátogathat a mellékhelyiségbe, ami hosszú távon irritálhatja a hólyagot. Ezzel szemben a túl kevés folyadék fogyasztása sűrűbb, sötétebb vizeletet eredményez, ami a kiszáradás jele lehet. A vese így nehezebben dolgozik, és megnő a vesekő kialakulásának kockázata is.